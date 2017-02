Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 24 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Fuocoammare, 47 Ronin, The Box, In un mondo migliore, Tammy, Shoot 'Em Up.

Fuocoammare (documentario, 2016, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Gianfranco Rosi sceneggiatura di Gianfranco Rosi.







Trama del film: Nel suo viaggio intorno al mondo per raccontare persone e luoghi invisibili ai più, dopo l'India dei barcaioli, il deserto americano dei drop-out, il Messico dei killer del narcotraffico, la Roma del Grande Raccordo Anulare, Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell'epicentro del clamore mediatico, per cercare, laddove sembrerebbe non esserci più, l'invisibile e le sue storie. Seguendo il suo metodo di totale immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull'isola facendo esperienza di cosa vuol dire vivere sul confine più simbolico d'Europa raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti.



47 Ronin (azione, 2013, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Carl Rinsch con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi







Trama del film: Keanu Reeves è il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l'onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove per distruggere gli ordinari guerrieri.

The Box (thriller, fantascienza, 2009, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Richard Kelly con Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella, James Rebhorn, Gillian Jacobs, Michele Durrett.







Trama del film: Norma e Arthur Lewis sono una giovane coppia, sposata con un figlio piccolo. Un giorno alla porta di casa loro, in un tranquillo quartiere residenziale, bussa uno sconosciuto che gli consegna una misteriosa scatola di legno con un bottone. L'uomo gli rivela che premendo il pulsante sulla scatola riceveranno un milione di dollari, ma che, alla pressione, qualcuno nel mondo morirà. Norma e Arthur avranno solo 24 ore a disposizione per decidere cosa fare, se premere il pulsante e uccidere uno sconosciuto o rinunciare ai soldi di cui avrebbero bisogno, dopodiché la scatola gli sarà portata via.

In un mondo migliore (drammatico, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Susanne Bier con Mikael Persbrandt, Markus Rygaard, William Jøhnk Nielsen, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen.







Trama del film: Il dottor Anton, che opera in un campo profughi in Africa, torna a casa nella monotona tranquillità di una cittadina della provincia danese. Qui si incrociano le vite di due famiglie e sboccia una straordinaria e rischiosa amicizia tra i giovani Elias e Christian. La solitudine, la fragilità e il dolore, però, sono in agguato e presto quella stessa amicizia si trasformerà in una pericolosa alleanza e in un inseguimento mozzafiato in cui sarà in gioco la vita stessa dei due adolescenti.

Tammy (commedia, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Ben Falcone con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Mark Duplass, Allison Janney, Dan Aykroyd, Kathy Bates.

Trama del film: Il film racconta di una donna la cui vita cade a pezzi quando viene licenziata e scopre che il marito ha un'amante. Per lasciarsi tutto alle spalle si imbarca in un viaggio on-the-road, portando con se la madre diabetica, alcolizzata e sboccata.

Shoot 'Em Up (azione, commedia, 2007, durata: 90 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Michael Davis con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Jane McLean, Daniel Pilon.







Trama del film: Mr. Smith è l’uomo più arrabbiato e cinico del mondo e si trova a dover proteggere la persona più innocente di tutte, un neonato. Quando Mr. Smith scopre il bambino durante uno scontro a fuoco, si rende conto che quest’ultimo è l’obiettivo di una forza oscura che gli ha scatenato contro una squadra di misteriosi e tenaci assalitori, capeggiati da Hertz . Tra una pioggia di proiettili e fronteggiando ogni tipo di scontro a fuoco, Mr. Smith fa coppia con una prostituta di nome DQ per cercare di risolvere il mistero del perché la vita del piccolo sia così minacciata. Tutti vogliono il bambino morto. La domanda è: perché?

E inoltre:

Le età di Lulù alle 21.15 su Cielo

Scemo e più scemo 2 alle 21.20 su Rai Movie



