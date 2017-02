Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 22 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Ricatto d'amore, 15 Minuti - Follia omicida a New York, Shakespeare in Love, Monuments Men, Charlie viene prima di tuo marito, When You're Strange, John Carter.

Ricatto d'amore (sentimentale, commedia, 2009, durata: 108 Min) in onda alle 21.25 su Rai Uno

Un film di Anne Fletcher con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White, Denis O'Hare.







Trama del film: Quando la potentissima dirigente editoriale Margaret rischia di essere deportata nella sua terra natale, il Canada, questa brillante professionista dichiara di essere fidanzata con il suo assistente Andrew, che non sospetta nulla e che lei ha tormentato per anni. Lui accetta di partecipare all'imbroglio, ma pone delle condizioni. L'improbabile coppia si dirige allora in Alaska per incontrare la bizzarra famiglia dell'assistente e questa donna metropolitana sempre in controllo si ritrova in tante situazioni in cui risulta un pesce fuor d'acqua. Con un imminente matrimonio in vista e un ufficiale del servizio immigrazione alle calcagna, Margaret e Andrew giurano con riluttanza di rimanere fedeli al piano, nonostante le conseguenze imprevedibili che potrebbe avere.

15 Minuti - Follia omicida a New York (azione, thriller, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di John Herzfeld con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Melina Kanakaredes.







Trama del film: La trama di 15 minuti - Follia omicida a New York si sviluppa intorno a un doppio omicidio perpetrato a New York. La storia dai ritmi serrati, tuttavia, non si prefigge tanto di ricostruire la verità che sottende all'omicidio quanto di seguire il deus ex-machina che controlla tale verità. Questo è un thriller visto attraverso la straordinaria lente dei media sempre a caccia di immagini sensazionali indipendentemente dal prezzo da pagare. In 15 minuti - Follia omicida a New York, proprio come i poliziotti inseguono gli assassini, i media vanno a caccia dei poliziotti e il tutto alimenta un'escalation di eventi.

Shakespeare in Love (sentimentale, 1998, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di John Madden con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Judi Dench, Geoffrey Rush, Imelda Staunton, Anthony Sher.







Trama del film: Siamo nell'estate del 1593. William Shakespeare, giovane astro in ascesa della scena teatrale londinese, si trova improvvisamente in preda a un paralizzante blocco creativo. L'età elisabettiana è al culmine, Londra è uno dei centri culturali più vivaci d'Europa, ma Will non riesce a trovare una fonte d'ispirazione. Per quanto si forzi, e nonostante le pressioni esercitate su di lui da finanziatori e proprietari di teatri, non riesce a trovare l'entusiasmo necessario a scrivere la sua nuova, attesissima opera. Ha bisogno di una musa ispiratrice, e in un momento straordinario, in cui la vita imita l'arte finalmente la trova. S'innamora di una donna con la quale vivrà un amore tumultuoso.

Monuments Men (drammatico, azione, 2014, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di George Clooney con Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, John Goodman, Bill Murray, Jean Dujardin.







Trama del film: Monuments Men, basato sulla storia vera del più grande saccheggio di opere d'arte della storia, racconta le avventure di un improbabile plotone, reclutato dall'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale e spedito in Germania per salvare capolavori artistici dalle mani dei Nazisti e restituirle ai legittimi proprietari. Potrebbe rivelarsi una missione impossibile: con le opere d'arte intrappolate dietro le linee nemiche e l'esercito tedesco incaricato di distruggere qualsiasi cosa in seguito alla caduta del Reich, come potranno sette direttori di musei, curatori e storici dell'arte - molto più a loro agio con un Michelangelo che con un fucile in mano - portare a termine la missione? Nei panni dei Monuments Men, come vennero chiamati, in una lotta contro il tempo per impedire la distruzione di 1000 anni di cultura, questi uomini rischieranno le loro vite per proteggere e difendere le più grandi conquiste del genere umano.





Charlie viene prima di tuo marito (commedia, 2007, durata: 96 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Mark Helfrich con Dane Cook, Jessica Alba, Dan Fogler, Lonny Ross, Chiara Zanni, Simone Bailly, Ellia English, Caroline Ford, Zara Taylor.







Trama del film: Tutto ha avuto inizio quando Charlie Logan aveva dieci anni. Violando le fondamentali regole del gioco della bottiglia, Charlie si rifiutò di baciare una ragazza dark squilibrata e lei gli fece un malocchio. Ora, venticinque anni più tardi, Charlie è un dentista di successo... che è ancora vittima della maledizione.

When You're Strange (documentario, 2010, durata: 88 Min) in onda alle 21.25 su Rai 5

Un film di Tom DiCillo sceneggiatura di Tom DiCillo.







Trama del film: Un film documentario dedicato agli anni trascorsi tra i primi concerti dei Doors e la tragica morte di Jim Morrison avvenuta a Parigi. Per realizzarlo Tom DiCillo ha raccolto materiale ad oggi inedito. Vediamo i Doors in studio di registrazione e durante i concerti, sul palco e dietro le quinte. Non mancano ovviamente i riferimenti ai leggendari eccessi di Jim Morrison: gloria, droga, sesso e alcool. Al centro del film, però, è l'intransigenza artistica dei 4 musicisti che hanno dato un contributo considerevole alla storia della cultura pop realizzando 6 album in soli 5 anni.

John Carter (fantascienza, avventura, 2012, durata: 132 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Andrew Stanton con Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe, Thomas Haden Church, Samantha Morton, Dominic West.







Trama del film: John Carter è un ufficiale dell'esercito americano reduce della Guerra Civile che, dopo essersi addormentato in una grotta dove si era rifugiato per fuggire a dei guerrieri Apache, si risveglia fortunosamente trasportato su Marte. Lì diverrà protagonista di un'altra guerra civile: quella tra diverse razze aliene che popolano il Pianeta Rosso.

E inoltre:

Palle al balzo - Dodgeball alle 21.10 su Paramount Channel

xXx alle 21.15 su Nove

Agente 007, la spia che mi amava alle 21.20 su Rai Movie

The Colony alle 21.15 su Cielo

Ghost Rider - Spirito di vendetta alle 21.10 su Italia 2

Tutte le Serie TV in onda stasera