Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 13 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gran Torino, Torno indietro e cambio vita, Ufficiale e gentiluomo, Come ti spaccio la famiglia, I due volti di gennaio, Paradiso Amaro, The Pusher, Ultimatum alla Terra.

Gran Torino (drammatico, 2008, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John Carroll Lynch, Geraldine Hughes, Brian Haley, Brian Howe.







Trama del film: Walt Kowalski è un reduce della guerra di Corea, di carattere burbero e spavaldo, prova una grande passione per la propria Ford Torino, modello classico del 1972, custodita in garage. Walt non mostra pudore nel manifestare il proprio sentimento anticoreano, nato durante la sua campagna in Corea, quando vide morire suoi amici per mano dei nemici. A peggiorare la situazione, il quartiere da lui abitato negli ultimi anni è diventato il principale centro suburbano della comunità coreana, e le bande giovanili danno molto fastidio a Walt. Anche se frustrati e maltrattati da Kowalski, i coreani aiuteranno l'uomo a risolvere i problemi personali che tiene con la famiglia, per diventare amici e aiutarlo a ripudiare il razzismo.



Torno indietro e cambio vita (commedia, 2015, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora, Michela Andreozzi.







Trama del film: Marco Damiani è sposato con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto, almeno finché sua moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la separazione. Marco è costretto ad andarsene di casa. Chiede aiuto al suo amico di sempre: Claudio, che conosce dai tempi della scuola. E una sera, mentre passeggiano per strada di notte, Marco dice all'amico: "Se potessi tornare indietro cambierei tutta la mia vita!" Proprio in quel momento un'auto li travolge! I due amici si risveglieranno nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie. E allora farà del suo meglio per cambiare il corso degli eventi. Ma si può davvero fermare il destino?



Ufficiale e gentiluomo (drammatico, 1982, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Taylor Hackford con Richard Gere, Lisa Blount, David Caruso, Victor French, Louis Gossett Jr., David Keith.







Trama del film: Zack Mayo, figlio di un marinaio, è cresciuto in giro per i porti del mondo al contatto con le più umilianti situazioni umane. Ora, per rifarsi una vita, si iscrive al corso per piloti militari di jet della marina. Si scontra con l'istruttore che lo perseguita e lo sottopone alle prove peggiori , intanto conosce Paula e se ne innamora.

Come ti spaccio la famiglia (commedia, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su italia 1

Un film di Rawson Marshall Thurber con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Ed Helms, Emma Roberts, Will Poulter, Molly C. Quinn







Trama del film: David Burke è uno piccolo spacciatore di marijuana. Tra la sua clientela annovera cuochi e mamme borghesi ma niente ragazzini, dopotutto, si considera un uomo con scrupoli. Cosa potrebbe andare storto, quindi? Beh, diverse cose. Malgrado tenti di passare sempre inosservato, impara nel peggiore dei modi che nessuna buona azione va impunita quando per aiutare dei teenager locali si trova ad essere aggredito da un gruppo di punkabbestie che gli ruba la 'roba' e il contante, lasciandolo in debito pesante con il suo fornitore, Brad. Per poter rimettere ogni cosa a posto, e soprattutto salvare la pelle, David deve passare allo spaccio di droghe pesanti e si trova, così, a collaborare all'ultima operazione di Brad: un carico in arrivo dal Messico. Coinvolgendo loro malgrado i propri vicini: la cinica spogliarellista Rose, il suo smanioso 'cliente' Kenny e la tatuata e astuta teenager Casey, David organizza un piano perfetto: una moglie e due figli finti. A bordo di una lucida roulotte, i "Miller" si dirigono verso il confine meridionale degli USA.



I due volti di gennaio (thriller, 2014, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Hossein Amini con Viggo Mortensen, Oscar Isaac, Kirsten Dunst, David Warshofsky, Daisy Bevan, Yigit Özsener.







Trama del film: I due volti di gennaio si svolge in Grecia nel 1962 dove tre esistenze si incrociano in un torbido triangolo: quella di un'affascinante coppia di americani formata da Chester, elegante e carismatico consulente d'affari americano e da di sua moglie Colette, giovane seducente e inquieta, e di Rydal, un giovane americano in fuga dai fantasmi del passato che parla greco e che fa la guida turistica, raggirando e imbrogliando le turiste. Tra le rovine del Partenone, Rydal resta affascinato dalla bellezza di Colette e impressionato dalla ricchezza e raffinatezza del marito e accetta volentieri il loro invito a cena. Ma non tutto è come sembra: l'apparente affabilità di Chester nasconde un labirinto di segreti, sangue e bugie. Gli eventi prendono una piega sinistra e, dopo un omicidio, in un crescendo di tensione e mistero, nessuno dei tre avrà più sotto controllo le proprie emozioni e i propri istinti...

Paradiso Amaro (drammatico, commedia, 2011, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Shailene Woodley, Matthew Lillard, Beau Bridges, Robert Forster, Rob Huebel.







Trama del film: Paradiso Amaro è ambientato nelle isole Hawaii e racconta leimprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio. Quando sua moglie entra in coma in seguito ad un incidente in barca al largo di Waikiki, Matt King, padre di due figlie, dovrà riesaminare il proprio passato e affrontare gli imprevisti del futuro. Rimasto solo, cercherà di ricucire il rapporto con le figlie, la matura Scottie di 10 anni e la ribelle Alexandra di 17, dovendo allo stesso tempo decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore, che la famiglia King ha ereditato dai reali hawaiani e dai missionari. Quando Alexandra rivela al padre che la madre, al momento dell'incidente, si trovava in vacanza con il suo amante, Matt inizia a riflettere sulla sua vita e capisce che deve darle una svolta.



The Pusher (thriller, 2004, durata: 104 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Matthew Vaughn con Daniel Craig, Tom Hardy, Jamie Foreman, Sally Hawkins, Burn Gorman, Brinley Green, George Harris.







Trama del film: XXXX. Un businessman come tanti altri, in un business come tanti altri: la droga. Come ogni mercato, quello della cocaina ha le sue regole. Prima fra tutte, quella di uscire di scena quando i tempi sono maturi. E XXXX ha intenzione di ritirarsi, per godersi i guadagni illeciti di una vita. Nel giro di pochi giorni sarà fuori dal giro. Almeno questo è il suo piano. Ma come in tutti i piani qualcosa può andare storto. Altri due lavoretti lo separano dall'ambita libertà. Due “favori” che gli mostreranno come uscire dal giro sia più difficile del previsto. E che può costare molto caro. Nel commercio ogni cosa ha un prezzo e nulla ha un valore. Nemmeno la vita.

Ultimatum alla Terra (fantascienza, 2008, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Scott Derrickson con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm.







Trama del film: In questo remake contemporaneo dell'omonimo classico di fantascienza del 1951, la celebre scienziata Helen Benson si ritrova faccia a faccia con un alieno chiamato Klaatu, che ha viaggiato nell'universo per avvertire l'umanità di un'imminente crisi globale. Quando delle forze che sfuggono al controllo di Helen ritengono ostile l'extraterrestre e gli negano la possibilità di parlare ai leader del mondo come aveva richiesto, lei e il figliastro Jacob, con cui è in cattivi rapporti, scoprono rapidamente le conseguenze mortali della frase di Klaatu, che si reputa "un amico della Terra". Ora Helen deve trovare un modo di convincere questa entità che è stata inviata per distruggerci che l'umanità in realtà merita di essere salvata. Ma potrebbe essere troppo tardi. Il processo ha avuto inizio.

E inoltre

High Crimes - Crimini di stato alle 21.00 su Iris

Il coraggio della verità alle 21.10 su La7

Monster Shark Attack alle 21.15 su Cielo

Il secondo tragico Fantozzi alle 21.10 su Italia 2