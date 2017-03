Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 17 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Cani sciolti, The Island, Viva l'Italia, Quartet, Amore e altri rimedi, La guerra dei mondi.

Cani sciolti (azione, poliziesco, 2013, durata: 109 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton.







Trama del film: Durante gli ultimi 12 mesi, l'agente della DEA Bobby Trench e l'ufficiale dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti, Marcus Stigman hanno lavorato fianco a fianco. Lavorando in incognito come membri di una gang di trafficanti di droga, sono diffidenti l'uno verso l'altro proprio come lo sono nei confronti dei criminali che sono tenuti a smascherare ed arrestare. Quando il loro tentativo di infiltrarsi in un cartello di droga messicano con il conseguente recupero di milioni di dollari va in fumo, Trench e Stigman vengono immediatamente sconfessati dai loro superiori. Ora ognuno li vorrebbe in carcere o morti, l'unica persona su cui possono contare è il proprio compagno. Sfortunatamente per i loro persecutori, quando per anni i bravi ragazzi si fingono cattivi, imparano diversi trucchi lungo il loro cammino.



The Island (fantascienza, 2005, durata: 127 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Michael Bay con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan.







Trama del film: Metà del ventunesimo secolo: Lincoln vive in un pulitissimo e organizzatissimo impianto, e sogna di essere scelto per visitare "l'isola", l'ultimo angolo incontaminato del pianeta Terra. Finirà per scoprire che lui e suoi compagni non sono altro che cloni destinati a fornire organi ai rispettivi "originali".

Viva l'Italia (commedia, 2012, durata: 111 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Massimiliano Bruno con Raoul Bova, Michele Placido, Rocco Papaleo, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo.







Trama del film: E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, un nome forte, di quelli che comandano, ed ha tre figli: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buonannulla in carriera che deve tutto al padre. In oltre trent'anni di onorata carriera Michele ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali che hanno flagellato il nostro paese. L'ultima cosa al mondo che dovrebbe succedere ad un uomo del genere è dire la verità...Eppure, dopo una notte trascorsa con una “promettente” soubrette televisiva, Michele viene colto da un malore, si salva, ma non senza conseguenze. L'apoplessia ha colpito proprio la parte del cervello che controlla i freni inibitori ed ora il politico dice tutto ciò che gli passa per la testa, fa tutto quello che gli va e non ha la minima cognizione della gravità delle sue azioni.



Quartet (commedia, 2012, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Dustin Hoffman con Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon, Sheridan Smith, Andrew Sachs.







Trama del film: A Beecham House, una casa di riposo per cantanti lirici e musicisti immersa nella campagna inglese, si prepara come ogni anno il grande spettacolo per l'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi. Tutti gli artisti residenti tornano sulla scena per raccogliere fondi per mantenere Beecham e, tra gorgheggi e capricci, rinascono ansie da prima donna, rivalità tra istrioni, isterismi. Qualcuno si sente male, qualcuno beve di nascosto, qualcuno rifiuta di cantare. E, ad aumentare la confusione, arriva una nuova pensionante: la diva della lirica Jean Horton, che ritrova Reggie, Wilf e Cissy, gli altri componenti di un quartetto leggendario. Reggie è il suo ex marito e il quartetto si sciolse quando divorziarono.



Amore & altri rimedi (sentimentale, 2010, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Edward Zwick con Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad, Gabriel Macht, Judy Greer.







Trama del film: Maggie è un seducente spirito libero, che per nessun motivo al mondo cederebbe alla tentazione di un legame. Un giorno, incontra Jamie, un giovane dal fascino infallibile sia con le donne sia nella sua attività lavorativa, lo spietato mondo dell'industria farmaceutica. L'evoluzione del loro rapporto prende entrambi di sorpresa, e li lascia sotto l'influenza del farmaco più potente: l'amore

La guerra dei mondi (fantascienza, 2005, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Steven Spielberg con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez.







Trama del film: Dal riadattamento del classico della fantascienza di H.G. Wells, la straordinaria battaglia per il futuro del genere umano attraverso gli occhi di una famiglia americana che combatte per la sopravvivenza.

