Stasera in TV: i Film di oggi Martedì 27 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Appuntamento con l'amore, Le Idi di Marzo, Spiati dai vicini, Ustica, Una donna in carriera, EX - amici come prima, The Skeleton Key, Marie Antoinette.

Appuntamento con l'amore (commedia, 2010, durata: 125 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Garry Marshall con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey.







Trama del film: Storie e intrecci di un gruppo di persone di Los Angeles che vivono l'amore e le sue delusioni, il tutto nel giorno di San Valentino. Coppie e single che vivono momenti entusiasmanti o sprofondano negli abissi della delusione per cercare di trovare, mantenere o mettere fine a rapporti proprio nella giornata dedicata all'amore.



Le Idi di Marzo (drammatico, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di George Clooney con Ryan Gosling, George Clooney, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Philip Seymour Hoffman.







Trama del film: Stephen Myers è un giovane e talentuosissimo guru della comunicazione che lavora come vice addetto stampa per il governatore Mike Morris, il lotta per le primarie del Partito Democratico che lo potrebbero lanciare alla Presidenza degli Stati Uniti. Idealista al punto giusto, ma anche pragmatico e col pelo sullo stomaco, Stephen è corteggiato dalla concorrenza, ne viene tentato ma tiene fede ai suoi principi e alla fiducia che ha nel suo candidato. Ciò nonostante, con precipitare di eventi, si ritroverà involontario protagonista di un intrigo di potere che metterà in luce gli inganni e la corruzione che lo circondano.



Spiati dai vicini (thriller, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rai 2

Un film di Doug Campbell con Amy Pietz, Grant Harvey, Ethan Erickson, Kelly Packard, Dorien Wilson, Charles Hoyes.







Trama del film: Una mamma e la sua giovane figlia diociottente si trasferiscono in una casa di periferia per superare vecchi traumi. La ragazza si accorge di essere spiata da qualcuno e per loro comincia un incubo di terrore.



Ustica (drammatico, 2016, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Renzo Martinelli con Marco Leonardi, Caterina Murino, Lubna Azabal, Tomas Arana, Federica Martinelli, Paco Reconti.







Trama del film: Tre sono le ipotesi che sono state di volta in volta avanzate sulle cause del disastro ad Ustica: cedimento strutturale dell'aereo, una bomba a bordo, un missile. Nessuna di queste ipotesi è stata sino ad oggi provata. Frutto del lavoro di tre anni a stretto contatto con due ingegneri aeronautici sulla mole enorme di perizie e testimonianze effettuate nel corso degli oltre trent'anni trascorsi da quella tragica notte del 27 giugno 1980, Ustica porta a una nuova, agghiacciante verità, inconfutabilmente supportata da materiale documentale.

Una donna in carriera (commedia, 1998, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Mike Nichols con Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie Griffith, Alec Baldwin, Oliver Platt, James Lally, Philip Bosco.







Trama del film: Tess Mc Gill, giovane intelligente e combattiva, segretaria di Katharine Parker, dirigente di una società borsistica di New York, approfittando della forzata assenza di costei, della quale possiede la disponibilità della casa, e conscia di averle proposto invano l'acquisizione di una stazione radio locale da destinare all'industriale Oren Trask, decide di trattare da sola questo affare. Non avendo acquisito le caratteristiche di classe necessarie per questo tipo di lavoro - non parla e non appare nella maniera giusta - Tess si avvale dell'intermediazione di Jack Trainer, un esperto affarista, non sapendo che costui è l'amante di Katherine. Per quanto riguarda Jack, questi ignora che Tess - della quale nel frattempo si è innamorato - sia la segretaria di Katharine. Costei, tornata improvvisamente a New York e scoperta la trattativa condotta da Tess, tenta, sentendosi defraudata, di bloccare l'operazione. L'intervento di Jack convince il miliardario Trask a dare fiducia a Tess che, a trattative concluse, verrà assunta come dirigente da questi.

EX - amici come prima (commedia, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Carlo Vanzina con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino.







Trama del film: Accordi e disaccordi, crimini e misfatti, amori in corso di coppie allo sbaraglio che per incredibili scherzi del destino incroceranno le loro esistenze per un momento, o forse per sempre, in questa romantica commedia degli equivoci dove niente è come sembra. Un ironico ritratto della storia, o forse, della geografia sentimentale dei nostri giorni. Perché nel corso della nostra vita, prima o poi, ognuno di noi è destinato a diventare un "ex": ex alunno, ex commilitone, ex amico, ex migliore amico, ex fidanzato, ex marito. Questo film è dedicato a loro, allo sterminato esercito degli "ex". Per i quali c'è sempre una seconda occasione.



The Skeleton Key (horror, thriller, 2005, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Iain Softley con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar.







Trama del film: Caroline ha venticinque anni e, dopo aver assistito alla morte di suo padre senza tentare di fare qualcosa per lui, ha lasciato il suo lavoro di manager di gruppi rock e si è totalmente fatta assorbire da un altro tipo di impiego che consiste nel prendersi cura di persone disagiate che hanno subito danni o maltrattamenti, e di malati terminali. Caroline si trasferisce in Louisiana dove deve occuparsi di Ben che, dopo un misterioso incidente, è rimasto semiparalizzato e non riesce più a parlare. La casa dove Ben vive con sua moglie Violet ha una strana atmosfera e Caroline ha la sensazione che tra le mura domestiche si nasconda qualche segreto. Infatti quando un giorno, con una chiave che le ha dato Violet, apre la porta di una stanza segreta nascosta da una libreria in fondo alla soffitta e vi trova dei resti di sangue, capelli e altri accessori necessari per i riti voodoo. Violet si mostra sorpresa della scoperta, ma Caroline è sicura che il trauma di Ben sia nato in quella stanza, dove si nasconde un terribile segreto...

Marie Antoinette (drammatico, 2006, durata: 123 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Sofia Coppola con Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn, Judy Davis, Asia Argento, Marianne Faithfull, Danny Huston, Molly Shannon.







Trama del film: Sofia Coppola porta sullo schermo un'inedita lettura della vita di Marie Antoinette, la leggendaria regina adolescente. Promessa sposa di Re Luigi XVI, l'ingenua Maria Antonietta all'età di soli 14 anni viene gettata nel turbine dell’opulenta corte francese e costretta ad una vita fatta di scandali e congiure di palazzo. La giovane regina, sola, senza una guida, disorientata in quel mondo tanto pericoloso, riesce alla fine a trovare il modo di ribellarsi all’atmosfera di Versailles, passando così alla storia come la regina francese più incompresa.

