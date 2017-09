Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 15 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Pazza Gioia, Kingsman - Secret Service, Warrior, The International, Condotta, Terminator Genisys, Attacco al Potere, Joe.

La Pazza Gioia (commedia, drammatico, 2016, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini.







Trama del film: Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambi classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po' di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.



Kingsman - Secret Service (thriller, 2015, durata: 128 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport.







Trama del film: Tratto dall'omonimo fumetto di Mark Millar, è la storia di un'organizzazione supersegreta britannica che recluta e forma spie. L'agente Harry Hart inserisce nel programma di formazione il giovane Eggsy, un ragazzo rude ma di grandi potenzialità, figlio di un suo amico morto anni prima durante una missione. Insieme dovranno impedire al geniale Richard Valentine di portare a termine il suo folle compito di "salvare" il mondo.



Warrior (azione, drammatico, 2011, durata: 139 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Gavin O'Connor con Nick Nolte, Tom Hardy, Joel Edgerton, Jennifer Morrison, Kevin Dunn, Frank Grillo, Kurt Angle.







Trama del film: Il marine Tommy Conlon, tormentato da un tragico passato, torna a casa dopo quattordici anni per chiedere a suo padre di aiutarlo ad allenarsi per partecipare a "Sparta", la più grande competizione di arti marziali della storia. Da ex-prodigio del Wrestling, Tommy si qualifica brillantemente, mentre il fratello Brendan, ex-lottatore diventato professore di liceo, ritorna al ring in un tentativo disperato di salvare la sua famiglia dalla rovina finanziaria.



The International (thriller, 2008, durata: 118 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Tom Tykwer con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Victor Slezak, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne







Trama del film: L'agente dell'Interpol Louis Salinger, insieme al Vice Procuratore Distrettuale Eleanor Whitman, cerca di smascherare un influente banchiere, coinvolto nel traffico illegale di armi gestito da una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo. Salinger e la Whitman seguiranno il caso da Berlino a Milano, da New York a Istanbul, in una lotta contro l’illegalità che metterà a rischio le loro stesse vite.



Condotta (drammatico, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 21.00 su Tv 2000

Un film di Ernesto Daranas con Alina Rodriguez, Armando Valdes.







Trama del film: E' un potente affresco sociale che porta sul grande schermo il tema dell'insegnamento vissuto come una vocazione dalla professoressa Carmela e le vicende del giovane Chala costretto nella sua prematura crescita ad affrontare esperienze di violenza e durezza che ne plasmano inevitabilmente il carattere.

Terminator Genisys (azione, 2015, durata: 126 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Alan Taylor con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hu.







Trama del film: Quando John Connor, leader della resistenza umana spedisce il sergente Kyle Reese indietro nel 1984 per proteggere Sara Connor e per salvaguardare il futuro, un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale. Il sergente Reese si troverà in una nuova e sconosciuta versione del passato, dove si troverà di fronte ad improbabili alleati, tra cui il Guardiano, nuovi pericolosi nemici, e una nuova missione inaspettata: Un nuovo futuro.



Attacco al Potere (azione, 2011, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Edward Zwick con Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, William Hill, Said Faraj.







Trama del film: Un'agente speciale dell'FBI, un'agente della CIA e un generale dell'esercito americano: tutti e tre hanno fatto lo stesso giuramento: sostenere e difendere la costituzione. Ma quando un autobus esplode a Brooklyn e una campagna di terrore comincia a lasciare una scia di sangue per le strade di New York, per gli uomini e le donne che hanno giurato di difendere il proprio paese arriva il momento di fare i conti con le molte implicazioni di quel giuramento.

Joe (drammatico, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di David Gordon Green con Nicolas Cage, Tye Sheridan, Sue Rock, Heather Kafka, Ronnie Gene Blevins, Adriene Mishler.







Trama del film: La storia inizia con Joe che assume il teenager Gary Jones e il padre bisognoso, nella sua squadra di somministrazione di veleno agli alberi, che lavora per una società di legname. Joe è notoriamente spericolato con il suo pick-up, il suo cane, e soprattutto le sue donne, ma riesce ad intravedere qualcosa in Gary che in qualche modo lo scuote: una determinazione, un innato senso morale e una capacità di ripresa che difficilmente riesce a trovare ormai negli uomini. Gary non ha nulla nella vita, non è mai andato un singolo giorno a scuola, ma ciononostante riesce a prendersi cura della sua famiglia, a proteggere la sorella durante le manifestazioni di violenza del padre, a sperare in un futuro migliore. Joe e Gary stringono un atipico legame. Quando Gary si trova a fronteggiare una minaccia più grande di quella che riuscirebbe personalmente a gestire, si rivolge a Joe – momento in cui si verificano una serie di eventi che denotano la brutale inesorabilità della tragedia e la bellezza dell'ultima pugnalata prima della salvezza.

E inoltre

Piedipiatti alle 21.20 su Nove

Diabolique alle 21.15 su Cielo

Ringo il volto della vendetta alle 21.10 su 7Gold

La cosa alle 21.10 su Italia 2

Un inverno greco - A greek winter alle 21.10 su Rai Storia

Laguna blu: Il risveglio alle 21.10 su La5