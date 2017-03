Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 18 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: I pinguini di Madagascar, True Legend, Io speriamo che me la cavo, La guerra dei Roses, The Core.

I pinguini di Madagascar (animazione, 2014, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Simon J. Smith con le voci italiane di Luigi Ferraro, Franco Mannella, Gerolamo Alchieri, Pasquale Anselmo.







Trama del film: I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono reclutati da Classified e la squadra "Vento del Nord" per sventare i piani del malvagio dottor Octavius Brine e salvare il mondo.



True Legend (azione, storico, 2010, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Yuen Woo-ping conXun Zhou, Andy On, Michelle Yeoh, David Carradine, Jay Chou.







Trama del film: Su Can è un generale che guida una forza militare per salvare un principe da una grande fortezza di nemici in montagna ...

Io speriamo che me la cavo (commedia, 1992, durata: 140 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Lina Wertmüller con Paolo Villaggio, Isa Danieli, Gigio Morra, Sergio Solli, Paolo Bonacelli, Pier Francesco Borruto.







Trama del film: Trasferito a Corzano, in provincia di Napoli, solo per l'errore del Provveditorato agli Studi, il maestro Marco Tullio Sperelli è stato destinato ad una terza elementare. Lui, ligure, bravo ed onest'uomo, si trova subito in una situazione pressoché disastrosa.

La guerra dei Roses (commedia 1989, durata: 97 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Danny De Vito con Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito, Marianne Sägebrecht, G.D. Spradlin, Heather Fairfield.







Trama del film: A Washington, Barbara Rose - dopo diciotto anni di sereno matrimonio allietato fin dall'inizio dalla nascita di due figli, Josh e Carolyn, - vuole dividersi dal marito Oliver perchè, dopo un presunto infarto di questi, si è accorta che la possibilità di restare vedova non le dispiaceva affatto, in quanto il marito - che le ha dato tutto ciò che una donna può desiderare (tra cui Susan, una governante per la loro casa perfetta piena di oggetti d'arte) - tutto preso dalla propria carriera di avvocato non ha mai tenuto conto della sua individualità. A malincuore Oliver si rivolge a Gavin D'Amato, un avvocato amico di famiglia, per accordarsi sul divorzio: da questo momento inizia fra i coniugi una guerra accanita in quanto né l'uno né l'altra vogliono lasciare la dimora in cui hanno vissuto.

The Core (fantascienza, 2003, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Jon Amiel con Aaron Eckhart, Hilary Swank, Nicole Leroux, Delroy Lindo, Stanley Tucci, DJ Qualls, Tchéky Karyo.







Trama del film: Incaricati dal Pentagono di investigare se dietro alcuni misteriosi fenomeni si celi una nuova, terribile arma segreta, alcuni scienziati - fra i quali il geofisico Josh Keyes e l'esperto francese Sergei Leveque - scoprono che, in realtà, il nucleo della terra si sta solidificando, fenomeno che, in prospettiva, causerebbe terribili disastri naturali e la fine della vita. Come conseguenza sta collassando il campo elettromagnetico che protegge la terra dalle radiazioni solari; un problema da risolvere subito per evitare che gli aerei cadano e le telecomunicazioni vadano in tilt. Per questo viene programmata una spedizione di emergenza con lo scopo di inviare una navetta e una bomba all'interno della Terra con la speranza di scongiurare la catastrofe.

