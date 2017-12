Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 5 Dicembre

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A.C.A.B., Non-Stop, Il cacciatore di ex, Lezioni di felicità, Guardia del corpo, La seconda volta non si scorda mai, Banana, Automata.

A.C.A.B.

(drammatico, 2012 durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Filippo Nigro, Domenico Diele, Andrea Sartoretti, Roberta Spagnuolo.









Trama del Film: Il film ACAB racconta le vicende dei tre poliziotti Cobra, Negro e Mazinga, che hanno più di 40 anni e militano nel VII Nucleo di Polizia, un reparto speciale mobile in prima linea contro ultrà, black bloc, No Tav etc...Vai alla trama del film A.C.A.B.

Non-Stop

(azione, thriller, 2014, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache.









Trama del Film: Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Inizia a ricevere sul suo cellulare misteriosi sms in cui uno sconosciuto gli intima di chiedere al Governo di trasferire di 150 milioni di dollari...Vai alla trama del film Non-Stop

Il cacciatore di ex

(commedia, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Andy Tennant con Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan.









Trama del Film: ​Milo Boyd, uno sfortunato cacciatore di taglie, ottiene il lavoro dei suoi sogni quando gli viene affidato il compito di inseguire Nicole Hurly, una giornalista latitante, sua ex-moglie...Vai alla trama del film Il cacciatore di ex

Lezioni di felicità

(commedia, 2007, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Eric-Emmanuel Schmitt con Catherine Frot, Albert Dupontel, Jacques Weber, Fabrice Murgia, Nina Drecq, Camille Japy, Alain Doutey.







Trama del Film: Balthazar è uno scrittore di successo, Odette fa la commessa in un negozio di periferia. Balthazar ha una bella moglie, una bella casa; Odette è sola con due figli difficili e vive in un alloggio popolare. La vita è stata generosa con Balthazar, avara con Odette. Eppure l’infelice è lui...Vai trama del film Lezioni di felicità

Guardia del corpo

(drammatico, 1992, durata: 130 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Mick Jackson con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker.







Trama del Film: Frank Farmer, un ex agente della CIA che si è dedicato alla più redditizia professione di guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella rockstar e attrice Rachel Marron, per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Farmer si fa convincere, e cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la principesca villa di Rachel e del figlio Fletcher...Vai alla trama del film Guardia del corpo

La seconda volta non si scorda mai

(commedia, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Francesco Ranieri Martinotti con Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Francesco Albanese, Miriam Candurro, Marco Messeri, Enzo De Caro.







Trama del Film: Un bel giorno Giulio, giovane agente immobiliare di successo, rivede Ilaria, la sorella di un suo ex compagno di scuola, che visita un appartamento assieme ad un uomo molto più grande di lei: i due si stanno per sposare. Giulio è letteralmente folgorato dalla bellezza di Ilaria e il fatto che si stia per sposare proprio non gli va giù...Vai alla trama del film La seconda volta non si scorda mai

Banana

(commedia, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Andrea Jublin con Kevin Costner, Jennifer Garner, Tom Welling, Terry Crews.









Trama del Film: Banana è un ragazzino convinto che nella vita si debba a tutti i costi cercare la felicità, almeno per qualcosa, non per tutto. E' per questo che si impegna al massimo per conquistare l'amore di una sua compagna di classe che vuole avere in classe anche l'anno successivo...Vai alla trama del film Banana

Automata

(thriller, fantascienza, 2015, durata: 109 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Gabe Ibáñez con Antonio Banderas, Dylan McDermott, Melanie Griffith, Birgitte Hjort Sørensen, Robert Forster.









Trama del Film: Anno 2044. La Terra ormai sta andando verso la graduale desertificazione. L'umanità cerca faticosamente di sopravvivere a un ambiente sempre più ostile. La scomparsa della razza umana è appena cominciata, in bilico tra la lotta per la vita e l'avvento della morte. La tecnologia tenta di contrastare questo scenario di incertezza e paura con il primo androide quantistico...Vai alla trama del film Automata

Altri film in onda stasera in tv

Il gigante di ferro in onda alle 21.15 su Paramount Channel

in onda alle 21.15 su Paramount Channel Sideways in onda alle 21.10 su Cine Sony

in onda alle 21.10 su Cine Sony La legge del capestro in onda alle 21.00 su Iris

Che Programmi fanno Stasera in TV

La strada di casa

(Fiction) in onda alle 21.25 su Rai 1

Cast: Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini







Fausto recupera i ricordi: non è stato lui ad uccidere Paolo. Intanto l’inchiesta di Baldoni viene riaperta, e la quiete famigliare viene messa alla prova. Fausto scopre di essere stato un truffatore, ma forse emergeranno nuove sorprese dal suo passato.

CartaBianca

(Approfondimento) in onda alle 21.15 su Rai 3

Conduttore: Bianca Berlinguer







Il programma di Rai3 guidato da Bianca Berlinguer, parlerà del lancio del nuovo progetto politico 'Liberi e uguali’ del presidente del Senato Pietro Grasso

Champions League - Roma Vs Qarabag

(Calcio) in onda alle 21.20 su Canale 5







All'Olimpico si gioca l'ultima sfida del girone. Roma agli ottavi se vince con il Qarabag; i giallorossi passerebbero al turno successivo anche senza vincere, a patto che l'Atletico Madrid non batta il Chelsea nell'altra sfida del gruppo C.

Di Martedì

(Attualità) in onda alle 21.10 su La 7

Conduttore: Giovanni Floris







Torna l’appuntamento de La7 con Di Martedì, il programma condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti di oggi, 5 dicembre, Emiliana Alessandrucci, Presidente Colap, ed Emmanuela Bertucci, avvocato Aduc.

Riccanza

(Attualità) in onda alle 22.50 su MTV







E’ partita la seconda edizione di Riccanza e abbiamo ritrovato i volti ormai familiari di alcuni dei ricchi rampolli che saranno protagonisti anche di questa nuova stagione: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Farid Shirvani e Anna Fongaro. Al quartetto si aggiungeranno pian piano, a partire dalla puntata di stasera: Matteo Cesari, Alex Diana e Jessica Haile Selassie.

