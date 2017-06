Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 6 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Focus - Niente è come sembra, I Vichinghi, Witness - Il testimone, Bling Ring, Se sei così, ti dico sì, Snitch - l'infiltrato, Senza via di scampo.

Focus - Niente è come sembra (commedia, drammatico, giallo, 2015, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Glenn Ficarra, John Requa con Will Smith, Margot Robbie, B.D. Wong, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa.







Trama del film: Nicky Spurgeon è un un uomo brillante con un sorriso da un milione di dollari, tutto fascino e semplicità, a patto che non gli si voltino le spalle e non ci si lasci distrarre, nemmeno per un secondo. Nicky, infatti, è un truffatore esperto maestro nel depistaggio. Poi c'è Jess Barrett, una splendida giovane donna dai capelli biondi, e dalle sensuali movenze che vorrebbe entrare a far parte della partita. Possiede tutti i giusti requisiti, ma è ancora molto acerba. Ha soltanto bisogno di una mano che le mostri le mosse giuste. Mentre Nicky cerca di insegnarle i trucchi del mestiere, il rapporto tra i due diventa molto intimo...



I Vichinghi (avventura, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Claudio Fäh con Ryan Kwanten, Ed Skrein, Charlie Murphy, Tom Hopper, Leo Gregory, Ken Duken, Anatole Taubman.







Trama del film: Un gruppo di predoni vichinghi, sotto il comando del giovane leader Asbjörn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare Lindisfarne del suo oro. Una violenta tempesta però manda in pezzi la loro imbarcazione al largo della Scozia e lascia i vichinghi intrappolati nel territorio nemico. L'unica loro possibilità di sopravvivenza è quella di raggiungere la roccaforte vichinga di Danelage.

Witness - Il testimone (thriller, 1985, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Peter Weir con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas, Josef Sommer, Jan Rubes, Alexander Godunov, Danny Glover.







Trama del film: Rachel Lapp, rimasta precocemente vedova, decide di accompagnare per un breve periodo presso la propria sorella il figlioletto Samuel. Lasciata la comunità rurale in cui vivono (in Pennsylvania), i due si fermano per tre ore in una stazione in attesa di una coincidenza, ma qui Samuel assiste, non visto, nelle toilettes, ad un barbaro assassinio, commesso da un nero in combutta con un altro teppista. L'ispettore John Book assume le indagini, il viaggio di madre e figlio è interrotto e al piccolo testimone si fanno vedere centinaia di fotografie di pregiudicati...

Bling Ring (drammatico, 2013, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Sofia Coppola con Emma Watson, Leslie Mann, Taissa Farmiga, Erin Daniels, Israel Broussard, Nina Siemaszko, Maika Monroe.







Trama del film: In una Los Angeles tormentata dal successo e ossessionata dalla celebrità, un gruppo di adolescenti ci trascina in una folle ed avvincente sequenza di crimini sulle colline di Hollywood. La storia, ispirata a un articolo apparso sulla rivista Vanity Fair, racconta l'ossessione per la vita delle star che porta i ragazzi a rintracciare online gli indirizzi di molte celebrità, tra cui Paris Hilton, Orlando Bloom e Rachel Bilson, arrivando a sottrarre dalle loro abitazioni circa 3 milioni di euro in beni di lusso. Basato su un evento realmente accaduto, il film racconta la storia della banda più famosa di Hollywood, ribattezzata dai media "Bling Ring".

Se sei così, ti dico sì (commedia, 2011, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Eugenio Cappuccio con Emilio Solfrizzi, Belen Rodriguez, Iaia Forte, Fabrizio Buompastore, Totò Onnis, Gaetano D'Amore.







Trama del film: La storia racconta di Piero Cicala, che è riuscito ad avere il suo momento di successo negli anni 80... con una sola canzone, Io, te e il mare, un fuoco di paglia che però ha venduto un milione di dischi. Purtroppo il protagonista non ha saputo gestire la sfolgorante fortuna e se l'è vista svanire tra le mani, velocemente e irrevocabilmente. Nel paesino pugliese, Piero però ha il suo giro essenziale di conoscenze e amici: lavora nel ristorante diretto dalla sua ex moglie e passa il tempo con l'amico barbiere , ex musicista anche lui, con i suoi colleghi di lavoro, e con un polpo in una vasca col quale parla ogni tanto. Una vita modesta, insomma, che sembra in qualche modo pacificamente assestata. Ma sulla quale piomba la proposta di un'importante trasmissione TV...

Snitch - l'infiltrato (thriller, 2013, durata: 112 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Jon Bernthal, Nadine Velazquez, Harold Perrineau.







Trama del film: Ispirato a fatti realmente accaduti è la storia di un uomo d’affari distrutto dall’arresto del figlio adolescente, incastrato per possesso di droga e condannato a 10 anni di carcere. Il ragazzo è innocente ma per provarlo il padre ha un’unica possibilità: mettersi in gioco. Sotto copertura della DEA, l’uomo si infiltra in una grossa organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti per cercare di incastrare il boss e riuscire a scagionare suo figlio.

Senza via di scampo (thriller, 1986, durata: 113 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Roger Donaldson con Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, Iman, Will Patton, George Dzundza, Howard Duff.







Trama del film: Tom Farrell, giovane, seducente e superdecorato ufficiale della marina americana, viene chiamato a Washington per fare da collegamento fra il Segretario della Difesa, Davide Brice, e la CIA, che sono fra loro in rapporti piuttosto tesi. Il giovane è stato già, in passato, addetto ai servizi segreti, quindi è particolarmente adatto ad occupare tale posto. Ad una festa frequentata da politici, conosce una bella ragazza, molto disinibita, Susan Atwell, che gli fa subito chiare profferte, e la sera stessa i due iniziano un rapporto amoroso, che, cominciato come un'avventura, diventerà poi qualcosa di molto serio. Susan lo informa presto di essere la mantenuta del potente Brice, mentre questi ignora completamente il legame fra lei e Tom.

