Stasera in TV: i Film di oggi Sabato 1 Luglio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Vicino a te non ho paura, Emotivi anonimi, The Magic of Belle Isle, Nel labirinto del serial killer, Piedone d'Egitto, La Nostra Vacanza in Scozia, The Peacemaker - Il conciliatore, In the Electric Mist.

Vicino a te non ho paura (drammatico, 2013, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Lasse Hallström con Josh Duhamel, Julianne Hough, David Lyons, Cobie Smulders, Ric Reitz, Mike Pniewski, Cullen Moss.







Trama del film: Adattamento cinematografico del romanzo Safe Haven di Nicholas Sparks, conosciuto in Italia come Vicino a te non ho paura. Una donna in fuga dal suo passato si rifugia in una cittadina del North Carolina, dove incrocia l'amore di un vedovo, che l'aiuterà a superare i suoi fantasmi.



Emotivi anonimi (commedia, 2011, durata: 80 Min) in onda alle 21.20 su LA7D

Un film di Jean-Pierre Améris con Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta, Lise Lametrie, Swann Arlaud, Pierre Niney, Stéphan Wojtowicz, Jacques Boudet.







Trama del film: Jean-René, direttore di una fabbrica di cioccolato e Angélique, cioccolataia di gran talento, sono due persone molto timide. E' la loro passione per il cioccolato che li accomuna. Si innamorano l'uno dell'altro senza avere il coraggio di confessarlo. La loro timidezza tende a tenerli lontani. Ma supererà la loro mancanza di fiducia in se stessi, il rischio di rivelare i propri sentimenti.



The Magic of Belle Isle (drammatico, commedia, 2012, durata: 109 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Rob Reiner con Morgan Freeman, Virginia Madsen, Madeline Carroll, Emma Fuhrmann, Nicolette Pierini, Fred Willard.







Trama del film: Nel tentativo di ritorvare il suo talento di un tempo, uno scrittore costretto su una sedia a rotelle si trasferisce in una cittadina rurale, dove fa amicizia con una madre single e le sue tre figlie che lo aiuteranno a ravvivare la sua passione per la scrittura.

Nel labirinto del serial killer (thriller, 2013, durata: 87 Min) in onda alle 21.05 su Rai 2

Un film di Hanelle M. Culpepper con Amanda Schull, Michael Nouri, Coby Ryan McLaughlin, Gina Gershon, Anne Ramsay, Eric Schneider.







Trama del film: La giovane avvocatessa Shelby Anderson collabora con il polziotto Mike Holland alle indagine su un famigerato serial killer di nome Daedalus, responsabile della morte di una trentina di persone. Fino a oggi tre uomini innocenti sono stati accusati ingiustamente di essere l'assassino, noto per addescare le sue vittime tramite ingegnose trappole fatte a labiritino. Quando Daedalus colpisce di nuovo Shelby si ritrova a dover difendere l'ennesimo accusato, un ex giudice affetto dal morbo di Alzheimer di nome Galen Anderson. L'anziano uomo è suo padre!

Piedone d'Egitto (commedia, 1980, durata: 107 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Steno con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwin Dakile, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, Robert Loggia.







Trama del film: Il prof. Cerullo, uno stravagante scienziato, ha denominato "tropelio" un specie di coleottero che lui ha scoperto essere presente ovunque esiste nel sottosuolo del "petrolio" (il nome convenzionale, infatti, è un anagramma). Naturalmente il mondo intero ha sete dell'oro nero e il Cerullo viene rapito. Da Napoli, ove è avvenuta la scomparsa, a causa dei pochi indizi raccolti partono per il Cairo il commissario Rizzo, detto "Piedone" e il suo fedele collaboratore, il maresciallo Caputo; i due, tuttavia, vengono seguiti anche dal piccolo Bodo, un negretto adottato da Piedone nel corso di precedenti missioni africane.

La Nostra Vacanza in Scozia (commedia, 2014, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Andy Hamilton, Guy Jenkin con Rosamund Pike, David Tennant, Billy Connolly, Ben Miller, Amelia Bullmore, Emilia Jones.







Trama del film: Da tempo separati in casa, Abi e Doug mettono su un'allegra commediola familiare nel tentativo di nascondere la crisi, e partecipare come un nucleo unito e felice al settantacinquesimo compleanno del nonno. Il comportamento immaturo e inaffidabile dei genitori non sfugge però allo sguardo sagace dei tre intelligentissimi figli, protagonisti di una serie di situazioni che coinvolgono la famiglia nel lungo viaggio verso la Scozia. Preoccupati delle tensioni nascoste tra mamma e papà, i tre bambini proveranno ad aiutare la coppia a modo loro, con un pizzico d'ingenuità e immaginazione necessaria ad appianare le divergenze.

The Peacemaker - Il conciliatore (thriller, 1997, durata: 123 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Mimi Leder con George Clooney, Nicole Kidman, Aleksandr Baluyev, Randall Batinkoff, Michael Boatman, Joan Copeland, Carlos Gómez.







Trama del film: In una sperduta regione della Russia, due treni entrano in rotta di collisione. Uno trasporta armi nucleari destinate ad essere disattivate in base agli accordi del trattato Start sul disarmo nucleare. Dopo l'incidente, la campagna circostante viene scossa da un'esplosione nucleare immensa. Viene dichiarato lo stato di allarme e si scatena una caccia all'uomo a livello internazionale. In America la dottoressa Julia Kelly, responsabile del settore materiale nucleare della Casa Bianca, capisce che non si tratta di un incidente ma di opera di terroristi. Il colonnello Thomas Devoe, ufficiale del servizio segreto, pensa che in realtà l'incidente sia una copertura per il furto del carico nucleare.Costretti a lavorare insieme, la Kelly e Devoe fanno avanti e indietro tra Europa ed America ad un ritmo sempre più convulso.

In the Electric Mist (drammatico, 2009, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Bertrand Tavernier con Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, Kelly Macdonald, Mary Steenburgen, Justina Machado.







Trama del film: New Iberia, Louisiana. Il detective Dave Robicheaux è sulle tracce di un serial killer responsabile dell'uccisione di molte giovani donne. Tornato a casa dopo un sopralluogo sulla scena di un nuovo efferato crimine Dave fa la conoscenza della star hollywoodiana Elrod T. Sykes. Sykes è a New Iberia per le riprese del suo nuovo film prodotto con il contributo da uno dei più noti boss del crimine della zona, "Baby Feet" Balboni. Elrod racconta a Dave di aver visto un cadavere in una palude, quello di un uomo nero incatenato e in avanzato stato di decomposizione. La notizia fa tornare alla mente di Robicheaux il doloroso ricordo di un caso passato. Allo stesso tempo sente che deve esserci un collegamento tra i due casi.

E inoltre

Assassinio sul treno alle 21.15 su Tv 2000

I cancelli del cielo alle 21.15 su Paramount Channel

Avere vent'anni alle 21.15 su Cielo

La notte dell'aquila alle 21.10 su 7Gold

L'uomo dei sogni alle 21.00 su Iris

Una bugia di troppo alle 21.10 su Italia 1

L'allenatore nel pallone alle 21.10 su Italia 2

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata