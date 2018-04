Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 14 Aprile 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il gatto con gli stivali, Il ricatto, The Hurt Locker, Need for Speed, Speed, The spirit of '45, Sapore di mare, Calendar Girls

Il gatto con gli stivali (animazione, commedia, 2011, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Chris Miller con le voci italiane di Antonio Banderas, Francesca Guadagno, Alessandro Quarta, Rodolfo Bianchi.



Il gatto con gli stivali: Il nuovo trailer italiano



Trama del film: Il gatto con gli stivali, noto combattente, seduttore e fuorilegge, diventa un eroe, molto prima di incontrare Shrek, quando, per salvare la sua città, si imbarca in un'avventura con la tosta e intelligente gattina di strada Kitty Zampe Di Velluto e il cervellone Humpty Dumpty. A complicargli le cose lungo la strada ci penseranno i famigerati fuorilegge Jack e Jill, pronti a tutto per far fallire l'impresa di Gatto e la sua banda.

Il ricatto (thriller, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Eugenio Mira con Elijah Wood, John Cusack, Allen Leech, Kerry Bishe, Tamsin Egerton, Dee Wallace-Stone.



Il ricatto: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Tom Selznick è un giovane e talentuoso pianista ritiratosi dalle scene da anni a causa di un attacco di fobia da palcoscenico. Nel momento in cui si appresta a dare il via al concerto che segnerà il suo attesissimo ritorno sulla scena, Tom trova scritto sul suo spartito il messaggio "Sbaglia una nota e morirai". Seduto al pianoforte, il giovane pianista è così costretto a suonare un brano difficilissimo e, allo stesso tempo, a cercare di smascherare il cecchino che gli parla attraverso l'auricolare.

The Hurt Locker (drammatico, guerra, 2008, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Kathryn Bigelow con Ralph Fiennes, Guy Pearce, David Morse, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty.







Trama del film: In un'epoca in cui gli eserciti non sono formati da militari di leva ma da volontari e gli uomini si lanciano di buon grado nell'azione militare, a volte la guerra corteggia in maniera potente e seducente fin quasi a diventare vera e propria dipendenza, come una droga. La squadra "Bravo Company" ha il compito più pericoloso del mondo: disarmare bombe nel mezzo dell'azione.

Need for Speed (azione, 2014, durata: 130 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Scott Waugh con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek, Michael Keaton, Dakota Johnson.



Need for Speed: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del film: Per Tobey Marshall, un onesto meccanico che gestisce l’officina di famiglia e partecipa alle corse clandestine con gli amici nei weekend, la vita scorre felice. Ma il suo universo va in mille pezzi quando viene incastrato per un crimine che non ha commesso e finisce in prigione. Così, passa i due anni successivi con in mente una sola cosa: la vendetta. Mentre mette in discussione tutto quello in cui ha sempre creduto, è determinato a distruggere i suoi nemici, costi quel che costi.

Speed (azione, thriller, 1994, durata: 115 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Jan de Bont con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer.







Trama del film: In un grattacielo un malvivente, che ha assassinato un vigilante per introdursi nello scantinato, mina un ascensore perché vuole molti milioni di dollari per salvare coloro che l'ascensore trasporta. L'agente speciale Jack Traven e il collega Harry, esperto di esplosivi, intervengono e riescono a sventare il piano criminale. Irritato per l'insuccesso e per il premio conferito a Jack ed Harry, il malvivente mette una bomba su un autobus pubblico: il mezzo, superando le 50 miglia orarie, innesca un ordigno che esploderà, qualora l'autobus marciasse a velocità inferiore. Jack, avvertito dal folle, riesce a salire sull'automezzo che viene dirottato su un autostrada in costruzione, dopo che è stato consentito all'autista, ferito da un terrorista presente a bordo per caso, e che ha pensato che Jack fosse salito per lui, di essere trasbordato. Alla guida si pone una donna, Annie, che ha avuto dei guai per eccesso di velocità ma ora deve mettere a frutto tutte le sue qualità di pilota, soprattutto per superare una paurosa interruzione stradale...

The spirit of '45 (documentario, 2013, durata: 94 Min), in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Ken Loach.



The spirit of '45: Il trailer italiano del film di Ken Loach



Trama del Film: Il 1945 fu un anno cruciale nella storia della Gran Bretagna. Il senso di unità che aveva guidato il paese attraverso la Seconda Guerra Mondiale, mescolato ai ricordi amari del periodo tra i due conflitti, indusse gli inglesi a immaginare una società migliore. Lo spirito di quegli anni sarebbe diventato il nume tutelare dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Utilizzando filmati tratti dagli archivi regionali e nazionali, registrazioni sonore e interviste dell'epoca, Ken Loach tesse un racconto ricco di contenuti politici e sociali.

Sapore di mare (commedia, 1983, durata: 95 Min) in onda alle 21 Cine Sony

Un film di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Isabella Ferrari.







Trama del film: Paolo e Marina, due fratelli napoletani in vacanza in Versilia con la famiglia, fanno amicizia con un gruppo di ragazzi anche loro in villeggiatura, i cui 'capi' sono Luca e Felicino, ricchi e viziati fratelli milanesi. L'anno è il 1964, l'estate di questi giovani è scandita da bravate, innamoramenti ed avventure amorose più sognate che realmente vissute, le quali però, se non altro, danno il via al proliferare di mirabolanti racconti e di pettegolezzi. Nel gioco delle coppie che si instaura, Marina si innamora di Luca, mentre Paolo cerca disperatamente l'amore della bella Susan, che però sta insieme al vuoto Felicino.

Calendar Girls (commedia, 2003, durata 110 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Nigel Cole con Helen Mirren, Julie Walters, Penelope Wilton, Annette Crosbie, Celia Imrie, Linda Bassett, Georgie Gle.







Trama del film: Chris e Annie vivono a Knapely, un tranquillo villaggio dello Yorkshire. Sono amiche da una vita nonostante il temperamento diverso - Chris è tanto impulsiva e carica di entusiasmo quanto Annie è tranquilla e riflessiva - ed entrambe sono membri del Women's Institute locale, che tra le varie attività organizza raccolte di fondi per beneficenza. Quando il marito di Annie muore di leucemia, Chris ha l'idea di raccogliere soldi per l'ospedale del paese tramite un calendario. Insieme ad altre socie dell'istituto e con l'aiuto di un fotografo amatoriale realizzano così il calendario che vede ritratte dodici donne impiegate in normali attività domestiche - come confezionare le marmellate, preparare dolci e realizzare composizioni di frutta e fiori - ma con un particolare non troppo convenzionale: sono infatti ritratte senza vestiti. L'iniziativa riscuote un successo tale da portare Chris e le compagne alla ribalta non solo in Inghilterra ma anche in America, dove vengono ospitate in un famoso talk show. Milioni di donne in tutto il mondo seguono il loro esempio, ma l'inaspettato successo mette a dura prova le dodici 'Calendar Girls'.

Altri film in onda questa sera:

Piedone lo sbirro (commedia), in onda alle 21.25 su Nove

La freccia insanguinata (western) in onda alle 21.15 su Spike

La chiave (erotico) in onda alle 21.15 su Cielo

Tutti insieme appassionatamente (musicale) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Contact (fantascienza) in onda alle 21 su Iris