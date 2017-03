Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 22 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Maschi contro Femmine, Ultimatum alla Terra, Il Gladiatore, Inception, Pompei, Ipotesi di complotto.

Maschi contro Femmine (commedia, 2013, durata: 109 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone, Francesco Pannofino.







Trama del film: Maschi contro Femmine è una commedia che ruota intorno al tema del conflitto tra uomini e donne. Walter e Monica sono una giovane coppia alle prese con il primo figlio. Come molti nella loro situazione, hanno completamente sospeso le loro interazioni sessuali. Chiara e Diego sono due vicini di casa. Sono come il giorno e la notte. Marta e Andrea sono due migliori amici che condividono uno sgangherato appartamento. Marta è lesbica, Andrea è etero, entrambi sono appena stati lasciati sotto lo sguardo divertito del terzo inquilino.Nelle rocambolesche avventure quotidiane dei nostri protagonisti incontriamo gli amici di sempre Marcello un chirurgo plastico, Piero un benzinaio divertente e un po' volgare e Anna.



Ultimatum alla Terra (fantascienza, 2008, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Scott Derrickson con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm.







Trama del film: In questo remake contemporaneo dell'omonimo classico di fantascienza del 1951, la celebre scienziata Helen Benson si ritrova faccia a faccia con un alieno chiamato Klaatu, che ha viaggiato nell'universo per avvertire l'umanità di un'imminente crisi globale. Quando delle forze che sfuggono al controllo di Helen ritengono ostile l'extraterrestre e gli negano la possibilità di parlare ai leader del mondo come aveva richiesto, lei e il figliastro Jacob, con cui è in cattivi rapporti, scoprono rapidamente le conseguenze mortali della frase di Klaatu, che si reputa "un amico della Terra". Ora Helen deve trovare un modo di convincere questa entità che è stata inviata per distruggerci che l'umanità in realtà merita di essere salvata. Ma potrebbe essere troppo tardi. Il processo ha avuto inizio.

Il Gladiatore (azione, storico, 2000, durata: 155 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Connie Nielsen, David Hemmings, Oliver Reed.







Trama del film: Ritorna il valoroso generale romano Maximus Russell Crowe ha ancora una volta condotto i suoi legionari alla vittoria sul campo di battaglia. Ora che la guerra è stata vinta, Maximus sogna solo di poter tornare da sua moglie e suo figlio. L'imperatore morente Marco Aurelio Richard Harris ha però un altro incarico da affidare al generale vittorioso: assumere il comando dell'impero, prendendo il suo posto. Geloso del favore di cui gode presso l'imperatore, l'erede al trono, Commodo, comanda l'uccisione di Maximus e della sua famiglia. Sfuggito malapena alla morte, il generale è ridotto in schiavitù e allenato come gladiatore per i combattimenti nell'arena. La sua fama comincia a crescere. Una volta giunto a Roma, Maximus desidera vendicare la morte della moglie e del figlio uccidendo il nuovo imperatore: Commodo. Il gladiatore ha imparato che l'unico potere più forte di quello dell'imperatore è il volere del popolo, e sa benissimo che il solo modo per attuare il suo piano di vendetta è diventare il più grande campione dell'impero.

Inception (thriller, fantascienza, 2010, durata: 148 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt.







Trama del film: Dom Cobb è un abilissimo ladro, il migliore al mondo quando di tratta della pericolosa arte dell'estrazione: ovvero il furto di preziosi segreti dal profondo del subconscio mentre si sogna, quando la mente è al massimo della sua vulnerabilità. Le abilità di Cobb ne hanno fatto un giocatore di primo piano nel pericoloso mondo dello spionaggio industriale, ma lo hanno reso un fuggitivo ricercato in tutto il mondo. Ma ora Cobb ha una chance di redenzione, ma solo se riuscirà a rendere possibile l'impossibile.

Pompei (avventura, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Paul W.S. Anderson con Emily Browning, Kit Harington, Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland.







Trama del film: Ambientato nel 79 d.C., Pompei racconta la storia di Milo, uno schiavo diventato un invincibile gladiatore che si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa a un corrotto senatore romano. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l'arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città di Pompei gli crolla attorno.

Ipotesi di complotto (thriller, 1997, durata: 134 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur.







Trama del film: Jerry guida un taxi per le strade di New York e con i clienti parla in modo ossessivo dei complotti che crede di scorgere dietro ogni cosa. Sembra un matto qualunque, ma intanto continua a raccogliere informazioni su tutto e a riferirle alla sola persona che ritiene disponibile ad ascoltarlo, Alice Sutton procuratore al Ministero di Giustizia. Il padre di Alice, giudice federale, è stato misteriosamente ucciso anni prima, e la ragazza non ha rinunciato ad indagare su quella morte.

E inoltre:

Bermuda Tentacles alle 21.15 su Cielo

Agente 007, bersaglio mobile alle 21.20 su Rai Movie

Julie & Julia alle 21.20 su TV8

Shaolin Soccer alle 21.10 su Paramount Channel

