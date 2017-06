Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 23 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: City of angels - La città degli angeli, Fratello dove sei?, Ragazze di zucchero, Il 7 e l'8, Transformers 2: La vendetta del caduto, Asterix e Obelix al servizio di sua maestà.

City of angels - La città degli angeli (drammatico, 1998, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Brad Silberling con Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore, Robin Bartlett, Joanna Merlin.







Trama del film: Seth, un angelo inquieto in servizio a Los Angeles, incontra la dottoressa Maggie Rice, cardiochirurgo affermato, la cui sicurezza professionale, sempre molto forte, vacilla dopo la morte di un paziente sul tavolo operatorio per cause all'apparenza inspiegabili. Seth era lì per aiutare l'uomo ma è attratto da Maggie e vuole aiutarla a superare la crisi in cui è caduta. Nel fare questo finisce per innamorarsi di lei, pur sapendo che tutto quanto è legato a questo sentimento è a lui precluso. Stando vicino a Maggie, Seth però sente aumentare il desiderio di provare quelle emozioni e quelle sensazioni.

Fratello dove sei? (commedia, 2000, durata: 106 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Joel Coen, Ethan Coen con George Clooney, John Turturro, John Goodman, Tim Blake Nelson, Charles Durning, Michael Badalucco.







Trama del film: Everett Ulysses McGill, un criminale di poco conto dotato di un'eloquente parlantina, ha qualche difficoltà ad abituarsi al regime di vita impostogli da una condanna ai lavori forzati nel Mississipi. Affatto intenzionato a spaccare pietre, Everett fugge dalle fila dei prigionieri incatenati, insieme a un duo di incapaci perdenti: il dolce e ingenuo Delmar e il disadattato Pete. Durante la loro corsa verso la libertà, uniti dalla promessa di dividere un tesoro sepolto, i tre si imbarcano in una straordinaria avventura...

Ragazze di zucchero (thriller, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rai 2

Un film di Doug Campbell con Taylor Blackwell, Peter Strauss, Isabella Hofmann, Timothy Brennen, James C. Burns.







Trama del film: Kara appartiene a una modesta famiglia borghese, che a stento riesce a pagare la retta del college. Così si è sempre data da fare, lavorando part time come cameriera e risparmiando fino all'ultimo centesimo. Quando l'irresponsabile compagna di stanza le mostra un metodo di guadagno facile e veloce, la vita della morigerata studentessa universitaria cambia radicalmente. Introdotta nella cerchia dei "paparini", un gruppo di uomini attempati disposti a pagare enormi cifre in cambio di attenzioni e compagnia, Kara allaccia una relazione segreta con un maturo uomo d'affari. Il gioco di seduzione e velate allusioni comincia a divertire Kara, fino a quando una ragazza coinvolta nello stesso pericoloso passatempo, non viene ritrovata morta.



Il 7 e l'8 (commedia, 2007, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Consuelo Lupo, Eleonora Abbagnato, Andrea Tidona, Lucia Sardo.







Trama del film: Tommaso e Daniele sono due individui profondamente diversi, per temperamento, storia personale e livello sociale. Daniele frequenta senza troppi slanci la Facoltà di Giurisprudenza, e con lo stesso entusiasmo, una fidanzata politicamente corretta che fa l'assistente all'Università. Il padre colonnello dei carabinieri gli ha sempre insegnato a rigare dritto e stare alla larga dai perditempo. Ma il destino, che la sa più lunga, mette sulla sua strada un tipo poco affidabile, un ladro di segnali stradali e taroccatore di professione, specializzato in dvd e schede telefoniche, che guarda caso è nato il suo stesso giorno, nella stessa città, persino nello stesso ospedale. Una volta incontrati i due, loro malgrado, non potranno più dividersi.

Transformers 2: La vendetta del caduto (fantascienza, azione, 1991, durata: 150 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro, Rainn Wilson, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Isabel Lucas.







Trama del film: Sono ormai passati due anni da quando il giovane Sam Witwicky ha salvato l'intero universo dall'apocalittica battaglia fra due razze rivali di robot alieni, e malgrado le sue gesta eroiche, Sam è ancora il ragazzo di prima, con tutti i problemi e le ansie dei suoi coetanei. All'inizio di questo nuovo capitolo di Transformers, Sam sta affrontando la non facile decisione di partire per frequentare il college, e di doversi quindi separare per la prima volta dalla sua ragazza Mikaela, e dai suoi genitori, e dal suo nuovo, fidato amico "robot" di nome Bumblebee. Sam non aspira ad altro che a condurre una normale vita universitaria ma per poterlo fare, dovrebbe ignorare il suo destino. Infatti, nonostante il ragazzo abbia cercato di lasciarsi alle spalle il conflitto di Mission City e di tornare alla sua routine, la battaglia fra Autobots e Decepticons ha causato molti cambiamenti.

Asterix e Obelix al servizio di sua maestà (commedia, avventura, 2012, durata: 109 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Laurent Tirard con Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Guillaume Gallienne.







Trama del film: 50 a.c.: Cesare decide di invadere un misterioso Paese chiamato Britannia. Cordelia, Regina della Britannia, manda il suo fedele ufficiale Beltorax a chiedere aiuto a un piccolo villaggio noto per la sua tenace resistenza ai Romani. Qui vivono Asterix e Obelix impegnati a educare Menabotte, nipote del capo del villaggio. Asterix, Obelix e Menabotte partiranno come scorta di Beltorax, ma durante il viaggio nulla andrà come previsto.



E inoltre:

Into the Sun alle 21.10 su Italia 2

El Diablo alle 21.10 su 7Gold

