Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 2 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Veloce come il vento, 22 minutes, La memoria del cuore, Valérie - diario di una ninfomane, Killers, Il club degli imperatori, High Crimes - Crimini di stato.

Veloce come il vento (drammatico, 2016, durata: 119 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Paolo Graziosi, Roberta Mattei, Lorenzo Gioielli, Giulio Pugnaghi.







Trama del film: In Veloce come il vento, la passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino (Matilda De Angelis). Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris (Stefano Accorsi), ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia.



22 minutes (azione, thriller, 2014, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Vasily Serikov con Vladimir Blagoy, Sergey Aprelskiy, Vladislav Demin, Aleksandr Galibin.







Trama del film: Il film è basato su un eventi realmente accaduti il 5 maggio 2010, quando un gruppo di pirati somali assaltarono la MN Moscow University, una petroliera russa (nel film è invece una gasiera), che navigava nel golfo di Aden. I ventitre marinai, che formavano l'equipaggio, riuscirono a rifugiarsi nella sala comandi da dove inviarono una richiesta di soccorso. Il loro SOS fu captato da una nave della marina militare russa, il cacciatorpediniere Shaposhnikov, presente nelle vicinanze che partì subito in missione di salvataggio.

La memoria del cuore (drammatico, sentimentale, 2012, durata: 104 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Michael Sucsy con Channing Tatum, Rachel McAdams, Sam Neill, Scott Speedman, Jessica Lange, Melissa Veszi, Rachel Skarsten.







Trama del film: Una coppia di sposini molto innamorati conduce una vita ricca di soddisfazioni a Chicago, dove lavorano come artisti. Una notte in cui ha molto nevicato, i due rimangono vittime di un incidente di macchina. Leo ne esce fuori senza neanche un graffio, mentre un forte trauma alla testa cancella totalmente la memoria di Paige e del suo matrimonio con il marito.Quando si risveglia dal coma, Leo è un perfetto sconosciuto per lei. All'improvviso Leo si trova nella scomoda posizione di dover ricostruire il rapporto a cui aveva aspirato per tutta la vita e di dover riconquistare una seconda volta l'amore di sua moglie. Paige mentalmente è tornata a cinque anni prima, ai tempi in cui era una studentessa di giurisprudenza all'università, prima di incontrare Leo e di diventare artista. In un attimo, non è più la donna, la moglie che Leo conosceva e soprattutto, non riconosce più la sua vita. Non riesce a comprendere perché si senta estranea rispetto ai suoi genitori, perché le manchi il suo guardaroba conservatore e perché mai avrebbe lasciato gli studi all'università e la prospettiva di una brillante carriera in campo legale.

Valérie - diario di una ninfomane (drammatico, 2008, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Christian Molina con Belen Fabra, Geraldine Chaplin, Llum Barrera, José Chaves, Leonardo Sbaraglia.







Trama del film: Valérie è bella, colta e di buona famiglia. Per conoscere il mondo le viene naturale affidarsi al corpo e alle sensazioni; e per raccontarlo e raccontarsi l'unico confidente è il suo diario. Solo con queste pagine può condividere la scoperta del sesso e degli uomini a partire da quando, a quindici anni, perde la verginità e comincia a vedere la vita come un susseguirsi di esperienze estreme, una ricerca del piacere che non prevede inibizioni.

Killers (commedia, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Robert Luketic con Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck, Catherine O'Hara, Katheryn Winnick, Rob Riggle.







Trama del film: Durante le vacanze una donna incontro il suo uomo ideale e non si lascia sfuggire la possibilità di sposarlo. Tornati a casa i due si accorgono che i loro vicini potrebbero essere degli assassini incaricati di ucciderli.

Il club degli imperatori (drammatico, 2002, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Michael Hoffman con Kevin Kline, Emile Hirsch, Embeth Davidtz, Rob Morrow, Edward Herrmann, Harris Yulin, Paul Dano, Rishi Metha.







Trama del film: Scuola San Benedict, West Virginia. Nella classe di William Hundert, docente di storia latina e greca, arriva Sedgewick Bell, un giovane espansivo ma insofferente. Hundert fatica a contenerne gli eccessi, parla con il padre di lui, senatore dello Stato, ma non ottiene risultati positivi. Il momento centrale dell'attività didattica è il titolo di Giulio Cesare, assegnato a chi dimostra migliori conoscenze della storia antica classica. Bell entra tra i tre finalisti, ma qui Hundert, accortosi che sta barando, lo mette in difficoltà con una domanda non prevista e la vittoria va al giovane Deepak. Nella primavera del 1976, Bell si diploma. Passano 25 anni. Alla morte del preside Wooldbridge, Hundert pensa di essere chiamato a sostituirlo, ma il Consiglio sceglie un altro. Andato in pensione, Hundert viene richiamato il giorno in cui la scuola vuole ripetere la gara di tanti anni prima, in vista di una donazione che il ricco Bell ha promesso. Hundert formula le domande, e ancora una volta si accorge che Bell imbroglia. Il vincitore è di nuovo Deepak, ma Bell approfitta dell'occasione per annunciare la propria candidatura al seggio da senatore che era stato del padre.

High Crimes - Crimini di stato (thriller, 2002, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Carl Franklin con Ashley Judd, Morgan Freeman, James Caviezel, Adam Scott, Amanda Peet, Tom Bower, Jesse Beaton.







Trama del film: Claire Kubik è un giovane e brillante avvocato che sembra avere tutto dalla vita: una carriera brillante, una bella casa in una contea della California ed un marito meraviglioso, Tom, imprenditore di successo. Una fallita rapina nella loro abitazione è, tuttavia, l'anticamera di un incubo che sconvolge la loro esigenza. Poco dopo l'episodio, infatti, alcuni agenti dell'FBI arrestano Tom. Lo accusano di chiamarsi, in realtà, Ronald Chapman e di essere latitante da oltre 15 anni per aver assassinato diversi civili in Salvador come agente militare in incognito. Dopo un momento di smarrimento, Tom confessa alla moglie di essere realmente Ronald Chapman e di essere coinvolto in operazioni segrete. ma giura anche di non essere l'autore della strage e di essere stato scelto dai veri responsabili come capro espiatorio. Claire decide di difendere Tom davanti ad un tribunale militare, ma presto si rende conto che qui le regole che conosce non valgono.

E inoltre:

Le nuove comiche alle 21.10 su Italia 2

Interceptor, il guerriero della strada alle 21.10 su Iris

La grande fuga alle 21.10 su La7

Beauty Shop alle 21.15 su Paramount Channel

Il generale Della Rovere alle 21.05 su Tv 2000