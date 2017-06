Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 21 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Midnight in Paris, E venne il giorno, Il mio amico giardiniere, Possession - una storia romantica, Una pallottola spuntata 2 e 1/2: l'odore della paura, Programmato per uccidere.

Midnight in Paris (commedia, sentimentale, 2011, durata: 94 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Trama del film: Midnight in Paris è una storia romantica ambientata a Parigi, nella quale s'intrecciano le vicende di una famiglia, in Francia per affari, e di due giovani fidanzati prossimi alle nozze; tutti alle prese con esperienze che cambieranno per sempre le loro vite. Il film è anche la storia del grande amore di un giovane uomo per una città, Parigi e dell'illusione di tutti coloro che pensano che se avessero avuto una vita diversa sarebbero stati molto più felici.



E venne il giorno (thriller, fantascienza, 2008, durata: 91 Min) in onda alle 21.04 su Rai 4

Trama del film: Senza nessuno segno premonitore, l'inspiegabile fenomeno colpisce all'improvviso. In pochi minuti centinaia di persone muoiono in strane e terrificanti circostanze. Per l'insegnante di scienze che lavora in un liceo di Philadelphia Elliot Moore la preoccupazione principale è trovare un modo per fuggire a questo fenomeno misterioso e mortale. Sebbene lui e la moglie Alma si ritrovino nel mezzo di una crisi coniugale, viaggiano prima in treno e poi in macchina assieme all'amico di Elliot, l'insegnante di matematica Julian e a sua figlia di otto anni Jess , dirigendosi verso le fattorie della Pennsylvania, dove sperano di trovare un rifugio sicuro da questi spaventosi attacchi, che diventano sempre più forti. Tuttavia, in breve tempo diventa chiaro come nessuno sia veramente al sicuro, perché questo terribile assassino non può essere seminato. Soltanto quando inizia a scoprire la vera natura di quello che sta accadendo e che ha scatenato questa forza minacciosa per il futuro dell'umanità, Elliot riesce a trovare un barlume di speranza per la sua vulnerabile famiglia e un modo per tentare di sfuggire a questi eventi.

Il mio amico giardiniere (commedia, 2007, durata: 110 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Trama del film: Un artista parigino di successo, sulla cinquantina, torna alle sue radici nella casa dell’infanzia nella provincia francese. Non ha né le capacità né l’energia di occuparsi del terreno intorno alla casa e mette un annuncio per trovare un aiuto sul posto. Assolutamente per caso, il primo candidato – che si rivelerà quello giusto – è un vecchio compagno di scuola che il PITTORE non vede da quando erano bambini, e che diventerà il GIARDINIERE. Mentre i due amici trascorrono diverso tempo insieme, il PITTORE scopre via via, in modo quasi impressionistico, un uomo che prima lo affascina poi lo stupisce per la sua visione semplice e onesta del mondo.

Possession - una storia romantica (drammatico, 2002, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Trama del film: Due brillanti ricercatori, l'inglese Maud Bailey che studia la vita e l'opera della poetessa vittoriana Christabel LaMotte, e l'americano Roland Michell, studioso del poeta Randolph Henry Ash, proclamato poeta ufficiale della nazione dalla Regina Vittoria, cercano di evitare distrazioni e complicazioni per dedicarsi al loro lavoro. Quando però trovano deliranti lettere d'amore che sembrano scritte da Randolph a Christabel, non possono fare a meno di ripercorrere le strade dell'adulterio dei due appassionati poeti nell'Europa del 19° secolo.

Una pallottola spuntata 2 e 1/2: l'odore della paura (comico, 1991, durata: 85 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Trama del film: Frank Drebin, un maldestro tenente di polizia, dopo essere stato premiato a Washington dal Presidente americano Bush per aver ucciso il millesimo trafficante di droga, riceve l'incombenza, unitamente al capitano Ed Hocken, di scoprire l'autore dell'attentato dinamitardo all'istituto del dottor Albert S. Meinheimer, uno scienziato incaricato di redigere il piano della nuova politica energetica degli Stati Uniti. Grazie alla testimonianza dell'affascinante Jane Spencer, ex innamorata di Frank, attualmente direttrice delle pubbliche relazioni di Meinheimer, il tenente riesce ad individuare in Quentin Hapsburg, un uomo ricco ed ambiguo, il mandante di questo crimine. Costui, nel frattempo, con la connivenza di un gruppo di magnati del petrolio, dell'energia elettrica e di quella nucleare, per non essere danneggiato dalle teorie energetiche di Meinheimer, rapisce lo scienziato e colloca al suo posto un sosia correo. Dopo numerosi maldestri Drebin riesce a liberare lo scienziato e a smascherare l'impostore. Premiato di nuovo da Bush, Frank può finalmente sposare Jane.

Programmato per uccidere (poliziesco, 1990, durata: 89 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Trama del film: L'agente della Squadra Narcotici John Hatcher, dopo una recente e pericolosa missione, nella quale è morto un suo amico, entra in crisi; teme di essere diventato simile a coloro che combatte, anche se agisce per difendere la legge perciò va a confessarsi e il sacerdote lo esorta a piantar tutto e a tornare dalla famiglia. Johnny ubbidisce, ritorna nella sua città, Chicago, e va ad abitare con la madre, la sorella e la diletta nipotina Tracy, ben deciso a vivere in pace, lontano dalla violenza e quindi rifiuta di dare il suo aiuto al nuovo capo della polizia locale, Rosselli. Ma presto, ritrovato il caro amico Coatch, apprende da lui notizie allarmanti sulla diffusione in città della "crak", una droga spacciata da squadre di violenti giamaicani trecciuti, comandati dal loro "maestro", il trafficante Screwface. Questo capo carismatico, dedito al riti dell'Aba Qua, una sorta di vudu caraibico, che dovrebbe dargli poteri magici, è uno spietato criminale che elimina in modo crudele sia i tutori della legge che i rivali in affari. I trafficanti temono Hatcher, la cui fama è ben nota, perciò attaccano la sua casa, ferendo Tracy, che viene portata in coma all'ospedale. Per Johnny è il momento di tornare nella lotta contro gli spacciatori, unendosi a coatch e ad un poliziotto giamaicano.

