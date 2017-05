Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 27 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Ti sposo ma non troppo, Stalking - La storia di Casey, Accerchiato, Zoolander, L'acchiappadenti, True Justice 2 - Vicolo di sangue, Elser.

Ti sposo ma non troppo (commedia, 2014, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Chiara Francini, Paola Tiziana Cruciani, Fabio Avaro.







Trama del film: Il film racconta la storia di Andrea, una giovane e affascinante donna delusa dall'amore, Luca, un fisioterapista single che si finge psicologo per sedurla, e di una coppia, Carlotta e Andrea, che entra in crisi alla vigilia del matrimonio. Per un casuale doppio scambio di identità, le vite dei quattro personaggi finiranno per intrecciarsi ed essere travolte dall'eterna ricerca dell'amore perfetto. Una moderna commedia degli equivoci in cui nessuno è quello che sembra e nessuno può scegliere di non amare.



Stalking - La storia di Casey (thriller, 2012, durata: 85 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Michael Lohmann con Amanda Righetti, Will Estes, Harry Hamlin, Catherine Hicks, Eric Szmanda, Johnny Ray Gill.







Trama del film: Morgan è affetto da schizofrenia e non si vuole curare, rifiutando di prendere le medicine. Viene assunto in un coffee-shop e comportandosi apparentemente, in maniera normale. Un giorno per una disattenzione viene però licenziato e questo lo scatena in una persecuzione ad una delle cameriere del bar.

Accerchiato (azione, 1993, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Robert Harmon con Jean-Claude Van Damme, Rosanna Arquette, Kieran Culkin, Ted Levine, Tiffany Taubman, Edward Blatchford.







Trama del film: Imprigionato, sebbene incolpevole, Sam Gillen fugge durante un trasferimento. E' un giovanotto dall'aria accattivante e viene accolto da Clydie, una vedova con due figli (Bree, di sette anni e Mookie di dieci. Questi, che dapprima lo considera un estraneo, poi stravede per lui, perché soffre per la mancanza del padre. Clydie è in lotta con Franklin Hale, uno speculatore edilizio, perché è l'unico fra i proprietari a non aver venduto il terreno a costui, il quale vuole trasformarlo in un centro residenziale. L'evaso sembra capitato nel momento più conveniente: la vedova se ne innamora, i ragazzini lo adorano. Lonnie, il locale sceriffo (innamorato di Clydie e corrotto dallo speculatore) viene malmenato mentre i vicini, ai quali quest'ultimo ha fatto incendiare la fattoria, sono salvati dalle fiamme. Sam Gillen, sconfitti i cattivi, riporta la vittoria. Poi torna in prigione per scontare la sua pena per i danni più recenti: Clydie lo aspetta e quando sarà libero potrà essere anche un buon padre.

Zoolander (commedia, 2001, durata: 89 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Ben Stiller con Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Milla Jovovich, David Duchovny, Jon Voight.







Trama del film: Cosa fa l'indossatore più famoso del mondo quando si mette in tiro e si prepara ad agire? Sventa un piano diabolico e si trasforma in eroe! Derek Zoolander ha affrontato migliaia di ostinati paparazzi e difeso il ttitolo di "Indossatore dell'anno" per tre anni consecutivi senza scomporsi minimamente. Ora, però, il celeberrimo supermodello dimostrerà di non essere semplicemente uno stallone vestito di pelle di serpente, ma un duro con cui la malavita legata al mondo della moda dovrà fare i conti, dando così ai suoi milioni di fan un'autentica ragione per applaudirlo.

L'acchiappadenti (commedia, 2010, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Michael Lembeck con Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews, Brandon T. Jackson, Billy Crystal.







Trama del film: Derek Thompson è un arcigno giocatore di hockey il cui soprannome dipende dall'abitudine di separare i giocatori avversari dai loro denti. Quando Derek infrange i sogni di un giovane, è costretto a una settimana di duro lavoro come una vera Fatina dei denti, dotata di ali e di una bacchetta magica. All'inizio, Derek non riesce nel suo compito, lamentandosi e cadendo spesso, mentre tenta di non farsi notare nelle case di perfetti sconosciuti e svolgendo le varie funzioni di una fatina. Ma lentamente Derek si adatta al nuovo ruolo e comincia a riscoprire i suoi sogni dimenticati.

True Justice 2 - Vicolo di sangue (azione, thriller, 2012, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Wayne Rose con Steven Seagal, Lochlyn Munro, Tanaya Beatty, Adrian Holmes, Jesse Hutch.







Trama del film: Elijah Kane è pronto per una nuova missione voluta dal governo dopo aver avuto la promessa da parte della CIA su chi ha eliminato la sua squadra precedente. Kane e la nuova squadra devono abbattere un capo banda di alto livello coinvolti nella tratta di esseri umani, ma sotto inchiesta scopre una cospirazione più ampia che coinvolge il traffico di organi.

E inoltre:

Elser, in onda alle 21.20 su Rai movie

Il commissario Lo Gatto alle 21.00 su Iris

Il peccato di Lola alle 21.15 su Cielo

Rosamunde Pilcher: Una questione d'onore alle 21.10 su La5

Altitude - Paura ad alta quota alle 21.15 su TV8