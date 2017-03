Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 1 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Letters to Juliet, I Puffi, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Robin Hood, Formula per un delitto, Lo Spaccacuori, , Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe.

Letters to Juliet (sentimentale, 2010, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Gary Winick con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Franco Nero, Luisa Ranieri, Daniel Baldock.







Trama del film: Una giovane giornalista americana (Amanda Seyfried) parte in viaggio per Verona e finisce per entrare a fare parte di un gruppo di volontarie che rispondono alle lettere indirizzate a Giulietta Capuleti e scritte dai cuori travagliati di tutto il mondo. Rispondendo ad una lettera datata 1957, convince la donna che l'aveva scritta 50 anni prima a partire alla volta dell'Italia allo scopo di ritrovare il suo amore perduto da tempo.



I Puffi (animazione, family, 2011, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Raja Gosnell con Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara, Hank Azaria.







Trama del film: Quando lo stregone cattivo Gargamella insegue i piccoli puffi blu fuori dal loro villaggio, dal loro mondo magico cadono nel nostro, trovandosi nel bel mezzo di Central Park a New York. I Puffi dovranno trovare il modo di ritornare al loro villaggio prima che Gargamella li catturi.



Man on fire - Il fuoco della vendetta (azione, thriller, 2001, durata: 146 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin.







Trama del film: John Creasy, un ex-agente della CIA semi alcolizzato e divorato dalla solitudine e dai sensi di colpa, viene ingaggiato per diventare la guardia del corpo della figlia di un industriale messicano. Dopo un primo momento di diffidenza reciproca, John inizia ad affezionarsi alla bambina e quando viene rapita la sua rabbia è tale che decide di trovarla ad ogni costo....

Robin Hood (avventura, 2010, durata: 140 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen.







Trama del film: La storia è quella di Robin di Locksley nobile ed abile arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone durante la guerra di Francia. Interessato solo alla gloria e a "salvarsi la pelle", Locksley cambia prospettive dopo la morte del sovrano: tornando a casa, in Inghilterra, scopre in che condizioni versa la contea di Nottingham, vessata da un dispotico sceriffo, ed incontra la vedova lady Marian, estremamente scettica sulle reali intenzioni dell’uomo. Nel tentativo di guadagnare la fiducia della donna di cui è ormai innamorato, e nel tentativo di salvare la sua terra, l’arciere fugge nella foresta di Sherwood e mette insieme una banda di fuorilegge che lo aiuti contro lo sceriffo tiranno ed il nuovo sovrano, Giovanni. Robin di Locksley, lascia così il posto a Robin Hood...

Formula per un delitto (thriller, 2002, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Barbet Schroeder con Sandra Bullock, Ryan Gosling, Ben Chaplin, Michael Pitt, Agnes Bruckner.







Trama del film: La detective Cassie Mayweather e il suo nuovo collega di lavoro Sam Kennedy sono impegnati a risolvere il caso di una ragazza trovata morta in un bosco della piccola città di San Benito in California. Tutti gli indizi lo fanno sembrare un atto di violenza gratuita del tutto casuale, ma Cassie, a differenza del suo collega, sente che in questo caso l'apparenza inganna.

Lo Spaccacuori (commedia, 2007, durata: 166 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Bobby Farrelly, Peter Farrelly con Ben Stiller, Michelle Monaghan, Jerry Stiller, Malin Akerman, Carlos Mencia.







Trama del film: Temendo che questa sia la sua ultima occasione in amore, Eddie ha commesso un grave errore: dopo appena una settimana di frequentazione ha chiesto alla bella ed affascinante Lila di diventare sua moglie. Così, nonostante l'opera di dissuasione messa in atto da suo padre e dal suo migliore amico, Eddie e Lila sono ora marito e moglie pronti a partire per la luna di miele in Messico. Tuttavia, durante il viaggio di nozze la ragazza mostra il suo vero, impossibile, carattere ed Eddie inizia a pentirsi della sua decisione troppo affrettata. Ad aggiungere confusione nella già triste condizione di Eddie interviene Miranda, una donna che si rivela la sua vera anima gemella. Come può ora conquistare la donna dei suoi sogni senza che la detestabile moglie se ne accorga?

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe (fantasy, horror, durata: 88 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Tommy Wirkola con Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen, Peter Stormare, Zoe Bell.







Trama del film: Dopo aver conosciuto il sangue da bambini, Hansel e Gretel sono diventati i vigilantes supremi, sottoposti ad un castigo infernale. Ora, a loro insaputa, Hansel e Gretel sono diventati la preda, e devono affrontare un male molto più grande delle streghe...il loro passato.

