Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 28 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Cattivissimo me 2, Al lupo al lupo, After Earth - Dopo la fine del mondo, Lawless, Killing Season

Cattivissimo me 2 (animazione, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Pierre Coffin, Chris Renaud voci italiane di Max Giusti, Arisa, Neri Marcorè, Giuppy Izzo.







Trama del film: Ora che Gru "l'imprenditore" ha lasciato alle spalle una vita fatta di crimini, per crescere Margo, Edith e Agnes, ha molto tempo libero a disposizione insieme al dottor Nefario ed ai Minions. Ma proprio mentre comincia ad adattarsi al suo nuovo ruolo di buon padre di famiglia di periferia, una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi impegnata su scala mondiale, bussa alla sua porta. Ora, tocca a Gru e alla sua nuova partner, Lucy Wilde scoprire il responsabile di un crimine spettacolare per consegnarlo alla giustizia. Dopo tutto, solo il più grande ex-cattivo del mondo può fermare l'unico malvagio in grado di prendere il suo posto.



Al lupo al lupo (commedia, 1992, durata: 103 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Sergio Rubini, Francesca Neri, Cecilia Luci, Barry Morse.







Trama del film: Vanni, Gregorio e Livia, tre fratelli molto diversi tra loro, dopo un passato di invidie, bisticci e recriminazioni si ritrovano quando Mario, il loro padre, uno scultore e poeta famoso, sparisce all'improvviso costringendo i figli a mettersi sulle sue tracce...

After Earth - Dopo la fine del mondo (avventura, fantascienza, 2013, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di M. Night Shyamalan con Will Smith, Jaden Smith, Isabelle Fuhrman, David Denman, Kristofer Hivju, Zoë Kravitz, Glenn Morshower.







Trama del film: In After Earth, mille anni dopo che eventi catastrofici hanno costretto l'umanità ad abbandonare la Terra, Nova Prime è diventata la nuova casa del genere umano. Il leggendario generale Cypher Raige (Will Smith) fa ritorno a casa dopo un lunghissimo turno di servizio, pronto ad assumere il ruolo di padre nei confronti del 13enne Kitai (Jaden Smith). Ma quando una tempesta di asteroidi danneggia la navicella di Cypher e Kitai, i due sono costretti a un atterraggio di emergenza sull’oramai inospitale e pericolosa Terra. Cypher nell’impatto rimane gravemente ferito e Kitai deve attraversare territori ostili nel tentativo di raggiungere il faro che, attivato, gli permetterà di richiamare i soccorsi. Se per tutta la vita Kitai ha sognato di diventare un eroe come suo padre, ora ha la sua occasione per esserlo.

Lawless (drammatico, 2012, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di John Hillcoat con Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jason Clarke, Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Gary Oldman.







Trama del film: I fratelli Bondurant della contea di Franklin in Virginia vivono durante l’epoca del proibizionismo e sono considerati personaggi leggendari, quasi immortali. Se Howard, il più grande, è un reduce dagli orrori della prima guerra mondiale, e Forrest è un uomo sicuro di sé e carismatico, Jack, il più piccolo è amante della bella vita e del denaro. I tre fratelli iniziano a distillare clandestinamente alcolici senza mai immischiarsi con i gangster della città che si uccidono tra di loro. Ambiziosi di realizzare tutti i loro sogni, attirano però l’attenzione di Charlie Rakes, rappresentante della legge corrotto e feroce arrivato direttamente da Chicago, con cui inizieranno una guerra all’ultimo sangue per difendere le loro terre, le loro donne e la loro famiglia. Basato su una storia vera, Lawless è tratto dal romanzo La contea più fradicia del mondo, scritto dal nipote dei protagonisti Matt Bondurant.

Killing Season (thriller, 2013, durata: 126 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Mark Steven Johnson con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin.







Trama del film: Nelle terre sperdute di Smoky Mountain, un veterano americano della guerra in Bosnia vive isolato in una capanna nei boschi La sua esistenza è tranquilla finché un giorno, uno straniero, un ex soldato serbo, anche lui veterano della Bosnia giunge nei paraggi assetato di vendetta.

E inoltre:

Io confesso alle 21.20 su Tv 2000

Inga Lindström - I cavalli di Monte Caterina alle 21.10 su La5

Arma letale alle 21.10 su Italia 2

Ferite mortali alle 21.20 su Rete 4

Le verità nascoste alle 21.30 su LA7D

