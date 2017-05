Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 31 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: La prima cosa bella, Piovuta dal cielo, 88 Minuti, V per Vendetta, The Last Days on Mars, Colpevole d'omicidio, Mr. Crocodile Dundee 2.

La prima cosa bella (commedia, 2010, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Ballantini, Marco Messeri.







Trama del film: Cosa vuol dire avere una mamma bellissima, vitale, frivola, imbarazzante? E' il cruccio che ha accompagnato tutta la vita di Bruno, primogenito di Anna, fin da quando aveva otto anni. Tutto comincia nell'estate del 1971, quando assistendo alla tradizionale elezione delle Miss dello stabilimento balneare più popolare di Livorno, Anna viene inaspettatamente chiamata sul palco ed incoronata "la mamma più bella". Da allora, nella famiglia Michelucci, arriva lo scompiglio e per Anna, per Bruno e per la sorella Valeria, inizia un'avventura che si concluderà solo ai giorni nostri.



Piovuta dal cielo (commedia, 1999, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Bronwen Hughes con Sandra Bullock, Ben Affleck, Maura Tierney, George D. Wallace, Steve Zahn.







Trama del film: Da New York Ben si prepara a rientrare a Savannah dove, pochi giorni dopo, si sposerà con Bridget. Ben si adatta a prendere l'aereo, che non ama molto: e infatti proprio alla partenza l'apparecchio sbanda e finisce fuori pista. Nel panico generale, Ben salva la vita a Sarah, che era sua vicina di posto. I due decidono di usare allora la macchina e per tornare a casa, si avventureranno in vicende rocambolesche.

88 Minuti (thriller, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Jon Avnet con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Ben McKenzie.







Trama del film: Jack Gramm è un professore universitario di college che collabora con l’FBI in veste di psichiatra forense, e che ha contribuito alla cattura di un famigerato serial killer, Jon Forrester. Quando una sua studentessa viene trovata uccisa con lo stesso modus operandi di Forrester, Gramm liquida la cosa come un semplice atto di emulazione. Presto però riceve una telefonata anonima che gli annuncia che gli sono rimasti solo 88 minuti di vita: Gramm capisce che la minaccia è seria e deve usare le sue competenze per scoprire l’autore della chiamata. Tra i suoi sospettati un suo studente, la ex amante e lo stesso Forrester.

V per Vendetta (azione, 2005, durata: 132 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di James McTeigue con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Sinéad Cusack, Rupert Graves.







Trama del film: In un futuro alternativo la Germania, vincitrice della seconda guerra mondiale, ha trasformato la Gran Bretagna in un paese nazista, governato con il pugno di ferro da una tirannia mediatica degna di un romanzo orwelliano. Contro questo regime totalitario si scaglia un misterioso uomo mascherato: carismatico e spietato, straordinariamente esperto dellarte del combattimento e dell'inganno, "V" provoca una serie di atti terroristici cercando di esortare i suoi concittadini a ribellarsi alla tirannia e all'oppressione. In questa sua lotta solitaria il giovane troverà una inaspettata alleata, Evey Hammond, una ragazza salvata dalle grinfie della polizia segreta.

The Last Days on Mars (thriller, fantascienza, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Ruairi Robinson con Liev Schreiber, Romola Garai, Elias Koteas, Olivia Williams, Johnny Harris, Goran Kostic.







Trama del film: Dopo sei mesi di permanenza sul pianeta Marte, una squadra di astronauti sta per portare a termine la sua missione. Mancano solo 19 ore al loro rientro sulla Terra. Ma proprio in quel momento, lo scienziato Marko Petrovic (Goran Kostić) scopre un batterio in un campione che aveva prelevato e che stava esaminando. Senza svelare la sua scoperta agli altri membri della missione, torna con un solo collega sul luogo dove aveva fatto il prelievo. Vittima di un incidente e con la tuta spaziale danneggiata, Marko si trasforma in qualcosa di molto pericoloso per i suoi compagni astronauti...

Colpevole d'omicidio (poliziesco, 2002, durata: 108 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Michael Caton-Jones con Robert De Niro, Frances McDormand, James Franco, Eliza Dushku, William Forsythe, Patti LuPone.







Trama del film: Tratto da un fatto vero, il film racconta la storia di Vincent LaMarca, un detective della polizia di New York il cui padre negli anni '50 era stato giustiziato a Sing Sing quando lui era bambino. Mentre sta investigando sul brutale omicidio di uno spacciatore, Bobby Salem, tutte le prove portano a un drogato di cui si conosce solo il soprannome: ' Joey Nova' che vive nei bassifondi di Long Beach, a Long Island...

Mr. Crocodile Dundee 2 (avventura, 1998, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di John Cornell con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon, Hechter Ubarry, Ernie Dingo, Juan Fernández, Charles S. Dutton.







Trama del film: Il "selvaggio" Mick Crocodile Dundee, dopo aver lasciato l'Australia, suo Paese natale, si è trasferito con Sue Charlton, un'intraprendente reporter, a New York. Qui si è fatto molti amici ed è divenuto assai popolare. Improvvisamente Mick e Sue vengono perseguitati da Rico, un boliviano, boss dell'eroina, e dai suoi scagnozzi, poichè l'ex marito di Sue, dopo essere riuscito a fotografare in Bolivia il covo dei trafficanti, prima di essere ucciso era riuscito a spedire alla donna tali fotografie. La banda sequestra Sue in piena strada e la conduce nella villa del boss. Mick interviene e, aiutato da una banda di punk, libera fortunosamente la donna. A Mick e Sue non resta che tornarsene in Australia, dove Dundee possiede della terra e perfino una miniera (eredità di uno zio). Ma Rico e i suoi si rifanno presto vivi...

E inoltre:

Hell alle 21.15 su Nove

Notte prima degli esami - Oggi alle 21.15 su TV8

Invasion Roswell alle 21.15 su Cielo