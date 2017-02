Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 7 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Il discorso del re, Carnage, Romeo + Giulietta, Heaven, E venne il giorno, Margin Call, Scarface, Dead Man Down - il sapore della vendetta.

Il discorso del re (drammatico, storico, 2010, durata: 111 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Tom Hooper con Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Timothy Spall, Geoffrey Rush.







Trama del film: Dopo la morte di suo padre Re Giorgio V e l'abdicazione di suo fratello Edoardo VIII, Bertie, che soffre da tutta la vita di una forma debilitante di balbuzie, viene incoronato Re Giorgio VI d'Inghilterra. Con il suo paese sull'orlo della II Guerra Mondiale e disperatamente bisognoso di un leader, sua moglie, Elisabetta, la futura Regina Madre, organizza al marito un incontro con l'eccentrico logopedista Lionel Logue. Dopo un inizio burrascoso, i due si mettono alla ricerca di un tipo di trattamento non ortodosso, finendo col creare un legame indissolubile.



Carnage (drammatico, 2011, durata: 79 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Roman Polanski con Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly.







Trama del film: Una commedia dark che narra la storia di due coppie di coniugi, che si incontrano per parlare di una rissa avvenuta a scuola tra i rispettivi figli. L'iniziale intento di risolvere la questione si trasformerà in una lite furiosa.

Romeo + Giulietta (drammatico, 1996, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau, Pete Postlethwaite.







Trama del film: A Verona beach, in California, le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti sono divise da antica rivalità. Succede però che il giovane Romeo Montecchi e la giovane Giulietta Capuleti si innamorano e sono costretti a vivere clandestinamente la loro storia. Quando in una lite Mercuzio, amico di Romeo, viene ucciso e Romeo, per vendetta, uccide un Capuleti, lo sceriffo decreta l'allontanamento di Romeo da Verona a Mantova. Il parroco cerca di venire in aiuto dei due giovani ma, per un equivoco, quando raggiunge la ragazza, Romeo la crede morta e si uccide a sua volta. Giulietta si sveglia, vede Romeo morente e si da a sua volta la morte. La maledizione prosegue tra le due famiglie rivali.

Heaven (azione, sentimentale, 2002, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Tom Tykwer con Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Remo Girone, Stefania Rocca, Alessandro Sperduti, Mattia Sbragia.







Trama del film: Torino. In un attentato che una giovane donna, Philippa, insegnante di inglese, rivendica con una telefonata ai carabinieri, muiono quattro innocenti. Philippa viene arrestata ma il suo bersaglio era l'uomo che lei ritiene responsabile della morte del marito e di molti dei suoi studenti. In precedenza i carabinieri hanno ignorato le sue numerose denunce forse perchè si tratta di un noto e insospettabile uomo d'affari. E' lei, invece, ad essere ritenuta una pericolosa terrorista. L'unico a crederle, perchè è innamorato di lei, è un giovane carabiniere, fratello di un suo allievo e figlio di un generale. Ed è disposto a rischiare carriera e vita pur di salvarla.

E venne il giorno (thriller, fantascienza, 2008, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di M. Night Shyamalan con Mark Wahlberg, John Leguizamo, Zooey Deschanel, Ashlyn Sanchez.







Trama del film: Senza nessuno segno premonitore, l'inspiegabile fenomeno colpisce all'improvviso. In pochi minuti centinaia di persone muoiono in strane e terrificanti circostanze. Per l'insegnante di scienze che lavora in un liceo di Philadelphia Elliot Moore la preoccupazione principale è trovare un modo per fuggire a questo fenomeno misterioso e mortale. Sebbene lui e la moglie Alma si ritrovino nel mezzo di una crisi coniugale, viaggiano prima in treno e poi in macchina assieme all'amico di Elliot, l'insegnante di matematica Julian e a sua figlia di otto anni Jess, dirigendosi verso le fattorie della Pennsylvania, dove sperano di trovare un rifugio sicuro da questi spaventosi attacchi, che diventano sempre più forti

Margin Call (thriller, 2011, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di J.C. Chandor con Kevin Spacey, Paul Bettany, Zachary Quinto, Simon Baker, Jeremy Irons, Demi Moore, Mary McDonnell.







Trama del film: Ambientato nel mondo dell'alta finanza, Margin Call è un thriller che coinvolge gli uomini chiave di una grande banca di investimenti durante le drammatiche 24 ore che precedono la crisi finanziaria del 2008. Quando Peter Sullivan, un semplice analista, entra in possesso di informazioni che potrebbero provocare il fallimento dell'azienda, inizia una frenetica corsa contro il tempo: le decisioni finanziarie e morali in gioco sconvolgeranno la vita delle persone coinvolte spingendole sull'orlo della crisi.

Scarface (drammatico, 1983, durata: 161 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Un film di Brian De Palma con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia.

Trama del film: Sulla scia dei profughi cubani in fuga dall'isola di Castro, arriva negli Stati Uniti Tony Montana, delinquente comune che tenta di spacciarsi per prigioniero politico, senza per altro riuscire ad ingannare la polizia statunitense. Dal campo profughi nel quale è internato, Tony comincia un'irresistibile ascesa nel mondo della malavita, grazie alla sua incredibile crudeltà e determinazione. La sua carriera americana comincia con l'assassinio di un anticastrista, poi con un'operazione di smercio di droga, portata felicemente a termine nonostante il bagno di sangue che è costata, ed è a questo punto che Tony, insieme all'inseparabile amico Manny, diviene il guardiaspalle di Lopez, trafficante di stupefacenti.

Dead Man Down - il sapore della vendetta (thriller, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Niels Arden Oplev con Noomi Rapace, Colin Farrell, Dominic Cooper, Terrence Howard, Armand Assante, Isabelle Huppert.

Trama del film: Victor è il braccio destro di un capomafia di New York in cerca di vendetta. Sulla sua strada incontra Beatrice, una donna misteriosa che nasconde un segreto inconfessabile e che conosce a fondo il passato di Victor. Un thriller ad alta tensione sui pericolosi incroci del destino di due persone accecate dalla sete di vendetta.

E inoltre:

Sex Movie in 4D alle 21.15 su TV8

Dead Silence alle 21.10 su Italia 2

Solomon Kane alle 21.05 su Rai 4

