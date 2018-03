Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 27 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Kill Bill volume 2, La Fabbrica di cioccolato, Oggi sposi, Medicus, Jerry Maguire, Memorie di una Geisha, Il Miracolo di Fatima, La donna che canta.

Kill Bill volume 2 (thriller, azione, drammatico, 2004, durata: 136 Min), in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah, Chia Hui Liu.







Trama del Film: Dopo aver eliminato le sue ex colleghe, O-Ren Ishii e Vernita Geen, La Sposa torna ad appagare la sua sete di giustizia nel secondo episodio del film. Avendo già cassato i primi due nomi dalla sua lista ‘mortale’, alla donna non resta che sbarazzarsi di Budd e Elle Drive), prima di dedicarsi al suo obiettivo finale, uccidere Bill.

La Fabbrica di cioccolato (commedia, 2005, durata: 105 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle.



La Fabbrica di cioccolato: il trailer del film



Trama del film: Rimasto a lungo isolato dalla sua famiglia, Wonka lancia un concorso mondiale per selezionare l'erede del suo impero di cioccolato. Cinque ragazzi fortunati tra cui Charlie trovano i Golden Ticket nelle barrette di cioccolato di Wonka e vincono un visita guidata nella sua leggendaria fabbrica, in cui nessuno è più entrato da ben 15 anni. Charlie, affascinato e sbalordito, viene così catapultato nel fantastico mondo di Wonka, in questa meravigliosa e incredibile storia.

Oggi sposi (commedia, 2009, durata: 114 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Luca Lucini con Luca Argentero, Moran Atias, Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Dario Bandiera, Isabella Ragonese.







Trama del film: Quattro matrimoni, mille peripezie e un solo obiettivo: raggiungere l’altare e pronunciare il fatidico sì. Nicola, promettente poliziotto pugliese con un passato da Don Giovanni, ha deciso di mettere la testa a posto e di sposare l'incantevole figlia dell'Ambasciatore indiano. C'è solo un problema: come farà Sabino, un contadino alla vecchia maniera, ad accettare che il figlio si sposi con rito Indù? Nel frattempo, Salvatore e Chiara, due giovani precari senza una lira e con un figlio in arrivo, mettono a punto un piano per organizzare un matrimonio a costo zero: far imbucare i loro 72 invitati alle nozze dell'avvenente soubrette Sabrina e di Attilio Panecci, magnate della finanza. Ancora non sanno però che anche qualcun altro ha deciso di "imbucarsi" al matrimonio del secolo... E' Fabio Di Caio, PM romano che indaga da tempo sui loschi traffici di Panecci mentre cerca di dissuadere il suo anziano padre dallo sposare la sua nuova fiamma, una massaggiatrice poco più che ventenne...

Medicus (storico, drammatico, 2013, durata: 150 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Philipp Stölzls con Tom Payne, Ben Kingsley, Adam Thomas Wright, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby.



Medicus: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del film: Medicus, il film diretto da Phillipp Stölzl e basato sul romanzo di Noah Gordon, racconta la storia di Rob Cole, un ragazzo rimasto orfano e senza un soldo in una città mineraria dell'Inghilterra dell'XI secolo, quando la madre muore per via di una misteriosa malattia. Giurando a se stesso di diventare un medico e sconfiggere la morte, Rob si reca a Isfahan, in Persia, per diventare un allievo del grande maestro Ibn Sina. Costretto ad affrontare innumerevoli sfide e sacrifici nel corso del viaggio, Rob continua a lottare, senza abbandonare mai il suo obiettivo. La ricerca instancabile della conoscenza lo porterà anche a scoprire il valore della sincera amicizia e del vero amore.

Jerry Maguire (commedia, 1996, durata: 135 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Cameron Crowe con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jerry O'Connell, Jeremy Suarez.







Trama del Film: Jerry Maguire è uno dei più brillanti agenti della Sports Management International, che ha sotto contratto grandi stelle dello sport americano. Fidanzato con la giornalista d'assalto Avery Bishop, vede tutto in funzione dell'ambizione e del guadagno. Un giorno, in occasione di una convention della società, prepara di getto, nell'arco di una notte, una relazione sul lavoro futuro che prevede la riduzione del numero dei clienti a vantaggio di una miglior attenzione a ciascuno di essi. Il tono del testo non piace ai dirigenti, che subito licenziano Maguire. Questi, al momento di andare via, abbandonato da tutti, trova l'inaspettata solidarietà della segretaria Dorothy, una ragazza madre un po' introversa conquistata dalle idee di Jerry, e del giocatore di football Rod Tidwell, figura di secondo piano che, unico, decide di affidarsi a lui per curare la propria carriera.

Memorie di una Geisha (drammatico, 2005, durata: 140 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Rob Marshall con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe, Tsai Chin, Togo Igawa, Youki Kudoh, Cary-Hiroyuki Tagawa.







Trama del film: Ambientato in un mondo esotico e misterioso, che ancora oggi detiene un fascino enorme, la storia ha inizio negli anni precedenti alla II Guerra Mondiale, quando una bambina giapponese viene strappata a una famiglia senza mezzi, per lavorare come serva nella casa di una geisha. Nonostante le angherie di una sua accanita rivale, che quasi le spezza l'animo, la ragazza sboccia e diventa la leggendaria geisha Sayuri. Colma di bellezza e talento, Sayuri seduce gli uomini più potenti dei suoi giorni, tuttavia il suo cuore batte segretamente per l'unico uomo che non potrà mai avere.

Il Miracolo di Fatima (religioso, 2017, durata: 84 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Jorge Paixão da Costa con Matilde Serrão, Paula Lobo Antunes, Graciano Dias, Dalila Carmo, Pedro Lamares, Renata Belo.



Il Miracolo di Fatima: Il trailer originale del film



Trama del film: Il racconto delle apparizioni di Fatima attraverso lo sguardo della piccola Jacinta Marto. Dei tre pastorelli che nel 1917 videro emergere da una nube la figura della Vergine Maria, diventando testimoni di un evento senza precedenti, Jacinta non soltanto era la più giovane ma anche quella più allegra e vivace; adorava giocare e danzare mentre il fratello maggiore, Francisco, suonava per i pascoli, e la cuginetta Lucia teneva in riga entrambi. Tutti e tre videro cambiare la propria vita da quel momento.

La donna che canta (drammatico, 2010, durata: 130 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Denis Villeneuve con Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette, Rémy Girard, Abdelghafour Elaaziz



La donna che canta: Il trailer del film



Trama del film: Il film racconta la storia di una donna libanese che, in punto di morte, affida due lettere ai suoi due figli gemelli, una da consegnare al padre che non hanno mai conosciuto e l'altra ad un fratello che non sapevano di avere. Questa ricerca diventa un viaggio senza protezione e senza compromessi nelle atrocità della guerra del Libano...

Altri film in onda questa sera:

I berretti verdi (guerra), in onda alle 21 su Iris

Inga Lindström - I cavalli di Monte Caterina (sentimentale) in onda alle 21.10 su La5

Ultima notte a Warlock (western) in onda alle 21.15 su 7Gold

Passione sinistra (commedia) in onda alle 21.10 su Rai Movie

La Taularde (drammatico) in onda alle 21.20 su Cielo

