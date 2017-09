Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 1 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Amistad, Inga Lindstrom - Tutti pazzi per Elin, Porgi l'altra guancia, Assassins, Un marito di troppo - Purché finisca bene.

Amistad (drammatico, 1997, durata: 155 Min) in onda alle 21.30 su La7

Un film di Steven Spielberg con Morgan Freeman, Nigel Hawthorne, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, David Paymer.







Trama del film: Nell'estate del 1839, in una notte di tempesta, nel mare a largo di Cuba 53 schiavi africani imbarcati sulla nave spagnola "la Amistad" riescono a liberarsi e, guidati da Cinque, assumono il comando con l'intenzione di fare rotta verso l'Africa. Non essendo tuttavia esperti navigatori, si affidano ai due componenti dell'equipaggio sopravvissuti e restano vittime di un inganno. Dopo due mesi, una nave americana li cattura al largo del Connecticut, quindi gli africani vengono incarcerati e processati per l'assassinio dell'equipaggio spagnolo. Il processo comincia in sordina, gli abolizionisti Theodore Joadson e Lewis Tappan affidano la difesa degli schiavi al giovane avvocato Roger Baldwin. A poco a poco però, il caso, nel quale entra in gioco il problema della schiavitù, diventa il simbolo della divisione della Nazione.

Inga Lindstrom - Tutti pazzi per Elin (commedia, 2016, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Ulli Baumann con Susan Hoecke, Nico Rogner, Friedrich von Thun, Christoph Mory, Aleksandar Radenkovic, Anna Rot.







Trama del film: Elin Lundgren è un'infermiera dal grande cuore che si dedica con tutta l'anima ad aiutare chi ne ha bisogno. Allo stesso tempo Elin è una che non si fa problemi a dire in faccia quello che pensa della gente. La sua lingua sciolta la porta a perdere il posto in una clinica di Stoccolma. Anche la sua vita privata non va nella direzione giusta: Elin si è lasciata con il suo fidanzato Per. Decide così di partire per Trosa, tranquilla cittadina di provincia, per occuparsi di Ingmar Andersson, veterinario in pensione costretto su una sedia a rotelle. Ingmar ha già fatto scappare dieci infermieri e fa di tutto per rendere la vita difficile anche ai suoi figli Claas e Jörn, da quando sua moglie è morta. Elin è decisa ad ammorbidire il carattere dell'anziano uomo e a conquistare la sua fiducia. Nel frattempo Elin sembra anche diventata la musa ispiratrice di Jörn, compositore in cerca di un nuovo brano di successo...

Porgi l'altra guancia (commedia, 1974, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Franco Rossi con Maria Cumani Quasimodo, Jean-Pierre Aumont, Salvatore Basile, Terence Hill, Robert Loggia.







Trama del film: In un misero villaggio ai Caraibi, sul finire del '600, un sacerdote e un ex galeotto che si finge prete proteggono i poveri dalle prepotenze e dai soprusi di un signorotto locale.

Assassins (noir, 1995, durata: 133 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Richard Donner con Antonio Banderas, Marian Collier, Reed Diamond, James Douglas Haskins, Ron Ben Jarrett, Steve Kahan.







Trama del film: Robert Rath, un killer professionista desideroso di ritirarsi, cede all'ultima offerta di un misterioso committente con cui dialoga via modem e accetta di uccidere al cimitero il suo "bersaglio umano" che assiste ai funerali del fratello. Ma questi viene invece ucciso da Miguel Bain, che viene arrestato dalla polizia. Liberatosi, Bain tenta di espatriare ma sale sul taxi rubato da Rath per adescarlo. Il giovane Miguel vuole soppiantare Robert, suo idolo, e lo segue in un'altra impresa: recuperare un dischetto rubato dalla pirata informatica Electra, dopo aver eliminato gli acquirenti olandesi. La gara tra i due killer provoca la morte non solo degli olandesi, ma anche di due amici di Electra, che Robert salva da Miguel, guadagnandone la fiducia.

Purché finisca bene: Un marito di troppo(commedia, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Luca Ribuoli con Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Giorgio Marchesi.







Trama del film: Alessia è una giovane donna nata e cresciuta in un quartiere popolare e periferico di Torino. Per diventare quella che è oggi, un’incantevole, formidabile produttrice musicale, negli anni ha lavorato molto su di sé: si è trasferita a Milano, ha migliorato il suo vocabolario, ha cambiato stilisti di riferimento e soprattutto ha mentito senza pudore sul suo passato e sulle sue umili origini. Quando, a 32 anni, viene nominata Direttore editoriale di una patinata etichetta musicale e l'affascinante avvocato Tancredi della Seta, rampollo di una famiglia milanese molto in vista, le chiede di sposarlo, Alessia crede di aver realizzato tutti i suoi sogni. Ma il passato che lei ha tentato di cancellare torna a scompaginare il presente.

E inoltre

I vigliacchi non pregano alle 21.10 su 7Gold

Werewolf: la bestia è tornata alle 21.10 su Italia 2

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata