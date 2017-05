Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 24 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: La mia vita è uno zoo, Bastardi senza gloria, Enid, Wolfman, Automata, 007 Skyfall, 30 Anni in 1 secondo.

La mia vita è uno zoo (commedia, drammatico, 2011, durata: 124 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Cameron Crowe con Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Thomas Haden Church, Patrick Fugit, Angus Macfadyen.







Trama del film: Benjamin Mee è uno scrittore di avventure e giornalista di un quotidiano di Los Angeles; è rimasto vedovo con i due figli e deve affrontare le difficoltà di crescerli. Augurandosi che un nuovo inizio e una vita diversa possano ravvivare lo spirito familiare, Mee lascia il lavoro e compra una vecchia casa di campagna con sette ettari di terreno fuori città; nel pacchetto è incluso uno straordinario atout: uno zoo chiamato Rosemoor Animal Park, in cui vivono dozzine di animali, curati dalla responsabile del parco Kelly Foster e da un team di custodi scrupolosi. Benjamin, che ha poca esperienza, poco tempo e pochissimi soldi, decide di riaprire lo zoo, con l’aiuto della famiglia e della comunità locale. Ora non deve più scrivere una storia d'avventura, la deve vivere in prima persona...e proprio nel giardino dietro casa.



Bastardi senza gloria (guerra, 2009, durata: 148 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Julie Dreyfus.







Trama del film: Nella Francia occupata dai nazisti, Shosanna Dreyfus assiste all’uccisione di tutta la sua famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa. Shosanna risce a sfuggire miracolosamente alla morte e si rifugia a Parigi, dove assume una nuova identità e diviene proprietaria di una sala cinematografica. Altrove in Europa, il tenente Aldo Raine mette assieme una squadra speciale di soldati ebrei : noti come "The Basterds", i soldati vengono incaricati dai loro superiori di agire come cani sciolti sul territorio uccidendo ogni soldato tedesco che incontrano e prendendogli lo scalpo. La squadra di Raine di troverà a collaborare con l’attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, una spia degli Alleati, in una missione che mira ad eliminare i leader del Terzo Reich. La loro missione li porterà nei pressi del cinema parigino dove Shosanna sta tramando un piano di vendetta privata…



Enid (biografico, drammatico, 2009, durata: 82 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di James Hawes con Helena Bonham Carter, Matthew Macfadyen, Denis Lawson, Claire Rushbrook.







Trama del film: Biopic sulla vita della controversa autrice per ragazzi Enid Blyton (1897- 1968). Appena dodicenne, Enid comincia a elaborare ingegnosi racconti fantastici per i due fratelli minori, nel tentativo di distoglierli dalle frequenti liti domestiche che provengono dalla camera accanto, e stordirli con la macchinazione del lieto fine. Dopo gli studi da insegnante, alla fine della Grande Guerra, prova a mettere alcune di quelle vecchie fiabe per iscritto e, con la fiducia in sé che la contraddistingue, ne spedisce un assaggio agli editori. Uno tra questi, Hugh Pollock, si mostra da subito interessato alle opere e alla persona e, se da un lato ne propone la pubblicazione, dall'altro si prepara al corteggiamento. Novelli sposi, la famiglia di Enid e Hugh si allarga con l'arrivo delle figlie Gillian e Imogen nate mentre i racconti per bambini scritti dalla mamma, e pubblicati dal papà, scalano le classifiche dei libri più venduti. Amata dai piccoli lettori, Enid non riuscirà a creare lo stesso legame con le figlie, a causa di quel suo lato infantile ed egoista che ne farà anche uno dei personaggi più discussi della sua epoca.

Wolfman (horror, 2009, durata: 125 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Joe Johnston con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin, Hugo Weaving, Art Malik, Michael Cronin.







Trama del film: L'infanzia di Lawrence Talbot termina la notte in cui sua madre muore. Dopo aver lasciato il misterioso villaggio vittoriano di Blackmoor, passa decenni cercando di dimenticare e di riprendersi dalla tragedia. Ma quando la fidanzata di suo fratello, lo rintraccia per aiutarla a ritrovare il suo amore scomparso, decide di ritornare a casa e unirsi alle ricerche. Viene a conoscenza del fatto che un essere con una forza bruta ed un'insaziabile desiderio di sangue sta sterminando gli abitanti del villaggio, e che un sospettoso ispettore di Scotland Yard sta investigando sul caso. Mentre ricostruisce i pezzi del cruento puzzle, viene a sapere di un'antica maledizione che, nelle notti di luna piena, trasforma, chi ne è colpito in un lupo mannaro. Talbot dovrà uccidere la spaventosa creatura che di notte si aggira nei boschi, ma durante la caccia scoprirà un lato primordiale di sé...

Automata (thriller, fantascienza, 2015, durata: 109 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Gabe Ibáñez con Antonio Banderas, Dylan McDermott, Melanie Griffith, Birgitte Hjort Sørensen, Robert Forster,







Trama del film: Anno 2044. La Terra ormai sta andando verso la graduale desertificazione. L'umanità cerca faticosamente di sopravvivere a un ambiente sempre più ostile. La scomparsa della razza umana è appena cominciata, in bilico tra la lotta per la vita e l'avvento della morte. La tecnologia tenta di contrastare questo scenario di incertezza e paura con il primo androide quantistico, l'Automata Pilgrim 7000, progettato per alleviare la minaccia che incombe sulla società umana. Automata alza il sipario sulla convivenza tra uomini e robot in una cultura e in un mondo plasmati, per antonomasia, sulla natura umana. Al declino della civiltà umana fa da contrappeso la rapida ascesa della ROC (Robotics Corporation), società leader nel campo dell'intelligenza robotica.

007 Skyfall (azione, thriller, 2012, durata: 143 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Sam Mendes con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Albert Finney.







Trama del film: La lealtà di James Bond verso M (Judi Dench) è messa a dura prova quando il passato della donna torna a perseguitarla. E mentre l'M6 è sotto attacco, l'agente 007 deve scovare e distruggere la minaccia a tutti i costi, anche personali.

30 Anni in 1 secondo (commedia, 2004, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Gary Winick con Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Christa B. Allen, Andy Serkis, Kathy Baker, Alex Black, Alexandra Kyle.







Trama del film: Jenna è una ragazza di 13 anni che si accinge a diventare donna. Ma lei vorrebbe già essere adulta, soffocata com'è da genitori oppressivi, ignorata dalle compagne di scuola e dal ragazzo per cui ha preso una cotta. Stanca di trascorrere tutto il tempo con il suo migliore amico Matt, Jenna decide di invitare tutti gli amici per il suo tredicesimo compleanno. Ma la festa è un disastro e Jenna viene umiliata dai coetanei che la rinchiudono nel ripostiglio durante un gioco. Da sola, chiusa nello stanzino, Jenne esprime il desiderio di essere già adulta per poter vivere a modo suo. E miracolosamente il sogno si avvera...

E inoltre:

Garage Sale Mystery: L'arte del delitto alle 21.15 su Paramount Channel

Frantic alle 21.00 su Iris