Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 14 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Cogan - Killing Them Softly, The Impossible, Now is Good, Viaggio in paradiso, Dear John, Miami Beach, Una pallottola spuntata

Cogan - Killing Them Softly (thriller, 2012, durata: 97 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Andrew Dominik con Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins, James Gandolfini, Scoot McNairy.







Trama del film: Jackie Cogan è un duro che a New Orleans si dedica a un mestiere molto delicato. E' un killer, particolarmente apprezzato in interventi "non ufficiali e definitivi". L'ultimo incarico che gli è stato affidato non è affatto una passeggiata: deve trovare i responsabili di un colpo ai danni della malavita locale, una rapina compiuta durante una partita di poker tra personaggi del giro e che sta creando grossi probelmi all'ambiente criminale della città. Pare che gli autori del colpo siano dei giovani criminali sbandati e vanno trovati ad ogni costo. Ma tra le indecisioni dei mandanti, piccoli truffatori, assassini stanchi e i responsabili della rapina, Cogan avrà grossi problemi a mantenere il controllo di una situazione che sta degenerando.



The Impossible (drammatico, 2012, durata: 107 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura, Tom Holland.







Trama del film: Maria, Henry e i loro tre figli cominciano le vacanze invernali in Thailandia, per trascorrere alcuni giorni in un paradiso tropicale. Ma la mattina del 26 dicembre, mentre la famiglia si rilassa in piscina dopo una notte trascorsa a festeggiare il Natale, un terrificante boato si solleva dal centro della terra e un'enorme parete di acqua nera si scaglia contro l'hotel. E' uno tsunami, che travolge edifici e persone, distruggendo tutto ciò che incontra e mietendo migliaia di vittime…

Now is Good (drammatico, 2012, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Ol Parker con Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Kaya Scodelario, Paddy Considine, Olivia Williams, Julian Wadham, Josef Altin.







Trama del film: Tessa Scott è una giovane ragazza di diciassette anni, bella e piena di vita, a cui è stata diagnosticata una leucemia. Nonostante quattro anni di chemioterapia, viene a sapere che il suo cancro è ormai in fase terminale e i suoi medici le danno ancora poco tempo da vivere. Con l'aiuto della sua migliore amica Zoey (Kaya Scodelario), Tessa si mette a compilare una lista di cose che vorrebbe fare prima di morire, comprese le esperienze "rischiose", secondo lei, che bisognerebbe aver vissuto almeno una volta nella vita, come innamorarsi e perdere la verginità. Ben presto fa la conoscenza di Adam, il suo vicino di casa, di cui si innamora follemente.

Viaggio in paradiso (azione, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Adrian Grunberg con Mel Gibson, Peter Stormare, Scott Cohen, Bob Gunton, Dean Norris, Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin.







Trama del film: Driver sta cercando di passare il confine messicano a bordo di un'auto piena di soldi sporchi quando viene arrestato dalla polizia. Sa bene che per lui si aprono le porte di un carcere da incubo dove imparerà a sopravvivere anche grazie all'inaspettato aiuto di un bambino di nove anni che nasconde un terrificante segreto...

Dear John (drammatico, 2008, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Lasse Hallström con Channing Tatum, Amanda Seyfried, Scott Porter, Richard Jenkins, Henry Thomas.







Trama del film: Questa storia d'amore vede come protagonisti due giovani, John Tyree e Savannah Lynn Curtis. John vive con il padre (la madre se n'è andata quando era bambino) in un piccolo paese della Carolina del Nord. Ha un'adolescenza ribelle e burrascosa e il rapporto con il padre non è dei migliori; quest'ultimo ha una vita molto monotona ed è un grande appassionato di numismatica. Per controllare la sua rabbia, John decide di arruolarsi nell'esercito e viene mandato di stanza in Germania, oltre oceano. Quando torna a casa in licenza, trascorre buona parte del suo tempo facendo surf. Durante una di queste licenze, mentre si riposa seduto sul molo, incontra un gruppo di ragazzi e ragazze che scherzano tra loro. Quando la borsa di una delle ragazze finisce in acqua, John si tuffa prontamente per recuperarla. A questo punto avviene il fatidico incontro con Savannah, una giovane studentessa, dolce, carina e molto religiosa. Tra loro scatta subito il classico «colpo di fulmine».

Miami Beach (commedia, 2016, durata: 88 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Max Tortora, Giampaolo Morelli, Paola Minaccioni, Emanuele Propizio, Neva Leoni.







Trama del film: Oggi, come tutti sanno, Miami è la meta più ambita dai giovani italiani. E' lì, infatti, che vanno a studiare all'università Luca, romano, figlio di Giovanni e Valentina, milanese, figlia di Olivia. Durante il viaggio in aereo da Roma a Miami, Olivia e Giovanni litigano furiosamente. I loro figli ancora non sanno che si ritroveranno insieme nella stessa università. Tra i due però, malgrado i genitori che si odiano, nascerà una romantica e buffa storia d'amore ambientata nel mondo del college.

Una pallottola spuntata (comico, 1988, durata: 86 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban, George Kennedy, O.J. Simpson, Susan Beaubian.







Trama del film: Il tenente Frank Drebin, della polizia di Los Angels, è convinto che una lobby di politici corrotti da lui individuata, abbia programmato un attentato alla Regina Elisabetta, tra breve ospite negli Stati Uniti. Nel corso delle indagini, Frank scorpre che Vincent Ludwig, capo del comitato dei festeggiamenti, è un grosso trafficante di stupefacenti. Aiutato dall'avvenente Jane Spencer, segretaria di Ludwig, Drebin affronta tutte le situazioni riuscendo a salvare la vita della regina.

E inoltre:

Terremoto 10.0 alle 21.15 su Cielo

X-Men 2 alle 21.15 su Nove

Agente 007, missione Goldfinger alle 21.20 su Rai Movie

Another Year alle 21.05 su Tv 2000

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata