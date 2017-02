Stasera in TV: i Film di oggi Mercoledì 1 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: The Wrestler, Il piccolo Lord, L'Uomo d'Acciaio, Un marito di troppo, Bed Time, Se solo fosse vero, The Game - Nessuna regola.

The Wrestler (drammatico, 2008, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su TV8

Un film di Darren Aronofsky con Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Judah Friedlander, Giovanni Roselli, Todd Barry.







Trama del film: Alla fine degli anni '80 il wrestler professionista Randy "The Ram" Robinson era al culmine della carriera. Oggi tira avanti esibendosi per i fan del wrestling nelle palestre dei licei e nelle comunità del New Jersy. Allontanatosi dalla figlia, incapace di sostenere un vero rapporto, Randy vive per il brivido dello show, per l'adrenalina del combattimento e per l'adorazione dei pochi fan che gli sono rimasti. Dopo essere stato colto da un infarto durante un match, Randy viene obbligato dal suo medico a smettere di combattere e di farsi di steroidi: se continuasse, ne potrebbe andare della sua vita. Lontano dal ring, Randy prova a cominciare una nuova vita: trova lavoro in una tavola calda, tenta di riallacciare i rapporti con la figlia e inizia una relazione con una spogliarellista non più giovanissima.



Il piccolo lord (sentimentale, 1980, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Jack Gold con Colin Blakely, Connie Booth, John Carter, Gerry Cowper, Peter Copley.







Trama del film: Il piccolo Ceddie che vive in ristrettezze a New York insieme alla madre alla morte del padre viene richiamato in Inghilterra dal nobile nonno che vuole educarlo alla sua maniera. Sarà il nipotino a conquistare il nonno sventando le trame di una cattiva zia.

L'Uomo d'Acciaio (fantascienza, azione, 2013, durata: 143 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Zack Snyder con Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe.







Trama del film: Poco prima che il pianeta Krypton venga definitivamente distrutto, lo scienziato Jor-El riesce a spedire il figlio neonato Kal-El sulla Terra, suscitando le ire del Generale Zod. Sul nostro pianeta Kal-El cresce con la consapevolezza di essere diverso e di avere un giorno una missione da portare a termine. Capirà che deve salvare il genere umano poco prima dell'arrivo di Zod, che intende seminare morte e devastazione.



Un marito di troppo (commedia, 2008, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Griffin Dunne con Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard, Isabella Rossellini, Brooke Adams.







Trama del film: Una psicologa esperta in problemi affettivi scopre, alla vigilia del proprio matrimonio, di essere già ufficialmente sposata con uno sconosciuto, a causa di un errore burocratico. Ora deve trovare il suo "marito di troppo" e convincerlo a divorziare...

Bed Time (thriller, 2012, durata: 102 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Jaume Balagueró con Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan, Iris Almeida, Carlos Lasarte, Pep Tosar.







Trama del film: Cesar lavora come portiere in un palazzo di Barcellona. Non sa cosa sia la felicità e si accontenta di trovare le sue ragioni di vita giorno dopo giorno. Affronta il suo lavoro quotidiano praticamente ignorato dagli inquilini del palazzo, ma lui li osserva attentamente. Conosce i dettagli più intimi delle loro vite, sa tutto di loro, specialmente di una di loro. Clara è una giovane donna spensierata e contenta, che vede sempre il lato positivo nelle cose. Il suo approccio positivo alla vita e il suo costante buon umore fanno venire a Cesar la pelle d'oca. Non sarà contento fino a quando non sarà riuscito a cancellare quel sorriso dalla faccia di lei, una volta per tutte, perché Cesar si nutre del dolore degli altri. Gode dell'infelicità e delle angosce altrui e non c'è niente che ami di più che piantare il seme della disperazione e vederlo crescere. In Clara ha trovato la vittima perfetta...



Se solo fosse vero (commedia, 2005, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Mark Waters con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman, Jon Heder, Ivana Milicevic, Rosalind Chao.







Trama del film: Quando David ha affittato il suo caratteristico appartamento a San Francisco, l'ultima cosa che si aspettava - o che avrebbe voluto - era un coinquilino. Aveva appena cominciato a mettere tutto l'appartamento sottosopra quando compare una giovane donna, carina ma decisamente dominante, di nome Elizabeth insistendo .... che l'appartamento è suo.

The Game - Nessuna regola (thriller, 1997, durata: 128 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di David Fincher con Michael Douglas, Sean Penn, Anna Katarina, Charles A. Martinet, Armin Mueller-Stahl, James Rebhorn.







Trama del film: Nicholas Van Orton è un ricco uomo d'affari. In occasione del suo compleanno gli viene regalata, dal fratello Conrad, una tessera per iscriversi ad un esclusivo club, allo scopo di movimentare la sua noiosa e monotona vita. Nicholas si iscrive senza troppo interesse, ma da quel momento la sua vita diventerà un incubo...

E inoltre:

Lockout alle 21.15 su Cielo

Poseidon alle 21.10 su Italia 2

Codice fantasma alle 21.20 su Rai Movie

Tutte le Serie TV in onda stasera