Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 18 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Si accettano miracoli, The Tourist, Funny People, Diplomacy, L'era glaciale 2 - Il disgelo, L'albero degli zoccoli.

Si accettano miracoli (commedia, 2015, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai 1

Un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu.







Trama del film: C'era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio "miracolo". E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno...



The Tourist (thriller, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Florian Henckel von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Rufus Sewell, Timothy Dalton, Ralf Moeller, Raoul Bova.







Trama del film: Frank è un turista americano che si trova in vacanza in Italia per cercare di lasciarsi alle spalle un passato di delusioni sentimentali, ma mai avrebbe potuto immaginare che questo viaggio avrebbe sconvolto la sua vita. Tutto inizia quando conosce Elise, una donna travolgente e misteriosa, e ne resta folgorato. Ma l'incontro è tutt'altro che casuale e, inseguendo una potenziale storia d'amore, Frank si troverà presto invischiato e travolto in una spirale di intrighi e pericoli, sullo sfondo di una Venezia mozzafiato.

Funny People (commedia, 2009, durata: 146 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Judd Apatow con Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann, Eric Bana, Jonah Hill, Jason Schwartzman.







Trama del film: George, uno stand-up comedian di successo, è affetto da un male incurabile che gli ha lasciato meno di un anno da vivere. Ira è un comico che sta cercando di farsi strada ma per ora è costretto a lavorare in un deli. Una sera i due si trovano ad esibirsi nello stesso locale e Ira riesce a farsi notare da George il quale decide di assumerlo come assistente personale e come amico...

Diplomacy (drammatico, 2014, durata: 88 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Volker Schlöndorff con André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner, Robert Stadlober.







Trama del film: Il 25 agosto del 1944, gli alleati entrano a Parigi. Poco prima dell'alba, il generale tedesco Dietrich von Choltitz, governatore militare di Parigi, si prepara ad eseguire gli ordini di Adolph Hitler, distruggere la capitale francese. Ponti e monumenti sono tutti stati minati e sono pronti ad esplodere. Ma sappiamo che Parigi non verrà distrutta. Per quali ragioni von Choltitz si rifiutò di eseguire gli ordini del Führer, nonostante la sua lealtà senza limiti per il Terzo Reich? Sarà stato lo svedese Raoul Nordling, console generale a Parigi, a far cambiare idea al Generale?

L'era glaciale 2 - Il disgelo (animazione, 2006, durata: 100 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Carlos Saldanha con le voci italiane di Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Roberta Lanfranchi, Francesco Pezzulli.







Trama del film: L’era glaciale sta per concludersi e gli animali prosperano in un paradiso in via di scioglimento. Ma quando scoprono che tutto il ghiaccio sciolto inonderà la loro vallata, la tigre, il bradipo e il mammut più famosi del mondo devono lanciare l’allarme e trovare il modo di sfuggire all’inondazione. Nuovi divertenti personaggi si uniscono ai nostri eroi nel sequel di uno dei film d’animazione più geniali dal Pleistocene a oggi!

L'albero degli zoccoli (drammatico, 1978, durata: 170 Min) in onda alle 21.15 su Tv 2000

Un film di Ermanno Olmi con Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Bignoli, Antonio Ferrari, Teresa Brescianini.







Trama del film: Tra l'autunno 1897 e l'estate 1898, quattro famiglie vivono in una cascina della Bassa Bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profondo legame spirituale e culturale che li porta a vivere insieme cose belle e cose tragiche, avvenimenti ordinari e avvenimenti straordinari.

E inoltre:

Inga Lindstrom - Il segreto del castello alle 21.10 su La5

Bagnomaria alle 21.10 su Italia 2

L' Attenzione alle 21.15 su Cielo

Charlie's Angels alle 21.15 su Nove

