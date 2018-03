Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 28 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il diavolo veste Prada, Il Gladiatore, Ex, Sotto Assedio - White House Down, The River Wild - Il fiume della paura, La risposta è nelle stelle, 2012.

Il diavolo veste Prada (commedia, 2006, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di David Frankel con Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Emily Blunt.







Trama del film: Nel favoloso e sfavillante mondo della Moda, Miranda Priestly è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista patinata più venduta e prestigiosa del pianeta. Quando Andrea Sachs - ventitré anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice - accetta di lavorare per lei in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di avere stretto un patto con il diavolo. Perché Miranda - l’algida, sofisticata Miranda - dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e volubile, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno...

Il Gladiatore (azione, storico, 2000, durata: 155 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Connie Nielsen, David Hemmings, Oliver Reed.



Il Gladiatore: il trailer del film



Trama del film: Ritorna il valoroso generale romano Maximus Russell Crowe ha ancora una volta condotto i suoi legionari alla vittoria sul campo di battaglia. Ora che la guerra è stata vinta, Maximus sogna solo di poter tornare da sua moglie e suo figlio. L'imperatore morente Marco Aurelio Richard Harris ha però un altro incarico da affidare al generale vittorioso: assumere il comando dell'impero, prendendo il suo posto. Geloso del favore di cui gode presso l'imperatore, l'erede al trono, Commodo Joaquin Phoenix, comanda l'uccisione di Maximus e della sua famiglia. Sfuggito malapena alla morte, il generale è ridotto in schiavitù e allenato come gladiatore per i combattimenti nell'arena. La sua fama comincia a crescere. Una volta giunto a Roma, Maximus desidera vendicare la morte della moglie e del figlio uccidendo il nuovo imperatore: Commodo. Il gladiatore ha imparato che l'unico potere più forte di quello dell'imperatore è il volere del popolo, e sa benissimo che il solo modo per attuare il suo piano di vendetta è diventare il più grande campione dell'impero.

Ex (commedia, 2009, durata: 120 Min) in onda alle 21.25 su Spike

Un film di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Alessandro Gassmann.







Trama del film: Ex è una commedia corale con episodi intrecciati che ruotano tutti intorno all'argomento degli amori finiti. Gli ex sono come l'Araba Fenice che rinasce dalle ceneri, non muoiono mai, sono lì in agguato, pronti a cambiare la tua vita. Con alcuni il rapporto si è trasformato in odio, con altri in amicizia, con altri ,invece, l'amore è ancora vivo. Alcuni li hai persi di vista per scelta, altri per un gioco del destino, altri per sbaglio, comunque fanno parte della tua vita, se tu oggi sei così come sei, è anche per colpa o per merito dei tuoi EX.

Sotto Assedio - White House Down (azione, drammatico, 2013, durata: 131 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Roland Emmerich con Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, James Woods, Richard Jenkins, Jason Clarke.



Sotto Assedio - White House Down: Il nuovo trailer italiano del film in HD



Trama del Film: L'agente della polizia di Washington John Cale, si vede negato il lavoro dei suoi sogni con i Servizi Segreti per la protezione del Presidente James Sawyer. Non volendo deludere la sua bambina, John la porta a fare una visita alla Casa Bianca, quando l'intero complesso viene preso d'assalto da un gruppo armato paramilitare. Con il governo nazionale nel caos ed il tempo che scorre inesorabile, ora sta a Cale salvare il Presidente, sua figlia, e il Paese.

The River Wild - Il fiume della paura (drammatico, 1994, durata: 110 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Curtis Hanson con Meryl Streep, Stephanie Sawyer, Joseph Mazzello, David Strathairn, Elizabeth Hoffman, William Lucking.







Trama del film: In crisi col marito Tom, architetto super impegnato e quasi sempre assente, Gail, provetta vogatrice, decide di festeggiare nel Montana, presso i genitori, il decimo compleanno del figlio maggiore Roarke, con una discesa in gommone del fiume dove ha svolto la sua attività di guida nella giovinezza. A sorpresa, Tom la raggiunge in extremis. Fanno amicizia con loro tre uomini, anch'essi in gita sul fiume: Wade il più giovane, che lega con Roarke, Terry e Frank, la guida. Gail accetta di fare da scorta agli altri, e le due imbarcazioni si superano vicendevolmente, finché Frank non scompare. L'inquietante comportamento di Wade, che afferma che l'amico ha abbandonato la gita perché infortunatosi, insospettisce Tom e poi Gail, che decidono di lasciarli, ma i due, che sono in realtà rapinatori in fuga ed hanno eliminato Frank, sequestrano la famiglia decisi a fuggire oltre confine superando le terribile rapide del Gauntlet, un canyon a valle dell'ultimo punto d'approdo consentito.

La risposta è nelle stelle (drammatico, sentimentale, 2015, durata: 139 Min), in onda alle 21.25 su Rai1

Un film di George Tillman Jr. con Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Alan Alda, Lolita Davidovich.



La risposta è nelle stelle: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: La risposta è nelle stelle è incentrato sulla storia d'amore tra Luke, un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni e Sophia, una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell'arte a New York. Proprio mentre il loro rapporto viene messo a dura prova da ambizioni e ideali contrastanti, Sophia e Luke si imbattono inaspettatamente in Ira, il cui ricordo della decennale storia d'amore con l'adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia. Mettendo a confronto due generazioni e conseguentemente due diversi intrecci amorosi, La risposta è nelle stelle esplora le sfide e le infinite ricompense di una lunga e duratura storia d'amore.

2012 (azione, drammatico, fantascienza, 2009, durata: 158 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Roland Emmerich con Amanda Peet, John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Danny Glover, Oliver Platt.



2012: Il nuovo trailer del film



Trama del film: L'idea del film 2012 è venuta allo sceneggiatore/produttore/compositore Harald Kloser, il partner di sceneggiature di Roland Emmerich. "Ogni civiltà sul pianeta ha un mito legato al diluvio", sostiene Kloser. "Le cose vanno male, la società non funziona più e il pianeta ricomincia da zero. Alcune persone hanno una seconda opportunità di iniziare una nuova cultura, una nuova società, una nuova civiltà". L'idea ha preso forma quando Kloser ed Emmerich hanno scoperto un legame efficace, al quale collegare la loro storia contemporanea sul diluvio. Il calendario maya è impostato per raggiungere la sua conclusione, quella del tredicesimo ciclo, il 21 novembre del 2012, senza che nient'altro faccia seguito a quella data. Ovviamente, questo pone una questione: se il calendario non prosegue, cosa avverrà in seguito?

Altri film in onda questa sera:

Il tesoro dell'Amazzonia (avventura), in onda alle 21.25 su Nove

Invasion Roswell (fantascienza) in onda alle 21.20 su Cielo

Scuola di polizia 5: destinazione Miami (comico) in onda alle 21.10 su Italia 2

Michael (commedia) in onda alle 21 su Cine Sony

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv