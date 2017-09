Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 6 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una settimana da Dio, Con Air, Nine Months - imprevisti d'amore, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Jupiter - Il Destino dell'Universo, Febbre da cavallo - La mandrakata, A Civil Action, 88 Minuti, Fantozzi.

Una settimana da Dio (commedia, 2003, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Trama del film: Bruce è un reporter televisivo di una rete locale di Buffalo, stato di New York, famoso per le sue storie divertenti, familiari e dal risvolto umano che fanno felici tutti tranne lui! Bruce preferirebbe di gran lunga prendere il posto dell'anchorman prossimo al pensionamento o, al limite, trasformarsi in un inviato speciale che viaggia per le zone calde del mondo. Essenzialmente, Bruce è scontento di quasi ogni aspetto della sua vita e di rado perde occasione per lamentarsene. Grace la sua amorevole fidanzata, che gestisce una scuola materna, è felice della propria vita e adora Bruce nonostante il suo pessimismo. Mentre lui sogna di diventare una leggenda alla stregua di Walter Cronkite, lei cerca di fare sempre del suo meglio, semplicemente. A Bruce capita una buona occasione quando gli viene chiesto di occuparsi della storia del ventitreesimo anniversario del celebre natante chiamato "Maid of the Mist" che trasporta i turisti alle cascate del Niagara e che andrà in onda dal vivo durante la misurazione degli ascolti...

Con Air (drammatico, 1997, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Trama del film: La Con Air è la divisione del servizio federale americano addetta al trasporto aereo dei detenuti da una parte all'altra del paese per i motivi più diversi. Cameron Poe, appena scarcerato per buona condotta, viene imbarcato su uno di questi voli. E' atteso dalla moglie Tricia e dalla figlioletta che non ha mai visto e vuole pensare solo al proprio futuro, ma purtroppo per lui si trova a viaggiare insieme ai peggiori delinquenti del sistema penale statunitense. Quando il volo è cominciato da poco, Cyrus Grissom, genio criminale, mette in atto un dirottamento meticolosamente progettato. A terra il sergente Vince deve fronteggiare la situazione e nello stesso tempo impedire di applicare la direttiva dei superiori che vorrebbero drasticamente far esplodere l'aereo. Poe finisce col collaborare con le forze dell'ordine, e riesce ad impedire il massacro totale di poliziotti e passeggeri. L'aereo, danneggiato, cade e rovina dentro un albergo di Las Vegas. Uscito dalle macerie, Cameron abbraccia finalmente moglie e figlia, ma poco lontano, nella confusione generale, Garland, killer psicopatico, è riuscito a fuggire e siede tranquillo ad un tavolo da gioco.

Nine Months - imprevisti d'amore (commedia, 1995, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Trama del film: Tutto è sereno da cinque anni tra Samuel Faulkner, brillante psichiatra infantile, e la fidanzata Rebecca Taylor, un'insegnante di danza. Un picnic sulla spiaggia li mette in contatto coi chiassosi e invadenti coniugi Dwyer: lui, Marty, venditore d'automobili: lei, Gail, madre di tre pestifere bimbe e sorella di Sean Fletcher, amico di Samuel. Mentre si recano da questi per un week-end, Rebecca comunica di essere incinta; poi Sean terrorizza l'amico, già perplesso, sui disagi della paternità. Il ginecologo di Rebecca è in ferie e il sostituto è un profugo russo, lo svampito dottor Kosevic, ex veterinario. La titubanza di Samuel sconcerta l'entusiasta Rebecca, e quando lui manca la seconda volta all'esame ecografico del nascituro, la donna decide di andarsene da sola da Gail, anch'essa incinta.

Man on fire - Il fuoco della vendetta (azione, 2004, durata: 146 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Trama del film: John Creasy, un ex-agente della CIA semi alcolizzato e divorato dalla solitudine e dai sensi di colpa, viene ingaggiato per diventare la guardia del corpo della figlia di un industriale messicano. Dopo un primo momento di diffidenza reciproca, John inizia ad affezionarsi alla bambina e quando viene rapita la sua rabbia è tale che decide di trovarla ad ogni costo....

Jupiter - Il Destino dell'Universo (fantascienza, 2015, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Trama del film: Dalle strade di Chicago alle galassie lontane e vertiginose dello spazio, Jupiter Il Destino dell'Universo narra la storia di Jupiter Jones che, nata sotto una buona stella, mostra segni d'esser predestinata a grandi cose. Una volta cresciuta, Jupiter continua ad avere grandi sogni, ma si sveglia in un'amara realtà fatta di un lavoro di pulizia di case altrui, ed una vita difficile. Solo quando Caine, un cacciatore ed ex-militare geneticamente modificato, arriva sulla Terra per rintracciarla, Jupiter comincia ad intravedere il destino che le è stato prospettato: possiede infatti la firma genetica che la contrassegna come prossima, in linea di successione, di una straordinaria eredità che potrebbe alterare l'equilibrio dell'intero cosmo.



Febbre da cavallo - La mandrakata (commedia, 2002, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Trama del film: Dopo molti anni, Bruno Fioretti ha conservato intatta la sua "febbre da cavallo"! Ufficialmente fa la comparsa a Cinecittà e ha messo la testa a posto come ha giurato alla nuova fidanzata Lauretta, un'altra proprietaria di bar. In realtà Mandrake continua a giocare alle corse e a perdere. Ha sostituito Pomata, il suo storico socio, con Micione, che vive ancora a casa con mamma e papà e l'Ingegnere, uno studente in perenne attesa della laurea. Un bel giorno però, Mandrake, scopre all'ippodromo di Montecatini un cavallo brocco identico a un campione di Tor di Valle. Per realizzare una "stangata" all'italiana fa entrare in società anche Aurelia, un'attricetta in cerca di gloria e un ragioniere napoletano altrettanto jellato, Antonio Faiella.

A Civil Action (drammatico, 1998, durata: 115 Min) in onda alle 21.30 su La7

Trama del film: Negli anni '80 a Boston, l'avvocato Jan Schlichtmann, penalista specializzato in cause per lesioni personali, viene a conoscenza di alcuni tragici fatti verificatisi a Woburn, una cittadina del Massachusetts. Otto famiglie avevano denunciato la Grace & Co e la Beatrice Foods, due industrie multinazionali con fabbriche in quella zona, per avere contaminato con sostanze chimiche l'acqua potabile e aver causato la morte dei loro figli per leucemia. Jan va a trovare le famiglie e, in un primo momento, rifiuta l'incarico: le possibilità di dimostrare la colpa delle industrie sono scarse e il piccolo studio di Jan non può farcela. Poi capisce la gravità della situazione, e decide di assumere la causa. Ma l'impegno è gravoso: si tratta di ricostruire eventi accaduti anni prima, ingaggiare geologi e esperti di chimica, consultare archivi, interrogare testimoni, rompere il silenzio sugli avvenimenti.

88 Minuti (thriller, 2007, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Trama del film: Jack Gramm è un professore universitario di college che collabora con l'FBI in veste di psichiatra forense, e che ha contribuito alla cattura di un famigerato serial killer, Jon Forrester. Quando una sua studentessa viene trovata uccisa con lo stesso modus operandi di Forrester, Gramm liquida la cosa come un semplice atto di emulazione. Presto però riceve una telefonata anonima che gli annuncia che gli sono rimasti solo 88 minuti di vita: Gramm capisce che la minaccia è seria e deve usare le sue competenze per scoprire l'autore della chiamata. Tra i suoi sospettati un suo studente, la ex amante e lo stesso Forrester.

Fantozzi (comico, 1975, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Trama del film: Insignificante rotellina nello smisurato ingranaggio di una grande azienda, l'impiegato Fantozzi comincia le sue giornate lottando contro il tempo, poiché ha il cartellino da timbrare, mentre gli autobus sono superaffollati; le prosegue seminascosto dietro pile di pratiche che gli sfaticati colleghi si premurano di affibbiargli approfittando della sua arrendevolezza. Tornato a casa, trova magro sollievo in una moglie brutta e sfiorita e una figlia orripilante. Di quando in quando, malgrado i suoi sfoghi per sottrarvisi, è costretto a subire le iniziative del collega Filini, infaticabile organizzatore di squallide gite aziendali, di lugubri partite di football tra scapoli e ammogliati, di tetri campeggi, di deprimenti feste di fine d'anno.

