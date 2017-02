Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 25 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Moulin Rouge!, La Isla Minima, Charlie's Angels - Più che mai, Giovani aquile, L'Era Glaciale 4: continenti alla deriva, Viaggio in Inghilterra.

Moulin Rouge! (musicale, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, Kylie Minogue.







Trama del film: Arrivato da Londra nella Parigi del 1899, il giovane scrittore Christian entra in contatto con le dominanti compagnie di 'bohemiens', dove gira anche Toulouse Lautrec, e riceve l'incarico di scrivere un testo da mettere in scena al Moulin Rouge. A sera Christian incontra Satine, la stella del locale e probabile protagonista del lavoro, e subito si innamora di lei. La realtà però è un'altra. Il Duca di Worchester, che finanzia gli spettacoli, ha messo gli occhi su Satine, e naturalmente l'impresario Zidler cerca di favorire questa relazione. Succede invece che, dopo essersi conosciuti, tra Satine e Christian l'attrazione sia reciproca. I due dicono di volersi amare, mentre però il Duca fa di tutto per procurarsi appuntamenti con la ragazza.

La Isla Minima (thriller, 2015, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Alberto Rodriguez (II) con Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros, Manolo Solo.







Trama del film: Profondo sud della Spagna, 1980. In un piccolo villaggio in cui il tempo sembra essersi fermato - nei pressi di un labirinto di paludi e risaie - si e installato un serial killer responsabile della scomparsa di molte adolescenti delle quali nessuno sembra interessarsi. Ma quando due giovani sorelle spariscono durante le festività annuali, la madre spinge per un'indagine e due detective della omicidi arrivano da Madrid per cercare di risolvere il mistero. Sia Juan che Pedro hanno una vasta esperienza nei casi di omicidio, ma differiscono nei metodi e nello stile. Dovranno ben presto fronteggiare ostacoli per i quali non sono preparati....



Charlie's Angels - Più che mai (azione, 2003, durata: 111 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di McG con Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Robert Patrick, Bernie Mac, Demi Moore, Crispin Glover.







Trama del film: Sono belle, intelligenti e lavorano per Charlie. Sono Natalie Cook, Dylan Sanders e Alex Munday.Gli Angeli si preparano a colpire senza preavviso e ad agire sotto copertura nel tentativo di recuperare due anelli d'argento scomparsi misteriosamente. Ma non si tratta di due anelli qualsiasi: essi contengono infatti delle informazioni cifrate che svelano la nuova identità di tutte le persone incluse nel programma federale di protezione dei testimoni. Quando alcuni testimoni vengono ritrovati senza vita, toccherà agli Angeli, alla loro maestria nei travestimenti e all'esperienza nel campo dello spionaggio e delle arti marziali, fermare il colpevole, un misterioso Angelo.

Giovani aquile (avventura, 2006, durata: 139 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Tony Bill con James Franco, Jean Reno, Philip Winchester, Martin Henderson, Abdul Salis, Jennifer Decker.







Trama del film: Un gruppo di giovani americani, gli "Escadrille di Lafayette", si unirono alle forze francesi durante la prima guerra mondiale, prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra. I ragazzi divennero così i primi piloti combattenti della storia statunitense.

L'Era Glaciale 4: continenti alla deriva (animazione, 2012, durata: 88 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Carlos Saldanha con le voci italiane di Filippo Timi, Claudio Bisio, Pino Insegno, Roberta Lanfranchi, Francesco Pezzulli.







Trama del film: La forsennata caccia all'inafferrabile ghianda da parte di Scrat, iniziata nella notte dei tempi, ha delle conseguenze sconvolgenti per il mondo intero: un cataclisma continentale che sfocia in un'avventura grandiosa per Manny, Diego e Sid. Durante le loro peripezie, Sid ritrova la bisbetica nonna e il branco incontra una combriccola di pirati assortiti decisi a impedire loro di tornare a casa.

Viaggio in Inghilterra (drammatico, 1993, durata: 131 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Richard Attenborough con Anthony Hopkins, Debra Winger, Edward Hardwicke, Joseph Mazzello, Andrew Hawkins.







Trama del film: Lo scrittore e docente universitario ad Oxford, Jack S. Lewis, tiene le sue affollatissime lezioni e conferenze con grande successo e distaccata professionalità, circondato dall'ammirazione di studenti e pubblico (in particolare femminile adulto) e dalla stima dei colleghi scapoli come lui. Proprio dall'estero, a interrompere la tranquilla metodicità del suo quotidiano privato, condiviso con l'altrettanto metodico e discreto fratello Warnie, lui pure scapolo, accuditi ambedue da una massiccia e sbrigativa governante, gli arriva la richiesta di un colloquio dalla scrittrice e poetessa americana Joy Gresham. Lewis rimane colpito dalla personalità disinvolta e anticonformista della giovane donna...

E inoltre:

Genesi - La creazione e il diluvio alle 21.20 su Tv 2000

Fotografando Patrizia alle 21.15 su Cielo

Com'è dura l'avventura alle 21.00 su Iris

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II alle 21.15 su Rete 4

Universal Soldier: Regeneration alle 21.10 su Italia 2

