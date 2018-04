Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 4 Aprile 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fratelli unici, Profumo del mosto selvatico, John Q, Nessuna verità, Bad Teacher: una cattiva maestra, Cleopatra, Machete.

Fratelli unici (commedia, 2014, durata: 89 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Alessio Maria Federici con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone.



Fratelli unici: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del film: Pietro è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere completamente la memoria a Pietro: ora è come un bambino. La sua ex moglie Giulia sta per risposarsi e non ne vuole sapere di lui, così Francesco è costretto a portarselo a casa e, per la prima volta, a fare la parte dell’adulto. Ha inizio una folle convivenza le cui punte tragicomiche si svolgono davanti agli occhi di Sofia, la vicina di casa giovane, bella ma soprattutto irritata dalla superficialità di maschio alfa con la quale Francesco cerca di rieducare il fratello. Per lei "l'amore è l’unica cosa che non dipende dai punti di vista", mentre per Francesco il punto di vista è uno solo: l'amore non esiste... Ma il giorno in cui Pietro, uscendo di casa, incontra lo sguardo di una ragazza che gli fa battere il cuore, scopriremo che anche quando si è dimenticato tutto, non si può dimenticare chi si è amato veramente.

Profumo del mosto selvatico (commedia, drammatico, 1995, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Alfonso Arau con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini, Angélica Aragón, Debra Messing.







Trama del film: Tornato dalla guerra, Paul Sutton, dopo aver riabbracciato la moglie Betty, che per la verità non sembra aver trepidato per lui, visto che non ha letto una sola delle molte lettere inviatele, riprende l'attività di rappresentante di cioccolatini. Una serie di contrattempi fa sì che si ritrovi a "fare" da marito ad una giovane di origine messicana, Victoria Aragon, figlia di un ricco viticoltore delle valle di Napa, che possiede il vigneto modello "Le Nuvole". La giovane, che frequenta l'università in città, aspetta un figlio illegittimo dal suo professore e teme che il padre, Alberto, la uccida. Accettato il ruolo solo per breve tempo essendo deciso il giorno dopo ad andarsene con una lettera d'addio, Paul incontra subito l'aperta ostilità di Alberto, geloso della figlia e irritato per non essere stato avvertito, ma la simpatia della madre Marie José e soprattutto del nonno, Don Pedro, ritardano la sua partenza

John Q (thriller, 2002, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Nick Cassavetes con Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise.







Trama del film: John Q. Archibald è un uomo comune, operaio di fabbrica, che si prende cura della propria famiglia. La moglie Denise e il figlio Michael sono tutto il suo mondo e quando il piccolo viene colpito da una grave malattia e deve sottoporsi con urgenza a un trapianto di cuore economicamente inaccessibile e di cui l'assicurazione non vuole coprire le spese, non ha scelta e decide di fare qualsiasi cosa per salvargli la vita. Mentre il tempo scorre implacabile e sfuma ogni possibilità di trovare il denaro necessario, l'ultima speranza di John Q. E' dettata dalla disperazione: prendere in ostaggio il reparto di pronto soccorso dell'ospedale in cui è ricoverato Michael.

Nessuna verità (azione, thriller, 2008, durata: 128 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Michael Gaston, Ali Suliman, Lubna Azabal.







Trama del Film: Il protagonista della vicenda Roger Ferris è un agente della CIA impegnato nella lotta al terrorismo. Reduce da una missione in Iraq che gli ha procurato una grave ferita alla gamba, viene incaricato di penetrare la rete di un importante terrorista conosciuto come Suleiman, che sta portando morte e distruzione in Medio Oriente.

Bad Teacher: una cattiva maestra (commedia, 2011, durata: 92 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Jake Kasdan con Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, Eric Stonestreet, Lucy Punch, Thomas Lennon, Molly Shannon.



Bad Teacher: una cattiva maestra: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz



Trama del film: Elizabeth Halsey è un'insegnante che merita davvero l'insufficienza. E' sboccata, spietata e decisamente inadatta. Beve, se la spassa e non vede l'ora di sposarsi e lasciare il suo lavoro di insegnante di scuola media. Quando viene scaricata dal fidanzato decide di conquistare un supplente ricco e bello - entrando in competizione con una collega molto energica e determinata, Amy - ma si ritrova a dover respingere gli approcci di un insolente insegnante di educazione fisica. Gli stravaganti piani di Elizabeth e le loro burrascose conseguenze sconvolgeranno gli studenti, i colleghi e perfino lei stessa.

Cleopatra (drammatico, 1963, durata: 243 Min), in onda alle 21.10 su La7

Un film di Joseph L. Mankiewicz con Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, George Cole, Hume Cronyn, Cesare Danova.







Trama del Film: La celebre storia della regina d'Egitto e dei suoi amanti: primo fra tutti Cesare - da cui avrà anche un figlio, Cesarione - poi Antonio, che per amore suo romperà il fidanzamento con Ottavia. Dopo la guerra e la sconfitta di Antonio ad Azio, la regina decide di mettere fine alla propria vita per mezzo del veleno di un aspide.

Machete (azione, thriller, 2010, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Ethan Maniquis, Robert Rodriguez con Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Cheech Marin



Machete: Il trailer del film



Trama del film: Il protagonista della storia è Machete Cortez un mercenario assunto per eliminare un senatore corrotto. Tradito dai suoi stessi datori di lavoro Machete rimane ferito durante la sua missione. Rimessosi dalle ferite inizia la sua vendetta...

Altri film in onda questa sera:

Amore a prima vista (comico), in onda alle 21.15 su Spike

Apocalypse Earth (fantascienza) in onda alle 21.20 su Cielo

Scuola di polizia 6: la città è assediata (comico) in onda alle 21.10 su Italia 2