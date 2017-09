Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 16 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Cattivissimo Me, Sideways, Romeo e Giulietta, In mezzo scorre il fiume, Empire State, Il comune senso del pudore.

Cattivissimo Me (fantasy, 2010, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Robert Zemeckis con le voci italiane di Max Giusti, Nanni Baldini, Edoardo Stoppacciaro, Manuela Andrei, Angela Brusa.







Trama del film: In un ridente quartiere fuori città, circondato da steccati bianchi e cespugli di rose in fiore, si erge una casa nera, su un prato desolato. Ad insaputa del vicinato, dietro questa casa, c'è un grande rifugio segreto. Lì, in mezzo a un piccolo esercito di schiavi, scopriamo Gru (doppiato da Steve Carell), che sta progettando il più grande colpo della storia del mondo: rubare la luna! (si, proprio la luna!) Gru adora ogni genere di misfatti. Armato di un arsenale di razzi che restringono o congelano, e di veicoli in grado di combattere via terra e via aria, Gru travolge e conquista tutto ciò che trova sulla sua strada. Ma tutto questo cambia il giorno in cui si imbatte nella forte determinazione di tre ragazzine orfane, che vedono in lui qualcosa che nessun altro ha mai visto prima: un potenziale papà.



Sideways (commedia, 2004, durata: 123 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Alexander Payne con Thomas Haden Church, Paul Giamatti, Virginia Madsen, Sandra Oh, Marylouise Burke, Jessica Hecht.







Trama del film: Miles, un aspirante romanziere fissato con il vino e che non si è mai ripreso dal suo divorzio, decide di regalare a Jack, suo vecchio amico di college e attore fallito, un viaggio tra i vigneti della Santa Ynez Valley, la settimana prima del matrimonio di Jack. I due non potrebbero essere peggio assortiti. Jack è un seduttore incorreggibile e iper-sessuato, Miles un depresso cronico, incrollabilmente pessimista. Jack è a caccia del suo "ultimo assaggio di libertà", Miles, da parte sua, cerca la perfezione in una bottiglia. A Jack basta un Merlot qualsiasi, Miles, invece, cerca il Pinot dalla perfezione assoluta. In effetti, la sola cosa che sembri accomunarli è l'identica miscela di ambizioni fallite e gioventù in declino.

Romeo e Giulietta (drammatico 1968, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Franco Zeffirelli con Leonard Whiting, Olivia Hussey, Milo O'Shea, Michael York, Pat Heywood, John McEnery, Natasha Parry.







Trama del film: A Verona le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti, in continua discordia fra di loro, hanno diviso la città in due irriducibili fazioni. La figlia di Capuleti, Giulietta, s'innamora del figlio di Montecchi, Romeo. Non sapendo come superare le difficoltà che ovviamente i loro genitori opporrebbero al matrimonio, i due giovani si sposano in segreto ma Romeo, in seguito a un duello durante il quale uccide involontariamente il cugino di Giulietta, viene bandito da Verona. Frattanto i Capuleti vogliono dare marito a Giulietta. Per risolvere la situazione, il frate che celebrò il matrimonio segreto consiglia Giulietta di bere una pozione dall'effetto di morte apparente, poi penserà lui ad avvertire Romeo. Ma questi, poiché il frate non è riuscito a parlargli, venuto a conoscenza della morte di Giulietta corre al suo sepolcro, dove la compostezza, la serenità, la verginale bellezza della diletta sposa lo colpiscono intensamente. In questo momento di estremo sconforto, mentre il suo cuore ribolle d'amore sincero, si dà la morte. Quando Giulietta si ridesta, trova il cadavere del suo Romeo e, disperata, si uccide a sua volta. Infine le due nobili famiglie abbandonano le armi di fronte ai due cadaveri, riunendo il loro amore nel comune dolore.

In mezzo scorre il fiume (drammatico, 1992, durata: 118 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Robert Redford con Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, Brenda Blethyn, Emily Ann Lloyd, Edie McClurg, Stephen Shellen.







Trama del film: La storia di due fratelli, del loro padre - un ministro di culto - e del fiume che in qualche modo forgia le loro vite. Nel film, ambientato nello stato americano del Montana tra il 1910 e il 1935, la pesca con la mosca diventa al tempo stesso una metafora e un luogo di incontro, giacché riunisce in sé la scienza, lo sport, la religione, l'arte, nonché, a tratti, una comune ricerca della misteriosa grazia.

Empire State (azione, 2013, durata: 94 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Dito Montiel con Dwayne Johnson, Liam Hemsworth, Emma Roberts, Michael Angarano, Chris Diamantopoulos.







Trama del film: Due amici d'infanzia hanno intenzione di rapinare un deposito blindato. La polizia indagherà sui responsabili, cercando di mettersi sulle tracce dei criminali. Tratto da una vicenda realmente accaduta nel 1982, una delle rapine più famose avvenute negli Stati Uniti.

Il comune senso del pudore (commedia, 1975, durata: 130 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Cochi Ponzoni, Claudia Cardinale, Florinda Bolkan, Philippe Noiret, Rossana Di Lorenzo.







Trama del film: 1° EPISODIO - L'operaio Giacinto Colonna festeggia le sue nozze d'argento con Erminia portando la moglie al cinema, per la prima volta dopo anni. 2° EPISODIO - Assunto come nuovo direttore di una rivista pornografica, Ottavio Caramessa intellettuale di provincia, balza improvvisamente dalla miseria al benessere. Ai suoi polsi, però, scattano ben presto le manette.3° EPISODIO - Armida, moglie di un giovane pretore acerrimo nemico della stampa oscena, è attratta, come gli ipocriti sostenitori della campagna moralizzatrice del marito, proprio dai giornali porno. 4° EPISODIO - Un'attrice tedesca, più volte premio Oscar, si rifiuta di interpretare la sequenza più scabrosa di un film su "Lady Chatterley", nel quale un produttore napoletano ha investito molti soldi non suoi.

E inoltre

Uno sconosciuto in casa - A Stranger with My Kids alle 21.15 su Rete 4

Io ti troverò alle 21.15 su TV8

Yado alle 21.10 su Italia 2

Rosamunde Pilcher: Vento sul lago alle 21.10 su La5

L'Attenzione alle 21.15 su Cielo

I cannoni di Navarone alle 21.20 su Rai Movie

Giorni contati alle 21.20 su Nove