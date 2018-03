Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 21 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Jumanji, All Roads Lead to Rome, I Vicerè, Scent of a Woman - Profumo di donna, Angeli e Demoni, Lockout.

Jumanji (commedia, 1995, durata: 101 Min), in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Joe Johnston con Robin Williams, Jonathan Hyde, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Bebe Neurwirth



Jumanji: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film: Sepolto nel 1869 da due atterriti ragazzini, un misterioso gioco a dadi, Jumanji viene recuperato dal dodicenne Alan, figlio di Sam Parrish, industriale di scarpe del New England. Lasciato solo dal padre con l'amichetta Sarah Whittle, Alan lancia i dadi e viene risucchiato nella foresta tramite il gioco, mentre la ragazza fugge terrorizzata da uno sciame di pipistrelli. Ventisei anni più tardi, la casa dei Parrish viene acquistata da Nora, zia di Judy e Peter Sheperd, due bimbi rimasti orfani dei genitori, morti durante un viaggio in Canada. Un misterioso rullo di tamburi fa loro scoprire il gioco, ed il lancio dei dadi materializza uno sciame di orrendi vesponi, alcune scimmie dispettose ed un leone. Ma Judy e Peter hanno tirato anche la combinazione di numeri che libera Alan il quale, dopo 26 anni trascorsi nella giungla, ritorna nella sua casa.

All Roads Lead to Rome (commedia, sentimentale, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Ella Lemhagen con Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Paz Vega, Rosie Day.







Trama del film: Il film racconta attraverso un viaggio on the road, l'evoluzione del rapporto tra Maggie, una quarantenne mamma single di New York, e sua figlia Summer, una diciasettenne dal carattere ribelle. Quando il loro rapporto sembra non avere alcuna possibilità di recupero improvvisamente accadrà qualcosa che trasformerà per sempre la vita di entrambe. Dal passato di Maggie riappare Luca, un affascinante scultore legato alle proprie radici e sua madre Carmen una bellissima e stravagante nonna ex hippie e cantante.

I Vicerè (drammatico, storico, 2007, durata: 120 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Roberto Faenza con Alessandro Preziosi, Lando Buzzanca, Cristiana Capotondi, Guido Caprino, Lucia Bosé, Franco Branciaroli.







Trama del film: Il racconto comincia a metà del '800, negli ultimi anni della dominazione borbonica in Sicilia, alla vigilia della nascita dello stato italiano. Le esequie della principessa Teresa sono l'occasione per presentare i personaggi della famiglia Uzeda, discendenti dei Vicerè di Spagna. In lotta l’uno contro l’altro, gli Uzeda si combattono per l’eredità della principessa defunta e per i desideri contrastanti di ognuno di loro. Il piccolo Consalvo cresce così in una famiglia in perpetua guerra. Ed è confortato nei suoi primi anni dall’amore della madre, condannata a morte prematura e dall’affetto della sorellina complice di ogni ventura. Ma si trova in conflitto, sin da bambino, con un padre superstizioso e tirannico, il principe Giacomo, più interessato al patrimonio dei famiglia che all’amore per i propri cari, pronto a lasciar morire la moglie e a risposarsi poco dopo con una cugina.

Scent of a Woman - Profumo di donna (drammatico, 1992, durata: 144 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Martin Brest con Al Pacino, Chris O'Donnell, Gabrielle Anwar, Richard Venture, Philip Seymour Hoffman, Rochelle Oliver, Bradley Whitford.







Trama del film: Di modesta famiglia, Charlie Simms è riuscito a frequentare un college elitario a Baird, vivono a Boston. Per guadagnare un po' di dollari, il giovane accetta di tener compagnia per un week-end a Frank Slade, un anziano colonnello, la cui nipote, con marito e figli, vuole passare altrove il Giorno del Ringraziamento. Prima di entrare in servizio, Charlie insieme ad un amico, George Willis Jr., ha assistito ai preparativi di uno scherzo contro il preside, che viene inondato da un liquido colorato. Il preside apre una inchiesta ed esige dai due testimoni i nomi dei colpevoli: se non li avrà, Charlie perderà la borsa di studio per Harward. Quanto a George, nulla potrà capitargli, perché il padre è uno dei finanziatori della Scuola. Intanto, i primi approcci con il colonnello sono difficili: Slade è cieco, scorbutico, beone ed aggressivo, parla solo di servizio militare e disciplina. In più, partiti i parenti, egli decide di divertirsi. Con l'aiuto di Charlie il colonnello vola a New York e prende una suite al Waldorf Astoria, noleggia una limusine con l'autista e frequenta ristoranti di lusso. Una notte, di ritorno da una fugace avventura, tenta di spararsi, perché si sente invecchiato e deluso. Charlie è solo, non ha accanto a se né padre, né patrigno (un bottegaio dell'Oregon), ma insiste nel non voler denunciare, a costo di compromettere il proprio avvenire. Ma ecco presentarsi il colonnello Slade, che esaltando i ragazzi onesti e non delatori e ridimensionando quelli fortunati, strappa l'applauso degli allievi ed un verdetto favorevole dei professori.

Angeli e Demoni (thriller, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Curt Lowens, Pierfrancesco Favino.



Angeli e Demoni: Il nuovissimo trailer del film con Tom Hanks



Trama del film: La squadra dietro al fenomeno globale Il Codice Da Vinci ritorna nell’attesissima pellicola Angeli & demoni, basata sul fortunato romanzo di Dan Brown. Tom Hanks riprende il ruolo di esperto di religioni di Harvard Robert Langdon, che ancora una volta scopre che delle forze antiche non si fermano davanti a nulla, neanche l’omicidio, pur di raggiungere i loro obiettivi.

Lockout (thriller, 2012, durata: 95 Min), in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di James Mather, Stephen St. Leger con Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Vincent Regan, Lennie James, Tim Plester.







Trama del film: Nel film, Guy Pearce è un uomo ingiustamente accusato di spionaggio contro gli Stati Uniti. Gli viene offerta la libertà se riuscirà a salvare la figlia del Presidente da una prigione spaziale, in mano a violenti rivoltosi.

Fuori controllo (thriller, 2010, durata 116 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Martin Campbell con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O'Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic.



Fuori controllo: Il trailer del film con Mel Gibson



Trama del film: Thomas Craven è un veterano detective della omicidi al Dipartimento di polizia di Boston e un padre single. Quando la sua unica figlia, la ventiquattrenne Emma, viene uccisa sulla porta di casa, tutti presumono che il vero bersaglio fosse lui. Ma presto l'uomo inizia ad avere dei sospetti e si imbarca in una rischiosa missione per scoprire la doppia vita della figlia che ne ha provocato l'omicidio. L'indagine lo porta in un mondo pericoloso fatto di spionaggio industriale, collusioni governative e omicidi.

Altri film in onda questa sera:

Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo (comico), in onda alle 21.15 su Spike

Scuola di polizia 4: cittadini in... guardia (comico) in onda alle 21.10 su Italia 2