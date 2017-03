Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 4 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Madagascar, The Expatriate, Sacro GRA, 2001: Odissea nello spazio, Infiltrato Speciale, Warm Bodies.

Madagascar (animazione, commedia, 2005, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Eric Darnell, Tom McGrath con le voci italiane di Ale, Franz, Fabio De Luigi, Michelle Hunziker, Oreste Baldini.







Trama del film: Alex, Melman, Marty e Gloria, rispettivamente un leone, una giraffa, una zebra e un ippopotamo, decidono un giorno di scappare dallo zoo di New York per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai visto. Durante questa avventura pero' vengono catturati da un gruppo di animalisti e spediti in Madagascar. Abituati a vivere in cattivita', i 4 non riescono ad ambientarsi nel selvaggio habitat del Madagascar, e anche quando "sopravvivono", sono comunque dei diversi

The Expatriate (azione, avventura, 2012, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Philipp Stölzl con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Liana Liberato, Garrick Hagon, Neil Napier.







Trama del film: Un ex agente della CIA e ingegnere meccanico presso una importante multinazionale, vive in Belgio con sua figlia. Sono entrambi costretti ad una fuga improvvisa quando l'uomo scopre che il suo ufficio, le persone, i colleghi e persino la sede di lavoro risultano incredibilmente scomparsi. Qualcuno sta cercando di cancellare tutti i ricordi della sua esistenza e l'uomo si renderà conto presto di essere vittima di in un complotto internazionale.

Sacro GRA (documentario, 2013, durata: 93 Min) in onda alle 21.55 su Rai Storia

Un film di Gianfranco Rosi sceneggiatura di Gianfranco Rosi.







Trama del film: Dopo l’India dei barcaioli, il deserto americano dei drop out, il Messico dei killer del narcotraffico, Gianfranco Rosi ha deciso di raccontare un angolo del suo Paese, girando e perdendosi per più di due anni con un mini-van sul Grande Raccordo Anulare di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri possibili che questo luogo magico cela oltre il muro del suo frastuono continuo. Dallo sfondo emergono personaggi altrimenti invisibili e apparizioni fugaci:

2001: Odissea nello spazio (fantascienza, 1968, durata: 141 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Stanley Kubrick con Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack.







Trama del film: Nel 2001, un misterioso oggetto di origine intelligente viene scoperto sulla Luna. A seguito di questo rinvenimento, una squadra di astronauti viene inviata in missione verso Giove; a supervisionare le operazioni, un computer di ultima generazione, l'infallibile HAL 9000. Una pellicola sulla natura dell'uomo e della macchina, ovvero evoluzione e eternità messe a raffronto con l'inimmaginabile sfera dell'Universo.

Infiltrato Speciale (thriller, azione, 2002, durata 98 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Don Michael Paulcon Steven Seagal, Morris Chestnut, Nia Peeples, Tony Plana, Claudia Christian, Ja Rule, Kurupt.







Trama del film: Nel 2002 lo Stato ha riaperto il famigerato penitenziario di Alcatraz. La mente criminale di Donny (un ex burocrate divenuto un pericoloso malvivente) studia un piano per infiltrarsi con un commando nel carcere ipertecnologico, al fine di scoprire dove uno dei prigionieri, rinchiuso nel braccio della morte, ha nascosto 200 milioni di dollari in oro. L'agente dell'FBI in incognito, Sascha Petrosevitch - con l'aiuto del detenuto Nick Frazier - ha il compito di fermarli prima che sia troppo tardi.

Warm Bodies (drammatico, horror, sentimentale, 2013, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2

Un film di Jonathan Levine con Nicholas Hoult, Teresa Palmer, John Malkovich, Dave Franco, Analeigh Tipton.







Trama del film: R è un ragazzo in piena crisi esistenziale: è uno zombie. Non ha ricordi né identità, non gli batte più il cuore e non sente il sapore dei cibi, ma nutre molti sogni. La sua capacità di comunicare col mondo è ridotta a poche, stentate sillabe, ma dentro di lui sopravvive un intero universo di emozioni. Un giorno, mentre ne divora il cervello, R assaggia i ricordi di un ragazzo. Di lì a poco, per lui cambierà ogni cosa; intreccia una relazione con la ragazza della sua vittima, Julie, e sarà per lui un'esplosione di colori nel paesaggio grigio e monotono che lo circonda. Perché l'amore per lei lo trasformerà in un uomo (e in un morto) diverso, più combattivo e consapevole. Di qui avranno inizio una guerra feroce contro i suoi compagni d'un tempo e una rinascita dalle conseguenze inimmaginabili.

E inoltre:

Il mestiere delle armi alle 21.20 su Tv 2000

Una calibro 20 per lo specialista alle 21.20 su Rai Movie

Bellifreschi alle 21.00 su Iris

Avere vent'anni alle 21.15 su Cielo

The Net - intrappolata nella rete alle 21.30 su La7D

Ancora 48 ore alle 21.30 su Nove

Tutte le Serie TV in onda stasera