Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 3 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'incredibile storia di Winter il delfino, La prima volta di mia figlia, Gioco a due, La contessa di Hong Kong, Delitto sotto il sole, Bella e letale.

L'incredibile storia di Winter il delfino (family, 2011, durata: 113 Min) in onda alle 20.20 su Italia 1

Un film di Charles Martin Smith, con Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris Kristofferson, Harry Connick Jr., Ray McKinnon e Nathan Gamble







Trama del film: Il film è ispirato alla storia vera del delfino Winter e della comunità che si unisce per salvargli la vita: mentre nuota libero, un giovane delfino rimane impigliato in una trappola per granchi e riporta gravi ferite alla coda, viene soccorso e trasportato al Clearwater Marine Hospital, dove gli viene dato il nome Winter. Ma la sua lotta per sopravvivere è solo all'inizio...



La prima volta di mia figlia (commedia, 2015, durata: 80 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Riccardo Rossi, con Riccardo Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi e Benedetta Gargari.







Trama del film: Alberto è un medico della mutua, maniaco dell'ordine, separato da dieci anni e totalmente dedito - emotivamente ed affettivamente - alla figlia quindicenne, Bianca. Un giorno uguale a tutti gli altri della sua vita completamente organizzata, metodica e ordinata, arriva un fulmine a ciel sereno: legge di nascosto sul diario di Bianca che la sua bambina sta per fare l'amore per la prima volta!



Gioco a due (thriller, 1999, durata: 113 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di John McTiernan, con Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzara, Frankie Faison, Fritz Weaver, Charles Keating, Mark Margolis e Faye Dunaway.







Trama del film: Thomas Crown è un miliardario che si è fatto da solo. Oggi può comprare tutto ciò che vuole. Ma questo non gli basta. Più del gesto del comprare, gli interessa il modo in cui la cosa avviene: deve esserci un clima di rischio, di sfida, di pericolo da vivere attimo per attimo. Un giorno l'allarme antifurto suona all'improvviso nelle sale di un museo d'arte di fama mondiale. Si crea grande confusione, e solo più tardi, la polizia si accorge che è stato portato via un Monet di inestimabile valore. Gli inquirenti brancolano nel buio, e Dennis, il poliziotto, cerca invano qualche indiziato. Crown era presente nel museo, ma nessuno sospetta di lui...

La contessa di Hong Kong (commedia sentimentale, 1967, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Charlie Chaplin, con Marlon Brando, Sophia Loren, Sydney Chaplin, Tippi Hedren, Patrick Cargill, Michael Medwin, Oliver Johnston, John Paul, Margaret Rutherford e Bill Nagy.







Trama del film: A bordo di un piroscafo di lusso che lo riporta negli Stati Uniti, il ricco diplomatico americano Ogden attende da Washington la sua nomina a ministro degli esteri. Sceso a terra ad Hong Kong vi conosce casualmente Natasha, una profuga russa di nobile origine costretta ad una vita avventurosa dalle stesse vicende rivoluzionarie che le sono costate all'esilio perpetuo. Tornato a bordo, Ogden scopre la contessa russa nascosta in un armadio della sua cabina. Alla richiesta di spiegazioni, Natasha risponde dichiarando di voler a tutti i costi entrare negli Stati Uniti nonostante la mancanza del passaporto e di essere disposta, pur di raggiungere il suo scopo, a sfruttare, a danno del diplomatico, la situazione in cui si trova. Ogden, che nel frattempo si è innamorato della donna, per proteggere la propria carriera ed il suo matrimonio con Martha, cerca di realizzare un matrimonio fittizio tra il suo maggiordomo Harvey e Natasha...

Delitto sotto il sole (giallo, 1982, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Guy Hamilton, con Peter Ustinov, Jane Birkin, Colin Blakely, Nicholas Clay, James Mason, Roddy McDowall, Sylvia Miles, Denis Quilley, Diana Rigg e Maggie Smith.







Trama del film: Anni trenta: in una splendida isola del mare Mediterraneo arriva una comitiva di inglesi, ospiti nell'albergo di una ex ballerina, Daphne. A malincuore anche per una serie di disguidi, si unisce alla comitiva l'investigatore Hercule Poirot. Il polo catalizzatore della compagnia è un'attrice teatrale di successo, Arlena, che si trascina dietro gli spasimanti come formiche. Una mattina, Arielle viene trovata morta sulla spiaggia. Nessuna paura: Poirot, infallibile come sempre, scoprirà il colpevole.

Bella e letale (thriller, 2013, durata: 85 Min) in onda alle 21.05 su Rai 2

Un film di Doug Campbell, con Josie Davis, Kelcie Stranahan, Cameron Deane Stewart, Leslie Kaye e Brennan Elliott.







Trama del film: Danny e Jamie vanno al liceo insieme. Nonostante sia innamorata del suo ragazzo, Jamie non si è ancora concessa a lui perché dà molta importanza alla sua verginità. Un giorno, l'affascinante Molly Matson arriva nel liceo come supplente einizia subito un'opera di seduzione nei confronti di Danny che non tarda a cedere alla tentazione. Scoperto dalla sua ragazza, Danny non vuole perder Jamie e così decide di rompere con Molly ma poco dopo viene ritrovato morto...



E inoltre:

American Gigolo, in onda alle 21.10 su Paramount Channel

3 Days to Kill, in onda alle 21.15 su Rai4

Luna di miele fatale, in onda alle 21.15 su TV8

Anna dei mille giorni, in onda alle 21.20 su La7D

Il vento e il leone, in onda alle 21.20 su Rai Movie

L'Amant Magnifique, in onda alle 21.25 su Cielo

Una cella in due, in onda alle 21.10 su Italia 2