Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 7 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Diario di uno scandalo, Ghost Rider, I tre moschettieri, Hurricane - Il grido dell'innocenza, Nuovo cinema Paradiso, Quando meno te lo aspetti.

Diario di uno scandalo (drammatico, 2006, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Richard Eyre con Cate Blanchett, Judi Dench, Bill Nighy, Andrew Simpson, Max Lewis, Juno Temple, Alice Bird.







Trama del film: Quando Sheba Hart entra come nuova insegnante d'arte al St. George, diventa grande amica di una collega più anziana, Barbara Covett, arrivando a confidargli anche i suoi segreti più nascosti, come la sua relazione con uno studente. Ma quella che lei pensa essere un'amica ne approfitterà per dare sfogo alla sua gelosia.

Ghost Rider (azione, 2007, durata: 114 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Mark Steven Johnson con Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Sam Elliott, Peter Fonda, Daniel Frederiksen, Arthur Angel.







Trama del film: Trasposizione cinematografica di uno degli eroi dei fumetti della Marvel Comics. Nel film d’azione della Columbia Pictures Ghost Rider il popolare motociclista acrobata Johnny Blaze fa un patto con Mefistofele per il bene più prezioso, un’anima immortale. Ora Johnny Blaze sarà destinato per sempre a montare la sua moto notte dopo notte come ospite della potente entità soprannaturale conosciuta come Ghost Rider.

I tre moschettieri (avventura, storico, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom.







Trama del film: Sono conosciuti come Porthos, Athos e Aramis, tre combattenti d'elite che servono il Re di Francia come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, i moschettieri si imbattono in un giovane aspirante eroe, D'Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva. Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce sul complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro dell'Europa.

Hurricane - Il grido dell'innocenza (drammatico, 1999, durata: 145 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Norman Jewison con Denzel Washington, Vicellous Reon Shannon, Deborah Kara Unger, Liev Schreiber.







Trama del film: Rubin "Hurricane" Carter è un pugile di colore che vede infrangersi il sogno di vincere il titolo dei pesi medi quando viene arrestato insieme a un altro uomo per l'omicidio di tre persone in un bar del New Jersey. Vittime di un'accusa ingiusta, Carter e John Artis vengono giudicati colpevoli e condannati a tre ergastoli. In prigione Carter, forte della sua frustrazione e della sua disperazione, decide di scrivere la storia dell'ingiustizia subita. Anni dopo, Lesra Martin, un giovane disadattato che vive in Canada, trova interesse leggendo la storia di Carter, e inizia una corrispondenza con lui. Convinto della sua innocenza, il ragazzo persuade i suoi assistenti sociali - Terry Swinton, Lisa Peters e Sam Chaiton, a impegnarsi a tempo pieno in una battaglia civile per la scarcerazione di Carter.

Nuovo cinema Paradiso (drammatico, 1988, durata: 155 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Giuseppe Tornatore con Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste, Agnese Nano.







Trama del film: Due anni dopo la fine della II Guerra Mondiale a Ciancaldo, un paese siciliano, il cinema è l'unico divertimento. Davanti ad una platea chiassosa, ma anche emotiva, il "parroco-gestore" fa passare sullo schermo celebri film americani e italiani, dopo adeguati tagli di cui si occupa l'anziano Alfredo, il proiezionista, che inizia ai misteri della macchina da proiezione Salvatore, un ragazzino di dieci anni figlio di un disperso in Russia e fanatico frequentatore del cinema .Quando la cabina si incendia perchè Alfredo ha voluto proiettare anche in piazza un film comico, Salvatore, dopo aver salvato Alfredo, che per le ustioni al volto rimarrà cieco, prende il suo posto nel rinnovato Cinema Paradiso. Ormai adolescente si innamora di Elena, una ragazza benestante. Chiamato alle armi dopo aver chiesto invano un appuntamento a Elena per salutarla prima di partire, non riceverà nemmeno risposta alle numerose lettere che le invia, regolarmente respinte in caserma. Dopo il servizio militare Salvatore non torna più a Ciancaldo poiché Alfredo gli ha detto che il suo avvenire è altrove e dal paese molti sono emigrati in Germania per lavorare. Passano trent'anni: a Salvatore, diventato un affermato regista, la madre comunica che Alfredo è morto. Tornato al paese trova tutto cambiato...

Quando meno te lo aspetti (commedia, 2004, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Garry Marshall con Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Spencer Breslin, Abigail Breslin, Helen Mirren.







Trama del film: Helen Harris non potrebbe chiedere di più dalla vita. Adora il suo lavoro presso un'agenzia per modelle, la sua carriera sta per decollare, di giorno sta sulle passerelle e di notte nei locali più esclusivi della città. Ma tutto questo rischia di svanire quando nella sua vita fanno irruzione i tre figli di sua sorella: la quindicenne Audrey, Henry di 10 anni, e la piccola Sarah, di soli 5 anni...

E inoltre:

Il texano dagli occhi di ghiaccio alle 21.00 su Iris

Universal Soldier: Regeneration alle 21.10 su Italia 2

Le comiche 2 alle 21.15 su Nove

Tutte le Serie TV in onda stasera