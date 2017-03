Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 10 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: La gente che sta bene, Sabotage, Due cuori e una provetta, The Score, Jack Reacher - La prova decisiva.

La gente che sta bene (commedia, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Francesco Patierno con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Jennipher Rodriguez.







Trama del film: La gente che sta bene è una commedia caustica e brillante, ambientata in una Milano canicolare, popolata da un’umanità alla ricerca disperata di un modo per stare a galla - o quantomeno di un parcheggio vicino al ristorante - che racconta con spietata ironia il ghigno di un uomo che, giorno dopo giorno, ha sempre meno motivi per ridere.



Sabotage (azione, thriller, 2014, durata: 109 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di David Ayer con Arnold Schwarzenegger, Joe Manganiello, Sam Worthington, Mireille Enos, Josh Holloway.







Trama del film: E' la storia di un team della Drug Enforcement Administration, che maschera da operazione antidroga un gigantesco furto di denaro. Il segreto sembra essere al sicuro, almeno finché qualcuno non comincia a uccidere i membri del team uno dietro l'altro.

Due cuori e una provetta (commedia, 2010, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Josh Gordon, Will Speck con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Juliette Lewis, Patrick Wilson, Jeff Goldblum,.







Trama del film: Kassie splendida 40enne single e di successo convoca il suo migliore amico Wally per annunciargli che aspetta un bambino...o meglio che lo aspetterà presto: ha infatti deciso di smettere di sperare di trovare l'uomo giusto e di accontentarsi del "donatore" giusto. Wally Mars, nonostante il successo finanziario, è un uomo nevrotico e pessimista che lavora alla Borsa di New York assieme al suo socio Leonard. Kassie sceglierà Roland quale padre perfetto di suo figlio. Roland, al contrario di Wally, è attraente, ottimista e sempre di buon umore. Alla festa per il lieto evento, Wally ubriaco trova la provetta con la "donazione" di Roland e spinto dai fumi dell'alcol decide di "mischiare le carte".

The Score (thriller, 2001, durata: 123 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Frank Oz con Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett, Gary Farmer.







Trama del film: De Niro interpreta un astuto ladro internazionale di gioielli, Nick Wells, che si sta per ritirare dagli "affari" per stabilirsi con la fidanzata, Diane, proprio quando il suo vecchio amico e ricettatore Max lo convince ad essere "il cervello" di un furto quasi impossibile. Per farcela, Nick deve unire le proprie forze con un intelligente ma volubile forestiero, andando così contro la sua regola più importante: lavorare sempre da solo. Per anni, Nick ha sempre "operato" con successo sotto gli occhi delle autorità. Brillante e meticoloso, lavora "in solitaria" per rubare oggetti preziosi di valore mentre Max smercia la refurtiva. Ma Nick è stanco di compiere furti e la sua ragazza, Diane, ha chiarito subito che non trascorrerà la propria vita al fianco di un ladro. I discorsi di Nick sul ritirarsi atterriscono Max.

Jack Reacher - La prova decisiva (azione, thriller, 2012, durata: 130 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog.







Trama del film: Jack Reacher, un ex investigatore militare, viene chiamato in causa da un cecchino accusato di aver fatto fuoco sulla folla in una cittadina del Midwest, sparando sei colpi e uccidendo cinque persone. Il cecchino però si proclama innocente e sa che solo Reacher può aiutarlo a trovare il vero responsabile della strage.

E inoltre:

Casablanca alle 21.05 su Tv 2000

Per amare Carmen alle 21.15 su Cielo

Una ragazza a Las Vegas alle 21.20 su Rai Movie

