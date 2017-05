Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 30 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: The Equalizer, Il mio migliore amico, Cinderella Story, The Punisher, Infiltrato Speciale, Liz & Dick, Watchmen, Ghost - Fantasma.

The Equalizer (thriller, azione, 2004, durata: 131 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Bill Pullman, Melissa Leo, Haley Bennett.







Trama del film: In The Equalizer - Il Vendicatore, diretto da Antoine Fuqua, Denzel Washington interpreta McCall, un uomo che crede di essersi lasciato alle spalle un passato torbido, per condurre una vita tranquilla. Ma quando McCall incontra Teri, una ragazza minacciata da una banda di feroci malavitosi russi, non starà lì a guardare: deve aiutarla. Forte delle sue abilità che ha sempre messo al servizio di chi cerca vendetta e contro chi brutalizza gli indifesi, McCall esce dal suo ritiro autoimposto, e risveglia il suo desiderio di giustizia. Se qualcuno ha un problema, e le circostanze gli sono avverse, e se non ha nessun altro a cui rivolgersi, McCall è pronto ad aiutarlo. Lui è il Vendicatore.



Il mio migliore amico (commedia, 2005, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Patrice Leconte con Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet, Julie Durand, Henri Garcin, Jacques Mathou, Marie Pillet.







Trama del film: François è un antiquario di successo. Durante una cena per il suo compleanno, la sua socia gli fa notare che non ha un amico! Un'agenda piena di incontri, appuntamenti e relazioni non basta a dimostrare di avere degli amici. La sfida è lanciata: François avrà dieci giorni per presentare il suo migliore amico! Nel taxi di Bruno inizia a setacciare Parigi alla ricerca di ex compagni di scuola, conoscenti, possibili amici, senza rendersi conto che, forse, proprio quel conducente di taxi potrebbe risolvere il suo problema...

Cinderella Story (commedia, drammatico, 2004, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Mark Rosman con Hilary Duff, Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge, Regina King, Brenda Song.







Trama del film: Da quando suo padre è morto, Sam Martin è costretta a subire continue angherie da parte della sua matrigna e delle sorellastre. Anche a scuola la situazione non è delle migliori. Un giorno però le cose per Sam cambiano: un ragazzo misterioso sembra interessarsi a lei. I due si scambiano messaggi e e-mail con la promessa di incontrarsi la sera del ballo scolastico di Halloween...

The Punisher (azione, thriller, 2004, durata: 124 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Jonathan Hensleigh con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton.







Trama del film: Frank Castle è un uomo che ha visto la morte in faccia troppe volte nel corso della propria vita, prima come membro delle squadre d'assalto e successivamente come agente speciale dell'FBI. Dopo aver superato indicibili difficoltà, sta finalmente riuscendo a rifarsi una vita normale accanto alla moglie Maria e al figlioletto Will. Durante lo svolgimento dell'ultimo incarico prima del congedo, Castle agisce in incognito ma qualcosa va storto e un ragazzo di nome Bobby Saint rimane ucciso. La disgrazia fa entrare l'FBI nel mirino di Howard Saint, potente uomo d'affari di Tampa, e dell'affascinante moglie di questi, Livia...

Infiltrato Speciale (azione, 2002, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Don Michael Paul con Steven Seagal, Morris Chestnut, Nia Peeples, Tony Plana, Claudia Christian, Ja Rule, Kurupt, Michael Taliferro.







Trama del film: Nel 2002 lo Stato ha riaperto il famigerato penitenziario di Alcatraz. La mente criminale di Donny (un ex burocrate divenuto un pericoloso malvivente) studia un piano per infiltrarsi con un commando nel carcere ipertecnologico, al fine di scoprire dove uno dei prigionieri, rinchiuso nel braccio della morte, ha nascosto 200 milioni di dollari in oro. L'agente dell'FBI in incognito, Sascha Petrosevitch - con l'aiuto del detenuto Nick Frazier - ha il compito di fermarli prima che sia troppo tardi.

Liz & Dick (biografico, 2012, durata: 88 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Lloyd Kramer con Lindsay Lohan, Grant Bowler, Theresa Russell, David Hunt, Bruce Nozick.







Trama del film: La tormentata relazione fra Elizabeth Taylor e Richard Burton, iniziata sul set di 'Cleopatra' nel 1963, divenne l'argomento preferito delle cronache rosa, segnando la storia di Hollywood dentro e fuori dal set, e la vita di Elisabeth per sempre.

Watchmen (thriller, fantascienza, 2008, durata: 162 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Zack Snyder con Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Carla Gugino.







Trama del film: In un 1985 alternativo, dove i supereroi sono da tempo parte integrante del tessuto sociale e la tensione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica è altissima, un vecchio ma determinato vigilante mascherato, Rorschach, cerca di scoprire chi ha ucciso uno dei suoi primi colleghi. Nel farlo svela un complotto teso a screditare ed uccidere tutti i supereroi passati e presenti. Riunita la sua vecchia squadra – formata da un gruppo di vecchi supereroi a riposo, di cui solo uno è in possesso di veri poteri speciali – Rorschach scoprirà un'inquietante cospirazione su larga scala legata al passato suo e dei suoi amici e che potrebbe portare a catastrofiche conseguenze per il futuro.

Ghost - Fantasma (drammatico, sentimentale, 1990, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Jerry Zucker con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan







Trama del film: Sam Wheat e Molly Jensen, due giovani innamorati e felici che vivono insieme a New York, hanno appena deciso di sposarsi, quando una notte, in una strada deserta, vengono affrontati da un rapinatore armato che uccide Sam. Molly è disperata e ignora che accanto a lei c'è sempre la costante e amorosa presenza del fantasma di Sam: non lo vede e non sente le sue parole. Sam frattanto scopre presto con dolore che il suo assassino, il portoricano Willie Lopez, è stato appositamente pagato dal suo migliore amico e collega Carl Bruner per impedirgli di scoprire un intrigo da lui combinato insieme a dei mafiosi per riciclare il denaro sporco. Poiché Carl continua a cercare inutilmente di nascosto in casa di Sam un'agendina, che gli permetterebbe di usare il computer del morto e appropriarsi dei soldi, il fantasma comprende che la vita di Molly è in pericolo, e vuole proteggerla.

E inoltre:

Gli uomini della terra selvaggia alle 21.00 su Iris

Giovanna d'Arco alle 21.05 su Tv 2000

Die Hard - Trappola di cristallo alle 21.15 su Rete 4

I delitti del BarLume - La carta più alta alle 21.15 su TV8