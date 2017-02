Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 11 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Il grande Gatsby, Epic, San Valentino di sangue 3D, La battaglia dei Tre Regni, Quel treno per Yuma, The Divide.

Il grande Gatsby (drammatico, 2013, durata: 144 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Isla Fisher, Joel Edgerton, Gemma Ward.







Trama del film: Il film racconta la storia di un aspirante scrittore, Nick Carraway che lasciato il Midwest Americano, arriva a New York nella primavera del 1922, un'epoca in cui regna la dubbia moralità, la musica jazz e la delinquenza. In cerca del suo personale Sogno Americano, Nick si ritrova vicino di casa di un misterioso milionario a cui piace organizzare feste, Jay Gatsby, ed a sua cugina Daisy che vive sulla sponda opposta della baia con il suo amorevole nonché nobile marito, Tom Buchanan. E' allora che Nick viene catapultato nell’accattivante mondo dei super-ricchi, le loro illusioni, amori ed inganni. Nick è quindi testimone, dentro e fuori del suo mondo, di racconti di amori impossibili, sogni incorruttibili e tragedie ad alto tasso di drammaticità.

Epic (animazione, 2013, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Chris Wedge con le voci italiane di Maria Grazia Cucinotta, Lillo, Greg, Francesco Di Giacomo, Joy Saltarelli, Adriano Giannini.







Trama del film: Il padre di Mary Katherine è ossessionato dalla ricerca di microscopici esseri umani. Mary Katherine capirà sulla sua pelle che il papà non delira, quando sarà miniaturizzata e catapultata nel mondo infinitesimale dei piccoli abitanti del bosco, n cui, lontano dai nostri occhi, ha luogo una feroce battaglia fra il bene e il male.

San Valentino di sangue 3D (horror, 2009, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Patrick Lussier con Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith, Betsy Rue, Edi Gathegi, Tom Atkins.







Trama del film: Tom Hanniger minatore della città di Harmony, causa un incidente in un tunnel che uccide cinque persone e manda in coma permanente Harry Warden. Esattamente un anno dopo, durante il giorno di San Valentino, Harry Warden si sveglia dal coma e uccide brutalmente con un piccone ventidue persone, prima di venire ucciso dalla polizia. Dieci anni dopo il massacro, Tom ritorna ad Harmony nel giorno di San Valentino. La sua ragazza d’infanzia Sarah è ormai sposata con il suo ex migliore amico Alex, lo sceriffo della città. Ma quella notte, dopo anni di pace, qualcosa riemerge dall’oscuro passato della città: un killer armato di piccone e coperto da una maschera protettiva da minatore. In breve tempo, Tom, Sarah e Alex realizzano che l’uomo potrebbe essere Harry Warden tornato a reclamare le loro vite.

La battaglia dei Tre Regni (fantasy, avventura, 2008, durata: 125 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di John Woo con Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Zhao Wei, Shidô Nakamura.







Trama del film: Anno 208: sono i giorni finali della dominazione della dinastia Han. Il primo ministro Cao Cao convince l’imperatore che l’unico modo per riunire tutta la Cina è dichiarare guerra ai regni confinanti di Shu e di Wu dell'Est: parte così una campagna militare d'inedite proporzioni, condotta dallo stesso Cao Cao. Per contrastare le forze che li stringono sotto assedio, i due regni attaccati decidono di stringere un’alleanza. Sarà l’inizio di una guerra combattuta per terra e sulle acque del fiume Yangtze, che culminerà nella Battaglia delle Scogliere Rosse, il cui andamento segnerà tutta la storia della Cina a venire. La battaglia dei Tre Regni è il film che segna il ritorno produttivo di John Woo in Cina da quando aveva abbandonato la natia Hong Kong alla fine degli anni Novanta.

Quel treno per Yuma (western, 2007, durata: 117 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Un film di James Mangold con Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster, Peter Fonda, Dallas Roberts.







Trama del film: Dan Evans, un povero contadino, assiste per caso ad una rapina: il pericoloso Ben Wade ha assalito una diligenza, impadronendosi del denaro. Dan deciso a non testimoniare, viene convinto dalla mogle Alice a parlare e a collaborare con lo sceriffo. Intanto il fuorilegge, sicuro di sé, ha mandato avanti la sua banda, e da solo è entrato nel paese, fermandosi al bar della bella Emma. Ben viene catturato e tenuto lontano dalla sua banda, che potrebbe tornare indietro a liberarlo. Il compito di scortarlo in treno fino al forte di Yuma, in Arizona, spetterà proprio a Dan, il miglior tiratore della città...

The Divide (thriller, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Xavier Gens con Milo Ventimiglia, Michael Biehn, Ashton Holmes, Lauren German, Rosanna Arquette.







Trama del film: Dopo che una terribile esplosione ha devastato New York, otto sconosciuti si ritrovano nelle sotterraneo del palazzo dove abitano, una sorta di rifugio antiatomico allestito dal paranoico portiere Mickey. Sottodimensionato ma con acqua e cibo in abbondanza, il luogo offre al gruppo riparo dagli orrori che avvengono all'esterno, dandogli modo di metabolizzare la catastrofe avvenuta. Ma improvvisamente degli uomini che indossano tute protettive fanno irruzione nel rifugio e aprono il fuoco. Gli otto cercano di fare gruppo per difendersi dall'improvvisa minaccia, senza sapere chi sono i loro aggressori e cosa vogliono da loro. Un primo assalto viene respinto, ma all'interno del rifugio l'ansia e la paranoia prenderanno il sopravvento

E inoltre:

Furia Cieca alle 21.15 su Cielo

Sex crimes - Giochi pericolosi alle 21.30 su LA7D

Predator alle 21.10 su Paramount Channel

Velluto blu alle 21.00 su Iris

Tutte le Serie TV in onda stasera