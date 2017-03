Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 8 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Sei mai stata sulla luna?, Mangia Prega Ama, The Women, Sucker Punch, Braveheart - Cuore impavido, Insider - Dietro la verità, Una pallottola spuntata.

Sei mai stata sulla luna? (commedia, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè.







Trama del film: Giulia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l'unica cosa che le manca è l'amore, quello vero. E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.



Mangia Prega Ama (drammatico, 2013, durata: 144 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Ryan Murphy con Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis, Luca Argentero.







Trama del film: Liz Gilbert ha tutto ciò che una donna moderna può sognare – un marito, una casa e una carriera di successo – ma come tante altre donne, è insoddisfatta, confusa ed è alla ricerca di cosa effettivamente desidera dalla vita. Appena divorziata, trovandosi ad un bivio, Liz decide di allontanarsi dal suo mondo rischiando tutto e, per dare un cambiamento radicale alla sua vita, intraprende un viaggio intorno al mondo, un percorso per ritrovare se stessa. Nel suo viaggio in Italia riscopre il piacere di mangiare; in India arricchisce la sua spiritualità e, inaspettatamente, a Bali ritrova il suo equilibrio interiore grazie al vero amore.

The Women (commedia, 2008, durata: 114 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Diane English con Meg Ryan, Eva Mendes, Jada Pinkett Smith, Annette Bening, Carrie Fisher, Debra Messing, Candice Bergen.







Trama del film: Remake del celebre Donne diretto da George Cukor nel 1939, il film, fedele all'originale ma attualizzato, racconta di un gruppo di amiche e di quel che succede quando si scopre che la più invidiata del gruppo viene tradita dal marito.

Sucker Punch (azione, thriller, 2011, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Zack Snyder con Emily Browning, Jena Malone, Jamie Chung, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish,.







Trama del film: Sucker Punch racconta la storia di una ragazza di nome Babydoll che negli anni Cinquanta viene rinchiusa dal patrigno in un manicomio con l'intenzione di farla lobotomizzare di lì a cinque anni: per sfuggire a quel luogo orribile, Babydoll si rifugerà in un mondo di fantasia dal quale inizierà a pianificare la sua evasione.

Braveheart - Cuore impavido (drammatico, storico, 1995, durata: 178 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Mel Gibson con Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick McGoohan.







Trama del film: Sul finire del XIII secolo, sul trono di Scozia siede l'usurpatore Edoardo I Plantageneto, re d'Inghilterra. Lo scozzese William Wallace, la cui famiglia era stata massacrata dagli inglesi, diventato un uomo colto, ma legato alle tradizioni rurali della terra natia, torna dopo molti anni nel suo villaggio, dove vorrebbe creare una famiglia con la bella Murron che, per eludere lo "jus primae noctis" imposto dal feudatario inglese, sposa in segreto. Poi deve difenderla da un tentativo di stupro, ma catturata, la giovane viene barbaramente uccisa. Adirato William suscita una rivolta che estromette gli inglesi dal territorio dopo averli sconfitti a Stirling. Poi con la sua armata, formata da volontari provenienti da tutta la Scozia, Wallace conquista York. Edoardo I, preoccupato, invia a negoziare con lui la principessa Isabella di Francia, moglie dell'inetto principe Edoardo, suo figlio. Il furbo tiranno pensa di sfruttare l'avvenenza e l'intelligenza della giovane Isabella per ammansire Wallace.

Insider - Dietro la verità (thriller, 1999, durata: 157 Min) in onda alle 21.05 su Iris

Un film di Michael Mann con Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Rip Torn.







Trama del film: Jeffrey Wigand lavora come capo ricercatore e dirigente alla Brown & Williamson, azienda produttrice di tabacco. Quando decide di non poter più rimanere in silenzio di fronte alle manipolazioni cui assiste, Jeffrey viene messo di fronte ad una situazione irreversibile: o si adegua e resta o perde il posto. Licenziato, Jeffrey diventa il testimone chiave nella causa che lo stato del Mississippi ed altri 49 Stati intentano contro l'industria del tabacco. Tutto questo viene pagato a caro prezzo. Jeffrey prende contatti con Lowell Bergman, un giornalista della CBS sempre in cerca di esclusive. Lowell decide di combattere questa battaglia a fianco di Jeffrey e lo convince a registrare una intervista-verità all'interno della trasmissione di grande ascolto '60 minuti'.

Una pallottola spuntata (comico, 1988, durata: 86 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di David Zuckercon Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban, George Kennedy, O.J. Simpson, Susan Beaubian, Nancy Marchand.







Trama del film: Il tenente Frank Drebin, della polizia di Los Angels, è convinto che una lobby di politici corrotti da lui individuata, abbia programmato un attentato alla Regina Elisabetta, tra breve ospite negli Stati Uniti. Nel corso delle indagini, Frank scorpre che Vincent Ludwig, capo del comitato dei festeggiamenti, è un grosso trafficante di stupefacenti. Aiutato dall'avvenente Jane Spencer, segretaria di Ludwig, Drebin affronta tutte le situazioni riuscendo a salvare la vita della regina.

E inoltre:

Scrivimi una canzone alle 21.10 su La5

Outlander - L'ultimo Vichingo alle 21.05 su Rai 4

Tempesta di ghiaccio alle 21.15 su Cielo

Tutte le Serie TV in onda stasera