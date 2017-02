Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 15 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Dalida, The Bourne Legacy, Resident Evil Afterlife 3D, Com'è bello far l'amore, Pathfinder - la leggenda del guerriero vichingo, Un'ottima annata, Il collezionista.

Dalida (biografico, 2017, durata: 124 Min) in onda alle 21.25 su Rai Uno

Un film di Lisa Azuelos con Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Alessandro Borghi







Trama del film: La storia della celebre cantante italo-francese Dalida, nome d'arte di Iolanda Cristina Gigliotti. Il film ripercorre la sua vita, dalla nascita a Il Cairo il 17 gennaio 1933, passando dai successi negli anni sessanta e settanta, fino alla sua morte avenuta nella sua casa di Montmartre a Parigi il 3 maggio 1987.



The Bourne Legacy (azione, thriller, 2012, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Tony Gilroy con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney.







Trama del film: L'ex-agente segreto Jason Bourne ha scoperchiato il vaso di Pandora al termine di The Bourne Ultimatum. L'illegale programma medico e di addestramento che ha generato i superagenti, l'operazione Blackbriar, sta per essere rivelato all'opinione pubblica, e la CIA punta alle pulizie di primavera: vanno eliminati gli agenti come Bourne e i laboratori in cui i farmaci necessari al programma sono stati prodotti. L'operazione condotta dal colonnello Eric Byer trova però uno stop davanti al ribelle Aaron Cross, che non accetta di essere terminato e che scappando coinvolge nella fuga la scienziata Marta Shearing, ignara condannata a morte dai poteri occulti.



Resident Evil Afterlife 3D (azione, 2010, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Wentworth Miller, Boris Kodjoe, Jensen Ackles.







Trama del film: Resident Evil: Afterlife è il quarto capitolo, in 3D, della famosa saga Resident Evil, basata sulla popolare serie di videogiochi. In un mondo distrutto da un virus letale che trasforma le sue vittime in zombie, Alice, continua il suo viaggio alla ricerca di sopravvissuti da trarre in salvo. La battaglia contro la Umbrella Corporation si fa sempre più strenua ma, inaspettatamente, Alice verrà aiutata da un vecchio amico che, promettendo ai fuggitivi un rifugio sicuro, li conduce a Los Angeles. Al loro arrivo, Alice e i suoi compagni di viaggio trovano la città completamente invasa dagli zombie e rischiano di cadere in una trappola mortale.

Com'è bello far l'amore (commedia, 2012, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele.







Trama del film: Com'è bello far l'amore vede protagonisti Andrea e Giulia, una solida coppia di quarantenni, con un figlio adorabile, una bella casa e una tranquilla vita coniugale. Forse un filino troppo tranquilla... Andrea e Giulia, infatti, come tutte le coppie della loro età con figli grandi, non fanno sesso. Ma nella loro vita tutto cambia il giorno in cui in casa piomba Max, un vecchio e caro amico di Giulia, che di professione fa il pornodivo. Max stravolge subito i ritmi sonnacchiosi della casa e Giulia lo nomina da subito suo consigliere personale, nel tentativo disperato di rivitalizzare il suo matrimonio con Andrea.

Pathfinder - la leggenda del guerriero vichingo (avventura, 2007, durata: 99 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Marcus Nispel con Karl Urban, Moon Bloodgood, Russell Means, Clancy Brown, Jay Tavare, Ralf Moeller.







Trama del film: Un ragazzo vichingo viene abbandonato dal suo clan dopo una cruenta battaglia. Viene così cresciuto con una tribù di nativi americani per poi scontrarsi con le sue origini...

Un'ottima annata (sentimentale, 2006, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Abbie Cornish,Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi e Marion Cotillard.







Trama del film: L'impegnatissimo uomo d'affari inglese Max Skinner, nell'apice del successo nella sua carriera, riceve una convocazione da un notaio provenzale che lo invita ad esaminare la situazione testamentaria del vecchio zio Henry, appena morto. Max era cresciuto con l'anziano, imparando da lui la vita e molto altro, ma tanti anni sono passati...Ora torna in Provenza e trova, oltre a tanti ricordi, persone del suo passato e nuove figure. Su tutte una figlia illegittima dello zio Henry venuta a cercare le proprie radici, ma che lui teme voglia avanzare pretese sul terreno e la vigna, e una affascinante locandiera del paese.

Il collezionista (thriller, 1997, durata: 115 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Gary Fleder con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Richard T. Jones.







Trama del film: L'ispettore di polizia Alex Cross ha scritto un libro sul mondo del crimine e lavora soprattutto sulle psicologie dei delitti e dei criminali. Quando sua nipote Naomi scompare da un campus universitario della Carolina del Nord, Alex decide di intervenire, mettendo in campo tutta la propria esperienza. Al suo arrivo nella cittadina di Durham, Alex capisce che il caso è più complicato del previsto. Le ragazze scomparse sono in realtà sette e sono stati rinvenuti due cadaveri. L'unico indizio è un biglietto firmato Casanova che il presunto assassino ha lasciato sulla scena del secondo delitto

E inoltre:

Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro alle 21.20 su Rai Movie

Oggi sposi... niente sesso - Just Married alle 21.10 su Paramount Channel

In questo mondo di ladri alle 21.15 su Nove

