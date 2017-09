Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 5 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Litigi d'amore, Dirty Dancing, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri, Un ragionevole dubbio, The Contract, The Lady, Stormbreaker, Ti presento un amico .

Litigi d'amore (sentimentale, 2005, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Mike Binder con Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder.







Trama del film: Terry Wolfmeyer, moglie affettuosa e madre attenta di quattro figlie, vive in una tranquilla cittadina di provincia. Un giorno, la sua vita viene scossa da un evento improvviso: la misteriosa scomparsa di suo marito. Così Terry si trova a dover affrontare da sola i problemi di ogni giorno, a fronteggiare le personalità complesse e difficili delle quattro figlie - Christensen, Wood, Russell e Witt - anche loro spaesate e confuse dinanzi al nuovo stile di vita che si prospetta. Terry, confusa e disperata, cerca consolazione nell'alcol e nelle attenzioni di Denny, il loro vicino di casa. Questi da giovane è stato campione di football e ora conduce una trasmissione in una radio locale, e pian piano diventa un punto di riferimento fondamentale nella vita di Terry e della sua famiglia. Ma tutto si complica quando non solo la madre, ma anche le figlie, si rivolgono a Denny per risolvere i loro dilemmi romantici...

Dirty Dancing (musicale, sentimentale, 2017, durata: 130 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Wayne Blair con Abigail Breslin, Colt Prattes, Sarah Hyland, Nicole Scherzinger, Tony Roberts, J. Quinton Johnson.







Trama del film: Remake per la Tv dell'omonimo film del 1987, Dirty Dancing racconta ancora una volta l'incontro proibito tra la diciassettenne Frances Houseman, soprannominata "Baby", e il maestro di ballo Johnny Castle, seguendo la trama originale in maniera fedele se non per qualche piccola eccezione. In vacanza con la famiglia in un resort nelle Catskill Mountains, l'aspirante studentessa di medicina rimane colpita dal giovane ballerino e dalle coreografie che insegna agli ospiti dell'albergo. L'amicizia tra i due cresce a ritmo di mambo e bachata. Ma quando Baby tenta di scagionare il ragazzo da un'accusa infondata di furto, rivelando così la loro relazione segreta, Johnny viene licenziato ed è costretto a lasciare il resort. Tornerà tra gli applausi del pubblico a tirare Baby fuori dall'angolo in cui è seduta.



Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri (fantasy, 2013, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Thor Freudenthal con Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon T. Jackson, Jake Abel.







Trama del film: Nel secondo capitolo della celebre saga - Percy Jackson - figlio di Poseidone, insieme agli amici Chase e Tyson, cercherà di rubare ai Ciclopi il Vello d'oro per curare la barriera magica che protegge Campo Mezzosangue, notevolmente indebolita. La causa di questo indebolimento è una misteriosa malattia che ha colpito il pino che si trova al confine e grazie al quale il campo viene isolato dalle invasioni dei nemici. L'impresa sarà epica e costringerà Percy e i suoi amici a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso il Mare dei mostri.



Un ragionevole dubbio (thriller, 2014, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Rai Movie

Un film di Peter P. Croudins con Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Erin Karpluk, Gloria Reuben, Ryan Robbins, Dylan Taylor.







Trama del film: Un affermato procuratore distrettuale investe accidentalmente un passante. Quando un altro uomo è arrestato per il crimine da lui commesso sarà costretto a scendere a pericolosi compromessi.

The Contract (drammatico, 2006, durata: 97 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Bruce Beresford con John Cusack, Jamie Anderson (III), Morgan Freeman, Didem Erol, Megan Dodds, Jonathan Hyde.







Trama del film: Ray Keene, nonostante sia abituato a trattare con i ragazzi dato che fa l'allenatore di basket e di baseball, da quando due anni prima ha perso la moglie malata di cancro ha difficoltà di rapporto con Chris, il figlio adolescente. Quando il ragazzo viene fermato dalla polizia perché sta fumando uno spinello Ray lo porta con sé a campeggiare nei boschi nel tentativo di riprendere confidenza con lui. Intanto Frank Cordell, un assassino mercenario, viene arrestato dall'FBI mentre sta contrattando l'omicidio di un personaggio importante. Durante il trasporto di Cordell in auto con la scorta di tre agenti federali, i suoi uomini cercano di liberarlo ma l'auto dei federali cade nel fiume e la corrente la spinge lontano. A questo punto entra in gioco Ray che riesce a portare in salvo i tre agenti e Cordell che ritiene suo obbligo riuscire a consegnare alla polizia...

The Lady (biografico, 2011, durata: 145 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Luc Besson con Michelle Yeoh, David Thewlis, William Hope, Sahajak Boonthanakit.







Trama del film: Il film racconta la straordinaria avventura umana e politica di Aung San Suu Kyi (l'attivista birmana Premio Nobel per la Pace nel 1991), costretta agli arresti domiciliari quasi ininterrottamente dal 1989 al 2007 e separata a forza dal marito e dai figli residenti in Inghilterra.

Stormbreaker (avventura, 2006, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Geoffrey Sax con Alex Pettyfer, Alicia Silverstone, Bill Nighy, Sophie Okonedo, Mickey Rourke, Andy Serkis, Missi Pyle.







Trama del film: Alex è un normale adolescente che conduce una vita del tutto simile a quella dei suoi coetanei. Ma un giorno suo zio Ian (col quale Alex ha sempre vissuto) viene ucciso in circostanze misteriose. Il ragazzo, non contento delle spiegazioni ufficiali, decide di indagare per conto suo e scopre nel giro di poco tempo che in realtà lo zio era un agente segreto, ucciso da un pericoloso killer. E' in questo modo che Alex scopre una cosa di cui non si era mai reso conto: pur non avendogli mai confessato nulla sul suo conto, lo zio negli anni non ha fatto altro che prepararlo costantemente a quella che sarebbe stata la sua professione futura : l'agente segreto...

Ti presento un amico (commedia, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Stefano Dionisi.







Trama del film: Marco è un giovane manager italiano che lavora a Londra, nel Marketing di una grande azienda di cosmetici. E' single, ma convive con una ragazza italiana che lavora anche lei nella capitale inglese. La vita dei manager è dura. Siamo in pieno tempo di crisi e la sicurezza del "posto" di lavoro vacilla. Infatti la compagna di Marco viene licenziata. Travolta dalla paura del futuro, la ragazza decide di tornare in Italia dove si è risentita con il suo "ex". Marco digerisce male questa ennesima sconfitta sentimentale. Sul lavoro il Grande Capo lo promuove a nuovo Capo del Marketing dell'azienda. Ma dietro la promozione di Marco c'è una dolorosa trappola: dovrà recarsi a Milano e licenziare i rami secchi dell'azienda.

E inoltre

I dannati e gli eroi alle 21.00 su Iris

La quinta offensiva alle 21.10 su 7Gold

Operazione San Gennaro alle 21.05 su Tv 2000

La casa stregata alle 21.15 su Rete 4

Il mio grosso grasso matrimonio greco alle 21.15 su TV8

Into the Storm - La guerra di Churchill alle 21.15 su Cielo

