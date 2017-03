Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 11 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: 127 Ore, Cesare deve morire, Madagascar 2, Dal tramonto all'alba, La rapina perfetta - the bank job, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

127 Ore (biografico, drammatico, 2010, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Danny Boyle con James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams, Sean Bott.







Trama del film: 127 ore è la storia dell'escursionista Aron Ralston e della sua incredibile disavventura. Bloccato in uno stretto canyon nello Utah, con un braccio schiacciato da un masso distaccatosi dalla roccia, Ralston ricorda gli amici, le amanti, la famiglia e le due escursioniste incontrate poco prima e, nel corso di cinque giornate, combatte contro gli elementi e i suoi stessi demoni, fino a scoprire di avere il coraggio e la volontà di liberarsi a qualunque costo.



Cesare deve morire (documentario, 2012, durata: 76 Min) in onda alle 21.55 su Rai Storia

Un film di Vittorio Taviani, Paolo Taviani sceneggiatura di Vittorio Taviani, Paolo Taviani.







Trama del film: Una docufiction che segue i laboratori teatrali realizzati dentro il Carcere di Rebibbia dal regista Fabio Cavalli, autore di versioni di classici shakespeariani interpretate dai detenuti. Si seguono le loro prove e la messa in scena finale del "Giulio Cesare", ma anche le vite dei detenuti nelle loro celle.

Madagascar 2 (fantasy, 2008, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Eric Darnell, Tom McGrath con le voci italiane di Ale, Franz, Roberto Gammino, Oreste Baldini, Chiara Colizzi.







Trama del film: Ritornano tutti i simpatici personaggi — Alex il Leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, Re Julien, Maurice e i pinguini. Abbandonati sulle lontane spiagge del Madagascar, I Newyorkesi hanno architettato un piano così folle che potrebbe funzionare! Con precisione militare i pinguini hanno riparato un vecchio aereo guasto... Una volta a bordo, partono in volo fino ad uno dei posti più selvaggi del mondo - le pianure dell’Africa - dove la nostra ciurma di animali da zoo incontra per la prima volta degli esemplari della loro stessa specie. Mentre riscoprono le loro radici, rapidamente realizzano le differenze fra la giungla di cemento e il cuore dell'Africa. Nonostante parenti persi da tempo, rivali in amore e astuti cacciatori, l'Africa sembra un frenetico party...ma sarà meglio della loro casa a Central Park?

Dal tramonto all'alba (horror, commedia 1996, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Robert Rodriguez con Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis, Ernest Liu.







Trama del film: I fratelli Gecko, due tra i criminali più pericolosi d'America, eseguono un'altra delle loro razzie. In un negozio lungo l'autostrada uccidono due persone, e poi si danno alla fuga attraverso il Texas. Devono passare il confine, entrare in Messico dove il boss Carlos li aspetta per offrire loro salvezza in cambio di una parte dell'ultimo bottino rapinato. In un motel, i due fratelli si rendono conto di avere bisogno di qualche aiuto per passare la frontiera. Allora rapiscono la famiglia Fuller, il padre Jacob, un pastore che ha perso la fede, con i figli Kate e Liu. Minacciandoli, e nascondendosi nel grande camper della famiglia, i due riescono nell'impresa. Adesso il luogo dell'appuntamento è il Titty Twister, un locale dall'aspetto selvaggio aperto dal tramonto all'alba. Tra ballerine, musica e alcool, il gruppo si predispone ad aspettare l'incontro previsto, ma all'improvviso i proprietari e gli inservienti del locale rivelano la loro vera natura...

La rapina perfetta - the bank job (thriller, 2008, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Roger Donaldson con Dick Clement, Jason Statham, Saffron Burrows, Ian La Frenais, Stephen Campbell Moore.







Trama del film: 1971: venditore di automobili con grossi problemi economici, Terry non è mai stato uno stinco di santo, ma si è sempre tenuto alla larga dai grossi giri criminali. Ma quando Martine - una bellissima modella che proviene dal suo stesso quartiere - gli offre su un piatto d’argento la possibilità di effettuare una rapina che pare a prova di bomba ad una banca di Baker Street, Terry non è in grado di rifiutare. L’obiettivo di Martine sono le cassette di sicurezza, strapiene di contanti e gioielli: ma quel che Terry e la sua banda non sanno è che in una delle cassette è contenuto anche del denaro proveniente da loschi affari figli di corruzione e altri illeciti che coinvolgono importanti membri del Governo.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (drammatico, 1969, durata: 114 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Orazio Orlando, Sergio Tramonti.







Trama del film: Il capo della Squadra Omicidi di una grande città, soprannominato il "dottore", viene promosso per i suoi meriti a dirigente dell'Ufficio Politico della Questura. Proprio nel giorno della promozione, l'alto funzionario, che sotto l'apparente sicurezza e disinvoltura nasconde una psicologia normale, uccide Augusta Terzi, la propria amante, dalla quale è stato deriso. Anziché preoccuparsi di non lasciare tracce del delitto, l'assassino, certo di essere al di sopra di ogni sospetto in forza della posizione di potere che occupa, si impegna paradossalmente a moltiplicare gli indizi a proprio carico: le indagini intraprese dai suoi collaboratori - come egli aveva previsto - non lo sfiorano neppure.

E inoltre:

Seven swords alle 21.10 su Italia 2

Nico alle 21.15 su Rete 4

Entrapment alle 21.15 su Nove

Centochiodi alle 21.20 su Tv 2000

Un detective... particolare alle 21.30 su LA7D

L'educazione sentimentale di Eugénie alle 21.15 su Cielo

Tutte le Serie TV in onda stasera