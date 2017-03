Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 15 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Il nome del figlio, Centurion, Gunny, Johnny Stecchino, Hitman, Le parole che non ti ho detto.

Il nome del figlio (commedia, 2015, durata: 96 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Francesca Archibugi con Valeria Golino, Alessandro Gassmann, Micaela Ramazzotti, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo.







Trama del film: Il film racconta la storia di una coppia in attesa del primo figlio, Alessandro Gassman (Paolo), estroverso e burlone agente immobiliare, e Micaela Ramazzotti (Simona), bellissima di periferia e autrice di un best-sellers piccante. Valeria Golino veste i panni di Betta, sorella di Paolo, insegnante con due bambini, apparentemente quieta nella vita familiare, Luigi Lo Cascio in quelli di Sandro, suo marito e cognato di Paolo, raffinato scrittore e professore universitario precario. Tra le due coppie l'amico d'infanzia Rocco Papaleo (Claudio), eccentrico musicista che cerca di mantenere in equilibrio gli squilibri altrui.



Centurion (azione, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Neil Marshall con Olga Kurylenko, Michael Fassbender, Dominic West, Noel Clarke.







Trama del film: Ambientato nell'anno 117 nella Britannia occupata dai Romani, Centurion racconta la storia di Quintus Dias, unico sopravvissuto ad un attacco dei Pitti (la popolazione pre-celtica che abitava oltre il Vallo di Adriano e si opponeva alla dominazione Romana) che, assieme al Generale Virilus, marcerà verso nord per debellare il nemico barbaro.

Gunny (drammatico, 1986, durata: 131 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Ramón Franco, Boyd Gaines, Moses Gunn, Mike Gomez, Vincent Irizarry, Cohn, Eileen Heckart







Trama del film: Storie di un sergente dei Marine (Highway, detto Gunny): una vita di dura disciplina e di sacrifici, un bilancio severo (Corea e Vietnam) e un petto di medaglie e nastrini. A questo veterano viene assegnato (siamo nel 1983) il comando di un plotone esploratori dei marine: scomodo elemento per il sergente Webster e per il maggiore Powers (che per la sua età di guerre non ne ha mai fatte), Highway è una ben amara sorpresa per i suoi nuovi uomini, un branco di sfaticati, avvezzi nel campo ad una vita di lassismo. Cominciano le levatacce, le marce, i sacrifici più duri; frequenti i contrasti, inesplicabili certi ordini. Ma Gunny ha un compito preciso e puntigliosamente vuole espletarlo: di un gruppo di ragazzi deve fare degli uomini, poiché di compagni Marine ne ha visti cadere troppi e sa che si deve essere pronti ad ogni impresa e, quindi, preparatissimi in tutto.

Johnny Stecchino (commedia, 1991, durata: 123 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Roberto Benigni con Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo.







Trama del film: Dante, un giovanotto ingenuo e un po' infantile vive a Firenze, dove fa l'autista di uno scuolabus per handicappati: il suo solo amico e confidente è uno di loro, Lillo, malato di diabete. Una notte Dante viene investito dall'auto di una bella e giovane donna, Maria. Non ha avuto danni, ma la signora, accorsa in suo aiuto, lo guarda in viso incantata, poi sviene ai suoi piedi. Incontratala di nuovo, Dante se ne innamora subito, nel suo modo puro e sognante. Lei lo chiama Johnny e - come per un capriccio - gli disegna un neo sulla guancia, gli fa portare uno stecchino in bocca, e dopo avergli comprato un vestito elegante, lo conduce a pranzo in un locale di lusso. Maria è la moglie di un celebre mafioso "pentito", l'italo-americano Johnny Stecchino, il quale vive da tempo nascosto perchè la mafia lo ha condannato a morte. Ora, trovato per caso Dante, che è il sosia perfetto di Johnny, Maria ha pensato di farlo uccidere dai mafiosi, al posto del marito, che potrà così partire tranquillamente con lei per l'estero. Ma l'ignaro giovanotto provoca una serie di equivoci e guai, riuscendo sempre a salvarsi.

Hitman (azione, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Xavier Gens con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper, Ulrich Thomsen.







Trama del film: L'Agente 47 è stato da sempre istruito ed addestrato per divenire un infallibile killer: le sue armi più micidiali sono il suo sangue freddo e l’assoluta dedizione al lavoro. Il solo nome con il quale è conosciuto, 47, viene dalle ultime due cifre del codice a barre che ha tatuato sulla nuca. Da cacciatore l’agente 47 si trova a divenire una preda quando durante una missione nell’Est europeo si trova invischiato in un colpo di stato: l’Interpol e l’esercito russo iniziano a dargli la caccia è costretto ad andare alla scoperta di colui che l’ha incastrato e del perché. I pericoli più grandi 47 li correrà però per via delle insolite emozioni che nascono in lui dopo l’incontro con una bella e misteriosa ragazza. Tratto dall’omonimo videogame di grande successo.

Le parole che non ti ho detto (sentimentale, 1998, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Luis Mandoki con Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, John Savage, Viveka Davis, Robbie Coltrane, Illeana Douglas.







Trama del film: Theresa Osborne è stata lasciata dal marito, che improvvisamente ha scelto un'altra donna. Adesso dedica la sua vita al figlio Jason e al lavoro di ricercatrice al Chicago Tribune. Durante una vacanza solitaria, mentre Jason è con il padre, Theresa raccoglie su una spiaggia deserta una bottiglia con dentro un messaggio commovente e intenso dedicato alla "cara Catherine". Molto colpita dallo scritto, Theresa lo porta al giornale, dicendosi intenzionata a cercarne l'autore.

E inoltre:

