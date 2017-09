Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 9 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Big Fish - Le storie di una vita incredibile, Flashdance, The Grey, '71, La grande Gilly Hopkins, Inganno perfetto, Bambini in vendita.

Big Fish - Le storie di una vita incredibile (drammatico, 2003, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Tim Burton con Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohman







Trama del film: Edward Bloom crede che un uomo, a furia di raccontare delle storie, diventi lui stesso quelle storie. Infatti è solito narrare, fra lo stupore di chi lo circonda, storie fantastiche e assurde riguardanti la sua vita: dall'incontro con un uomo alto 5 metri, a quello con una strega con un occhio di vetro capace di mostrare alle persone che vi guardano dentro il momento della propria morte. Suo figlio William, però, non apprezza questa sua presunta mancanza di serietà e per questo con il tempo si allontana da suo padre. Quando Edward si ammala gravemente Will intraprende un personale viaggio alla scoperta della vita del padre che lo porterà a scoprire il gusto del racconto e che le storie raccontate dal padre hanno più verità di quanta se ne potesse immaginare!

Flashdance (sentimentale, musicale, 1983, durata: 89 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Tom Shadyac con Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving, Ron Karabatsos, Belinda Bauer, Malcolm Danare.







Trama del film: Alex, moderna ragazza diciottenne, lavora come saldatrice in una grande officina di Pittsburgh, Pennsylvania e la sera arrotonda il salario ballando la Flashdance in un locale notturno. Tuttavia, il suo sogno è fare la ballerina di professione e a sostenerla nell'idea c'è Hanna, un'anziana amica ex danzatrice classica. Nel frattempo, Alex fa conoscenza con Nick, il suo giovane datore di lavoro, divorziato. Tra i due si instaura un rapporto che sembra destinato a durare, fino a quando lei, viene a sapere che Nick sfrutta le sue conoscenze per facilitarle l'entrata nell'accademia di danza. Alex rompe l'amicizia, offesa nel suo orgoglio personale, ma poi ci ripensa, si pente, rifà pace e decide di affrontare il provino di ammissione...

The Grey (azione, drammatico, 2012, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Joe Carnahan con Liam Neeson, Dermot Mulroney, James Badge Dale, Dallas Roberts, Joe Anderson, Frank Grillo, Nonso Anozie.







Trama del film: L'aereo su cui viaggia un gruppo di lavoratori di un oleodotto precipita in una zona sperduta dell’Alaska. I pochi sopravvissuti, tra i quali il protagonista Ottway, si ritrovano a dover lottare non solo contro la rigidità del clima e un ambiente a loro ostile, ma soprattutto contro un branco di famelici lupi. Le forze e le risorse a loro disposizione si esauriscono in fretta e i superstiti, con a capo Ottway, decidono di abbandonare il luogo dello schianto per cercare di salvare le loro vite, intraprendendo un viaggio attraverso l’infinita distesa di neve e ghiaccio dell’estremo nord che si rivelerà una frenetica lotta contro il tempo, la natura selvaggia, braccati dai più spietati abitanti di quelle terre desolate.



'71 (drammatico, guerra, 2014, durata: 99 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Yann Demange con Jack O'Connell, Paul Anderson, Sean Harris, Carolyn Murphy, Sam Reid, Sam Hazeldine, Valene Kane, David Wilmot.







Trama del film: Inghilterra, 1971. La nuova recluta, il Soldato semplice Gary Hook si aspetta di essere mandato in una base in Germania. Ma i suoi superiori hanno piani diversi: Il suo plotone viene informato con queste parole, "A causa dell'aggravamento della situazione a Belfast, il vostro reggimento verrà dislocato lì". Hook e il suo plotone vengono accompagnati in una caserma a Belfast dal loro Caporale. La missione di cui fa parte Gary, è quella di scortare per le strade di Belfast la polizia dell'Ulster, intenta a fare irruzione nelle case del quartiere cattolico in cerca dell'IRA. All'improvviso la piazza si infiamma, i vicoli si riempiono di cattolici che aggrediscono i soldati e questi fuggono lasciando indietro Gary. Per il giovane inizia un lungo calvario che, in un'estenuante fuga notturna, lo porterà a contatto con le varie frazioni nel tentativo di ritornare alla base.



La grande Gilly Hopkins (family, 2016, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su Italia

Un film di Stephen Herek con Sophie Nélisse, Kathy Bates, Glenn Close, Octavia Spencer, Julia Stiles, Billy Magnussen, Bill Cobbs







Trama del film: Da quando è stata abbandonata dalla madre naturale, Gilly Hopkins, una ragazzina dodicenne dal carattere impossibile è passata da una famiglia affidataria all'altra. Assistenti sociali, insegnanti, compagni di scuola, madri affidatarie: Gilly non ha bisogno di nessuno e lo fa capire in tutti i modi. Un giorno incontra la signora Trotter, una donna dolce e affettuosa, la mamma di cui Gilly avrebbe bisogno. Per l'irascibile ragazzina forse le cose stanno per cambiare...



Inganno perfetto (drammatico, thriller, 2016, durata: 99 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di John Stewart Muller, con Mira Sorvino, Christopher Backus, Cary Elwes, Katherine McNamara, Lisa Gay Hamilton e Melora Walters.







Trama del film: Mentre il marito Jake e la figlia Lizzy sono fuori città, la dottoressa Veronica Simon, medico a New Orleans, si concede un fine settimana in compagnia di Victor, un giovane e seducente scultore. Ma dopo che Veronica gli chiarisce che la loro breve avventura è terminata, Victor si rifiuta di lasciarla andare ed è pronto a tutto pur di non perderla. Quanto lontano sarà capace di andare Victor per ottenere quello che vuole? E c'è qualcosa che Veronica può fare per fermare il comportamento folle del ragazzo prima che distrugga la sua famiglia?



