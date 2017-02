Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 10 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Gravity, Warm Bodies, The Hitcher, The Dreamers - I sognatori, Il giro del mondo in 80 giorni.



Gravity (fantascienza, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Alfonso Cuarón con George Clooney, Sandra Bullock.







Trama del film: La brillante dottoressa Ryan Stone è alla sua prima missione spaziale, mentre l'astronauta Matt Kovalsky è all'ultimo volo prima della pensione. Quella che per loro doveva essere una passeggiata spaziale di routine si trasforma in una catastrofe. Lo shuttle viene distrutto e loro si ritrovano soli nell'assordante silenzio dell'universo. Fluttuanti nell'oscurità e privi di qualunque contatto con la Terra non hanno apparentemente alcuna chance di sopravvivere anche per via dell'ossigeno che va esaurendosi. Forse l'unico modo per sperare di tornare a casa è quello di addentrarsi nello spazio infinito.



Warm Bodies (horror, sentimentale, 2013, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Jonathan Levine con Nicholas Hoult, Teresa Palmer, John Malkovich, Dave Franco, Analeigh Tipton.







Trama del film: R è un ragazzo in piena crisi esistenziale: è uno zombie. Non ha ricordi né identità, non gli batte più il cuore e non sente il sapore dei cibi, ma nutre molti sogni. La sua capacità di comunicare col mondo è ridotta a poche, stentate sillabe, ma dentro di lui sopravvive un intero universo di emozioni. Un giorno, mentre ne divora il cervello, R assaggia i ricordi di un ragazzo. Di lì a poco, per lui cambierà ogni cosa; intreccia una relazione con la ragazza della sua vittima, Julie, e sarà per lui un'esplosione di colori nel paesaggio grigio e monotono che lo circonda. Perché l'amore per lei lo trasformerà in un uomo (e in un morto) diverso, più combattivo e consapevole. Di qui avranno inizio una guerra feroce contro i suoi compagni d'un tempo e una rinascita dalle conseguenze inimmaginabili.

The Hitcher (thriller, 2007, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Dave Meyers (II) con Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neal McDonough, Skip O'Brien.







Trama del film: Una coppia di universitari decide di passare qualche giorno di vacanza nella casa di campagna di lei. Si mettono in viaggio e in una notte di pioggia torrenziale prendono a bordo un uomo rimasto con la macchina in panne. Sarà troppo tardi quando i due capiranno chi è veramente il misterioso-mostruoso passeggero.

The Dreamers - I sognatori (drammatico, 2003, durata: 130 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Bernardo Bertolucci con Louis Garrel, Eva Green, Michael Pitt, Robin Renucci, Anna Chancellor, Florian Cadiou.







Trama del film: Rimasti soli a Parigi mentre i genitori sono in vacanza, Isabelle e suo fratello Theo invitano nel loro appartamento Matthew, un giovane americano incontrato alla Cinémathéque. I tre ragazzi si chiudono in casa stabilendo delle regole di comportamento e arrivano a una conoscenza reciproca, dopo aver esplorato emozioni, erotismo, in un crescendo di giochi mentali sempre più estremi...

Il giro del mondo in 80 giorni (avventura, 2004, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Frank Coraci con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates.

Trama del film: Passepartout, un ladro cinese che ha rubato una preziosa statua di giada raffigurante il Buddha, intraprende un viaggio avventuroso in compagnia dell'eccentrico inventore inglese, Phileas Fogg, che ha scommesso con i membri del suo club di riuscire a fare il giro del mondo in soli 80 giorni, usando vari mezzi di trasporto. Durante il viaggio, i due si imbattono in una serie di loschi personaggi, mentre sulle loro tracce si è messo un detective, convinto che Fogg sia il responsbile della rapina ai danni di una delle più importanti banche di Londra...

E inoltre:

Vincitori e vinti alle 21.05 su Tv 2000

La patata bollente alle 21.10 su La7

Boygirl - questione di...sesso alle 21.20 su TV8

Tutte le Serie TV in onda stasera