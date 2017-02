Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 8 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Lucy, Mare dentro, La zona morta, The Blind Side, L'Avvocato del diavolo, Takers, L'amore in gioco.

Lucy (azione, thriller, 2014, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Luc Besson con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Mason Lee.







Trama del film: Un thriller d'azione che racconta la storia di una donna casualmente coinvolta in loschi affari ma comunque in grado di prendersi la rivincita sui propri ricattatori, trasformandosi in una spietata guerriera capace di superare ogni logica umana.



Mare dentro (drammatico, 2004, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Alejandro Amenábar con Javier Bardem, Lola Dueñas, Belén Rueda, Mabel Rivera, Celso Bugallo, Clara Segura.







Trama del film: Ramon è rimasto costretto a letto per trenta anni, accudito dalla sua famiglia. La finestra della sua stanza è la sua unica finestra sul mondo, la vista è su quel mare che ha solcato così spesso, quel mare nel quale ha avuto l'incidente che ha troncato la sua giovinezza. Da allora, il suo unico desiderio è quello di metter fine alla sua vita in maniera dignitosa.

La zona morta (thriller, drammatico, 1983, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di David Cronenberg con Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe.







Trama del film: Al termine delle lezioni pomeridiane, Johnny Smith, giovane insegnante in una scuola nordamericana, accompagna a casa la fidanzata Sarah. Rientrando poi solo a casa propria, stante la pioggia battente e la scarsa visibilità, piomba su di una autocisterna sbandata, riportando un gravissimo trauma e ferite varie. Ne consegue un coma profondo, che dura ben cinque anni. Il risveglio in clinica e la ripresa di coscienza costituiscono uno choc ulteriore: molte cose sono cambiate, il lavoro è perduto ma, soprattutto, perduta è Sarah, sposatasi con un altro e ormai madre felice. Poco a poco, con cure, riabilitazione e tanta pazienza, Johnny, sotto la guida dello psichiatra dott. Weizak, recupera, ma ben presto egli scopre di avere acquisito poteri paranormali.

The Blind Side (drammatico, 2009, durata: 129 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di John Lee Hancock con Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim McGraw, Rhoda Griffis, Quinton Aaron.







Trama del film: Il film racconta la vera storia di Michael Oher, un ragazzo che ha debuttato nel 2009 nella NFL (il campionato americano di Football) e che è riuscito grazie ad una famiglia adottiva e alla passione per lo sport a superare un'infanzia e un'adolescenza difficili – e a lungo vissute letteralmente per la strada – per via della tossicodipendenza della madre.

L'Avvocato del diavolo (thriller, 1997, durata: 143 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Taylor Hackford con Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Connie Nielsen, Vyto Ruginis, Jeffrey Jones, Judith Ivey.







Trama del film: Kevin Lomax è un uomo di successo nel lavoro e nella vita. E' un giovane avvocato della Florida che non ha mai perso una causa. Non importa quanto sia ripugnante il crimine o quanto sia colpevole l'accusato, Kevin Lomax ha la capacità di incantare la giuria e di farle accettare le sue tesi, la sua logica, convincendola con il suo carisma a rimettere in libertà i clienti che difende.

Takers (thriller, 2010, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di John Luessenhop con Matt Dillon, Paul Walker, Hayden Christensen, Zoe Saldana, Idris Elba.







Trama del film: La vicenda di un noto gruppo di criminali che continuamente si prende gioco della polizia, commettendo perfette rapine in banca. Come in un meccanismo perfetto, entrano ed escono senza lasciare alcuna traccia dietro di loro. Tuttavia, quando cercano di portare a termine un grosso colpo mai tentato prima, i loro piani saltano clamorosamente a causa di un testardo detective che vuole risolvere il caso a tutti i costi.

L'amore in gioco (commedia, 2005, 103 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Bobby Farrelly, Peter Farrelly con Drew Barrymore, Jimmy Fallon, Jason Spevack, Jack Kehler, Scott H. Severance, Jessamy R. Finet.







Trama del film: Lindsay Meeks è una donna d'affari di successo. Un giorno incontra Ben Rightman, un insegnante di liceo, e tra loro scocca il colpo di fulmine. Nonostante conducano vite esattamente agli antipodi, la loro relazione sembra perfetta. Tutto va bene finché non inizia la stagione di baseball e Lindsay è costretta ad entrare in competizione con il 'primo' amore di Ben: i Boston Red Sox.

E inoltre:

L'urlo della Terra alle 21.15 su Cielo

Immortals alle 21.05 su Rai 4

Agente 007, vivi e lascia morire alle 21.20 su Rai Movie

Gloria alle 21.20 su LA7D

Tutte le Serie TV in onda stasera