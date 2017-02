Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 28 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Transformers 2: La vendetta del caduto, The Millionaire, Grace di Monaco, Manhattan, La giuria, Biancaneve, Un segreto tra di noi - Fireflies in the garden.

Transformers 2: La vendetta del caduto (azione, fantascienza, 2009, durata: 150 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro, Rainn Wilson, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Isabel Lucas.







Trama del film: Sono ormai passati due anni da quando il giovane Sam Witwicky ha salvato l'intero universo dall'apocalittica battaglia fra due razze rivali di robot alieni, e malgrado le sue gesta eroiche, Sam è ancora il ragazzo di prima, con tutti i problemi e le ansie dei suoi coetanei. All'inizio di questo nuovo capitolo di Transformers, Sam sta affrontando la non facile decisione di partire per frequentare il college, e di doversi quindi separare per la prima volta dalla sua ragazza Mikaela, e dai suoi genitori e dal suo nuovo, fidato amico "robot" di nome Bumblebee. Sam non aspira ad altro che a condurre una normale vita universitaria ma per poterlo fare, dovrebbe ignorare il suo destino. Infatti, nonostante il ragazzo abbia cercato di lasciarsi alle spalle il conflitto di Mission City e di tornare alla sua routine, la battaglia fra Autobots e Decepticons ha causato molti cambiamenti.

The Millionaire (drammatico, 2008, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Danny Boyle con Anil Kapoor, Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake.







Trama del film: E' il momento della verità negli studi dello show televisivo in India "Chi vuol esser milionario?". Davanti ad un pubblico sbalordito, e sotto le abbaglianti luci dello studio, il giovane Jamal Malik, che viene dagli slum di Mumbai (Bombay), affronta l'ultima domanda, quella che potrebbe fargli vincere la somma di 20 milioni di rupie. Il conduttore dello show, Prem Kumar, non ha molta simpatia per questo concorrente venuto dal nulla. Avendo faticosamente risalito la scala sociale, provenendo lui stesso dalla strada, Prem non ama l'idea di dover dividere la ribalta del Milionario con qualcuno come lui, e rifiuta di credere che un ragazzo dei quartieri poveri possa sapere tutte le risposte. Arrestato perché sospettato di imbrogliare, Jamal viene interrogato dalla polizia. Mentre ripassa le domande una per una, inizia ad emergere la storia straordinaria della sua vita vissuta per le strade, e della ragazza che ama e che ha perduto.

Grace di Monaco (biografico, drammatico, 2014, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Olivier Dahan con Nicole Kidman, Paz Vega, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker Posey, Frank Langella, Derek Jacobi.







Trama del film: Sposando nel 1956 il principe Ranieri di Monaco, la celebre star del cinema Grace Kelly abbandona una promettente e brillante carriera. Ambientato nel 1962, sei anni dopo la celebrazione del suo “matrimonio del secolo”, Grace di Monaco racconta un anno della vita della principessa più celebre del XX secolo, un anno durante il quale Grace Kelly si dibatte nel tentativo di conciliare passato e presente, il desiderio di tornare ad apparire sul grande schermo e il suo nuovo ruolo di madre di due bambini, regnante su un Principato europeo e moglie del Principe Ranieri III.



Manhattan (sentimentale, 1979, durata: 96 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Woody Allen con Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep, Anne Byrne, Michael O'Donoghue.







Trama del film: Isaac Davis, 42 anni, autore di testi televisivi, vive con la liceale 17enne Tracy, che è affascinata dalla sua cultura. Isaac, che ha divorziato dalla prima moglie ed è stato lasciato dalla seconda, ha paura che il legame con la studentessa lo renda ridicolo e la spinge ad andare a Londra anche perché vuole frequentare Mary, una ragazza che ha conosciuto tramite il suo amico Yale. Quando Tracy si deciderà finalmente a partire, però, Isaac cercherà, invece, di trattenerla.

La giuria (thriller, 2003, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Gary Fleder con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Jennifer Beals, Jeremy Piven, Cliff Curtis, Bruce McGill.







Trama del film: Nicholas Easter, ex studente di legge, vuole ad ogni costo far parte della giuria che deve emettere il verdetto in un processo contro uno dei più importanti fabbricanti d'armi. Una volta entrato a far parte della giuria cercherà di far amicizia con tutti gli altri giurati. Ma perché fa questo? C'è forse qualcosa nel suo passato che lo costringe a comportarsi così?

Biancaneve (fantasy, 2012, durata: 106 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Tarsem Singh con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Sean Bean, Nathan Lane, Mare Winningham, Michael Lerner, Robert Emms.







Trama del film: Dopo la scomparsa dell'amatissimo Re, la perfida moglie assume il controllo del regno e tiene la bellissima figliastra diciottenne, Biancaneve, rinchiusa nel palazzo. Ma quando la principessa conquista il cuore di un affascinante e ricco principe di passaggio, la Regina, in preda alla gelosia, relega la ragazza in una foresta vicina. Biancaneve trova ospitalità presso una simpatica gang di sette nani ribelli e generosi, che la aiutano a trovare il coraggio di lottare per salvare il suo paese dalla Regina Cattiva.

Un segreto tra di noi - Fireflies in the garden (drammatico, 2008, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Dennis Lee (II) con Julia Roberts, Ryan Reynolds, Willem Dafoe, Emily Watson, Carrie-Anne Moss, Hayden Panettiere.

Trama del film: Lisa è incinta. La sua vita sta attraversando un periodo positivo. Improvvisamente, però, una tragedia coinvolge la sua famiglia. Lisa non si abbatte e si dimostra in grado di affrontare questa drammatica situazione e si misurerà anche con la difficolta di diventare genitore.

