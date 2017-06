Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 28 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sharknado, Green Zone, Match Point, San Andreas Quake, Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale, Chaos.

Sharknado (horror, 2013, durata: 86 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Anthony C. Ferrante con Ian Ziering, Tara Reid, John Heard, Cassie Scerbo, Jaason Simmons, Julie McCullough.







Trama del film: Quando un terribile uragano arriva fino alle coste di Los Angeles, la città immersa dall'acqua ha un'invasione delle più temibili creature del mare: gli squali.



Green Zone (azione, drammatico, 2010, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Greg Kinnear, Jason Isaacs, Amy Ryan, Khalid Abdalla, Yigal Naor, Nicoye Banks, Said Faraj.







Trama del film: Nel 2003, durante la prima fase dell'occupazione americana dell'Iraq, l'ufficiale Roy Miller (Matt Damon) e la sua squadra vengono incaricati di rintracciare le armi di distruzione di massa che si pensa siano nascoste nel deserto. Invece di scovare i micidiali ordigni si ritroveranno immischiati in una serie di losche operazioni organizzate dai servizi segreti che finiranno per cambiare completamente l'obiettivo della loro missione...



Match Point (drammatico, thriller, 2005, durata: 124 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Woody Allen con Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily Mortimer, Penelope Wilton, Brian Cox.







Trama del film: Chris Wilton, giovane maestro di tennis di umili origini, trova lavoro in un club esclusivo dei quartieri alti di Londra. Ben presto nasce un'amicizia tra lui e Tom Hewett, giovane ragazzo dell'alta società Londinese con il quale condivide la passione per l'Opera Lirica. Chris comincia a frequentare la famiglia Hewett e seduce Chloe, sorella di Tom. Mentre sta per sposare Chloe e cambiare vita entrando nell'alta società, incontra l'affascinante Nola, giovane aspirante attrice americana nonché fidanzata di Tom...

San Andreas Quake (azione, drammatico, 2015, durata: 84 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Rian Johnson con Jhey Castles, Elaine Partnow, Robert Evans.







Trama del film: Quando la screditata sismologa di Los Angeles, Jhey Castles, avverte di un imminente terremoto di una magnitudo di oltre 12 gradi, nessuno la prende sul serio. Completamente sola corre disperatamente per salvare la sua famiglia prima che terremoto distrugga completamente la città.



Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale (comico, 1994, durata: 82 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Peter Segal con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, O.J. Simpson, Fred Ward.







Trama del film: Frank Drebin, un maldestro tenente di polizia in crisi coniugale con la bella Jane Spencer, avvocatessa, è ormai in pensione e si dedica con entusiasmo alle faccende domestiche. Il suo capo Ed Hocken a causa della minaccia di un attentato terroristico di matrice araba, lo convince a tornare in azione. Infiltratosi nel carcere di Statesville, si guadagna la fiducia del terrorista dinamitardo Rocco, ed evade con lui. Raggiunto da Jane, che sospetta una tresca con la donna di Rocco, la prosperosa infermiera Tanya, Frank finge di prenderla come ostaggio per salvarle la vita. Frattanto Rocco sostituisce con una bomba uno dei numerosi premi Oscar, e nel corso della tumultuosa cerimonia Frank deve fare il presentatore, il ballerino e l'acrobata, con esiti sconcertanti, per neutralizzare il piano di Rocco. Questi, dopo una serie di incredibili contrattempi, viene proiettato in aria fin sull'elicottero del mandante arabo dell'attentato ed esplode con lui. Frank può riconciliarsi con l'amata consorte e ricevere i complimenti del pubblico e dei colleghi.

Chaos (azione, drammatico, 2005, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Tony Giglio con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes.







Trama del film: A Seattle, cinque uomini con il volto coperto fanno irruzione in una banca e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Accerchiato dalla polizia, il capo della banda, chiede di trattare con una sola persona: l'ispettore Quentin Conners, recentemente sospeso in seguito ad un grave errore. Ma Conners accetta di riprendere servizio a malincuore, soprattutto dopo aver saputo che dovrà lavorare in squadra con il giovanissimo ispettore Dekker.

