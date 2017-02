Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 17 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Sotto Assedio - White House Down, L'opera della mia vita, Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, Pazze di me, Il mio piede sinistro, Godzilla, Valérie - diario di una ninfomane.

Sotto Assedio - White House Down (azione, drammatico, 2013, durata: 131 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Roland Emmerich con Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, James Woods, Richard Jenkins.







Trama del film: L'agente della polizia di Washington John Cale, si vede negato il lavoro dei suoi sogni con i Servizi Segreti per la protezione del Presidente James Sawyer. Non volendo deludere la sua bambina, John la porta a fare una visita alla Casa Bianca, quando l'intero complesso viene preso d'assalto da un gruppo armato paramilitare. Con il governo nazionale nel caos ed il tempo che scorre inesorabile, ora sta a Cale salvare il Presidente, sua figlia, e il Paese.



L'opera della mia vita (biografico, 2013, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di David Frankel con James Corden, Alexandra Roach, Mackenzie Crook, Julie Walters, Colm Meaney, Valeria Bilello.







Trama del film: La maggior parte delle persone può solo sognare di diventare una superstar, ma, al di là di ogni immaginazione, un ragazzo del Galles c'è riuscito. Questa è la storia della sua avventura.

Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute (commedia, 2013, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Dany Boon con Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol, Jean-Yves Berteloot, Judith El Zein.







Trama del film: All'alba dei 40 anni, Romain Faubert non è ancora sposato e non ha figli. Fotografo per un dizionario medico online, Romain è vittima di un'ipocondria che segna la sua vita ormai da troppo tempo, facendo di lui un nevrotico in preda alle paure. Il suo unico, vero amico è il dottor Dimitri Zvenka, suo medico curante, la cui unica colpa è stata prendere a cuore il caso di Romain, salvo poi pentirsene amaramente. Il malato immaginario, infatti, è un soggetto difficile da gestire e Dimitri farebbe qualsiasi cosa per sbarazzarsene definitivamente.

Pazze di me (commedia, 2013, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Fausto Brizzi con Francesco Mandelli, Loretta Goggi, Chiara Francini, Claudia Zanella, Marina Rocco, Valeria Bilello.







Trama del film: Andrea, unico maschio in un'ingombrante famiglia tutta al femminile (sono sette: mamma, tre sorelle, nonna, badante e cane, rigorosamente femmina), ha finalmente incontrato Giulia, la donna della sua vita. Poiché nessuna delle precedenti fidanzate è mai sopravvissuta al deflagrante impatto con le invadenti e devastanti femmine, al povero Andrea sembra che l'unico modo per sopravvivere sia quello di mentirle e spacciarsi per orfano. Ma le sette mine vaganti sono in agguato e l'inganno cade presto. Comincia così per il malcapitato Andrea un buffo percorso ad ostacoli per salvare la sua relazione. Fino a quando resisterà la povera Giulia?

Il mio piede sinistro (drammatico, 1989, durata: 106 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan, Kirsten Sheridan, Declan Croghan.

Trama del film: A Dublino nel 1932, Christy Brown, appena nato, è vittima di una paralisi che gli impedisce di parlare e di muoversi: i medici al riguardo esternano pessimistiche previsioni sulla possibilità di sopravvivenza di Christy che, malgrado questo handicap, viene ben accettato da tutta la numerosa ma povera famiglia, composta dal padre muratore, dalla madre casalinga e da dodici fratelli. Con il trascorrere degli anni Christy sorprende i familiari per i suoi tentativi di comunicare con il piede sinistro, tramite il quale riesce a scrivere alcune parole e a dipingere. Successivamente, a diciassette anni, gli viene offerta l'occasione di essere curato dalla dottoressa Eileen Cole: con l'intervento di questa specialista Christy compie consistenti progressi che gli consentono di ottenere un notevole successo come pittore.

Godzilla (azione, fantascienza, 2014, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Gareth Edwards con Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Juliette Binoche, David Strathairn.







Trama del film: L'epica rinascita dell'icona Godzilla della Toho, in questa spettacolare avventura, dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, contrappone il mostro più famoso del mondo alle malvagie creature che, sostenute dall'arroganza scientifica dell’umanità, minacciano la nostra esistenza. Godzilla si svolge in continenti diversi e si dipana nel corso di decenni, seguendo l'impatto di una serie di misteriosi e catastrofici avvenimenti, attraverso l’occhio di un gruppo di persone intrappolati nell’epicentro.

Valérie - diario di una ninfomane (erotico, 2008, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Christian Molina con Belen Fabra, Geraldine Chaplin, Llum Barrera, José Chaves, Leonardo Sbaraglia.







Trama del film: Valérie è bella, colta e di buona famiglia. Per conoscere il mondo le viene naturale affidarsi al corpo e alle sensazioni; e per raccontarlo e raccontarsi l'unico confidente è il suo diario. Solo con queste pagine può condividere la scoperta del sesso e degli uomini a partire da quando, a quindici anni, perde la verginità e comincia a vedere la vita come un susseguirsi di esperienze estreme, una ricerca del piacere che non prevede inibizioni.

E inoltre:

Innamorati cronici alle 21.10 su La5

Casa mia casa mia... alle 21.10 su La7

Selvaggi alle 21.10 su Italia 2

Hollywood homicide alle 21.00 su Iris

Tutte le Serie TV in onda stasera