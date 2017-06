Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 7 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ufficiale e gentiluomo, Bride Wars - La mia migliore nemica, John Q, Catwoman, Spread, Rendition - Detenzione illegale, La ragazza delle balene.

Bride Wars - La mia migliore nemica (commedia, 2009, durata: 89 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Gary Winick con Anne Hathaway, Kate Hudson, Candice Bergen, Bryan Greenberg, Steve Howey, Kristen Johnston.







Trama del film: Liv ed Emma sono amiche del cuore e fin dall'infanzia hanno pianificato nei minimi dettagli i rispettivi matrimoni. In cima all'elenco delle "cose indispensabili": celebrare la cerimonia in quello che a New York rappresenta il non plus ultra del lusso e della raffinatezza, il Plaza Hotel. E ora, a ventisei anni, entrambe sono sul punto di sposarsi, di realizzare il loro sogno e di vivere per sempre felici e contente. O forse no. Quando un errore crea una sovrapposizione di date - il giorno del matrimonio è lo stesso per entrambe! - Liv, Emma e la loro amicizia di una vita vengono messe a dura prova.



Ufficiale e gentiluomo (drammatico, sentimentale, 1982, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Taylor Hackford con Richard Gere, Debra Winger, Lisa Blount, David Caruso, Lisa Elibacher, Victor French, Louis Gossett Jr.







Trama del film: Zack Mayo, figlio di un marinaio, è cresciuto in giro per i porti del mondo al contatto con le più umilianti situazioni umane. Ora, per rifarsi una vita, si iscrive al corso per piloti militari di jet della marina. Si scontra con l'istruttore che lo perseguita e lo sottopone alle prove peggiori , intanto conosce Paula e se ne innamora.

John Q (thriller, 2002, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Nick Cassavetes con Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise.







Trama del film: John Q. Archibald è un uomo comune, operaio di fabbrica, che si prende cura della propria famiglia. La moglie Denise e il figlio Michael sono tutto il suo mondo e quando il piccolo viene colpito da una grave malattia e deve sottoporsi con urgenza a un trapianto di cuore economicamente inaccessibile e di cui l'assicurazione non vuole coprire le spese, non ha scelta e decide di fare qualsiasi cosa per salvargli la vita. Mentre il tempo scorre implacabile e sfuma ogni possibilità di trovare il denaro necessario, l'ultima speranza di John Q. E' dettata dalla disperazione: prendere in ostaggio il reparto di pronto soccorso dell'ospedale in cui è ricoverato Michael.

Catwoman (fantasy, azione, 2004, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Pitof con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini.







Trama del film: Patience Philips è un'artista bella e sensibile che lavora come designer per la Hedare Beauty, una società di prodotti cosmetici. I suoi capi sono il dispotico George Hedare e sua moglie, la bellissima Laurel, una top model. Un giorno, inavvertitamente, viene a conoscenza di un segreto sinistro riguardante il nuovo prodotto rivoluzionario contro l'invecchiamento e si ritrova intrappolata nel centro di una pericolosa cospirazione.

Spread (commedia, 2009, durata: 97 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di David Mackenzie con Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Sebastian Stan, Sonia Rockwell.







Trama del film: Grande seduttore, Nikki ha la vita facile: tante ragazze, belle macchine e ville di lusso. Senza smettere di accumulare conquiste, Nikki si fa mantenere da una ricca avvocatessa di Hollywood, passando il suo tempo a fare festa. Tutto sembra andargli per il meglio fino al giorno in cui incontra Heather, una bellissima cameriera che gli fa perdere la testa. Nikki comincia a credere nell'amore finché non si accorge che la ragazza sta giocando al suo stesso gioco...



Rendition - Detenzione illegale (thriller, 2007, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Gavin Hood con Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, Meryl Streep, Alan Arkin, Peter Sarsgaard, Omar Metwally.







Trama del film: Anwar El-Ibrahim, ingegnere di origine egiziana, scompare durante il volo che lo porta dal Sud Africa a Washington D.C dove ormai vive da molto tempo. Mentre sua moglie, cittadina americana, è alla sua ricerca, Douglas Freeman, analista della CIA assiste all'interrogatorio dell'uomo, rapito dai servizi segreti americani che lo accusano di complicità con pericolosi terroristi e trasferito in un luogo segreto fuori dagli USA. Le modalità particolarmente violente, sia dal punto di vista fisico che mentale, con cui viene portato avanti l'interrogatorio convinceranno Freeman a battersi per la liberazione dell'ostaggio.

La ragazza delle balene (drammatico, 2002, durata: 104 Min) in onda alle 21.20 su LA7D

Un film di Niki Caro con Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis, Grant Roa.







Trama del film: In un piccolo villaggio della costa della Nuova Zelanda, i Maori affermano di discendere da Paikea, colei che viaggia sul dorso della balena. Da oltre 1000 anni, il figlio maschio che nasce dalla stirpe del Capo, diventa l'erede al titolo. E' giunto il momento. Il figlio maggiore del capo, Porourangi, diventa padre di due gemelli, un maschio e una femmina. Sfortunatamente, però, il bambino e la madre muoiono durante il parto. Sopravvive solo la femmina, che viene chiamata Pai…

Il Cardinale alle 21.05 su Tv 2000

Bagnomaria alle 21.10 su Italia 2

Massima allerta: Tornado a New York alle 21.15 su Cielo

Licenza di matrimonio alle 21.10 su La5

Agente 007, licenza di uccidere alle 21.20 su Rai Movie

